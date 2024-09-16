來稿｜香港需要第二個迪士尼嗎？

來稿作者：張景宜



環顧周邊城市，我們看到上海、深圳、新加坡等在推動產業發展，以創科、人工智能、生物科技等，大幅度引進優質企業進駐。舉例說，前海和南山十多年前只是一片待開發的土地，上海臨港和張江也是經過二十多年才發展到今日的模樣，更不用多說新加坡還從外面買來沙石，在Tuas填海擴大吸引企業設廠。

回顧香港，過去著實只有一個項目算是政府大量投入，承諾土地、資金和技術資助的，就是迪士尼。但是，我們卻錯過了大疆，也讓一些本來在園區發展起來的初創，主因是我們政商民對於土地資源的看法和定調。事實上，土地沒有發展起來，沒有產業規模的話，就是沒有多大的意義。新加坡早在幾十年前投入蘇州工業園，同時在當地的Biopolis等，都是極具遠見，結果換來是多元經濟發展，引入了海外和內地企業，帶動了招聘。

政府大量投入及承諾資助的只得迪士尼

這陣子我們確實看到政府積極在推動香港產業發展，持續吸引內地和海外企業來港。筆者和不少友人都相當支持引進辦、創科局等，在過去一年多，成功了引入多間跨國企業，創科，人工智能及生物醫藥公司，不但未來增強本地經濟動力，創造就業，有關工作任重道遠。

而聽到不少業果代表都對即將發表的施政報告很有期待，要持續推動產業發展節奏，以及把香港技術研發體系建立起來，筆者綜合了一些建議和意見，相信有助進一步推動香港未來產業經濟。

特首和財爺推動的新型工業加速計劃，據知在業界的反應非常熱烈，也有不少查詢。同時，有一些企業積極考慮將重要的生產線和研發搬到香港，服務全球。但是在技術和財政層面上，如果參考了海外和內地經驗，往往一家企業選擇落戶一個城市，投入的人力、前期建設、裝備，以及最重要的土地、樓宇建設、租務等的投入都相當多。

如果香港未來想吸引更多人工智能、晶片、生物健康科技、先進製造業的企業落戶，建議創科及工業局可以考慮放寬給予每家企業提供最多兩億元的資助，適度擴大至五至八億，以及作出分階段配對，同步監察企業是否用得其所。

同時，未來在可行的情況下，政府應該持續投入資金到計劃當中，或者撥備一小部分香港投資管理公司的資金，每年投入股息收入到創科局的各類型資助計劃，這樣才能持續地給予行業支持和信心。

有關未來北部都會區重要的創科基地港深創科園的規劃，創科局和發展局可以開展研究，參考內地、韓國和新加坡經驗，推出按產業要求而建造特製的大樓和生產基地，從根本出發吸引企業進駐。因為不同企業有不同需求，不像以前金融業和服務業等，租個房或樓層就能開工。興建一些有助香港的設施，需要特定的技術標準、設計，招募的人員也要是讀相關學科和擁有經驗，因此未來成敗的關鍵在於遠見和突破修框。

作者張景宜從事公關行業，曾於新加坡電視台和本地媒體擔任編導。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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