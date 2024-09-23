來稿｜夏寶龍多次促香港改革

來稿作者：楊華勇



今年5月中上旬，文化體育及旅遊局局長楊潤雄訪京並拜會中央港澳辦主任後，夏寶龍提及「香港內外部環境發生了深刻變化，香港旅遊業要積極識變、應變、求變」，要求香港多用新思路、新辦法解決問題。

夏寶龍7月23日會見訪京的財政司司長陳茂波時，夏寶龍表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出了系統部署，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重大而深遠的意義。改革開放是當代中國大踏步趕上時代的重要法寶，對於面臨內外環境深刻變化的香港來說，同樣要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展。希望香港特區政府和社會各界深入理解和領會三中全會精神，把握機遇，銳意改革，主動作為，加快推進香港由治及興。明確表示希望香港「銳意改革，主動作為」。

9月20日，夏寶龍在北京會見來京出席北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會的香港特區行政長官李家超。夏寶龍相信特區政府一定能夠乘三中全會東風，團結帶領社會各界主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革，抓具體、重實效，在國家進一步全面深化改革、擴大高水準對外開放中展現更大作為。希望香港社會各界特別是工商界、企業家堅定支持行政長官和特區政府依法施政，團結一心搶抓機遇，拚經濟、搞建設、謀發展，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

香港的發展從來不是一帆風順，每一次的騰飛都是克服重重困難，不斷應變求變而來。面對複雜多變的國際形勢，香港各界不應畏懼求變，而是要從變局中開新路，主動打破固有的利益藩籬，銳意改革積極作為，通過改革實現更好發展。

夏寶龍主任不是第一次要求香港積極識變、應變、求變。今年4月15日，他在2024年「全民國家安全教育日」開幕典禮上的致辭中指出，「大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。」正如夏寶龍指出：「大家不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題，需要團結一致向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，不斷突破自我、大膽創新，努力實現香港發展的反覆運算更新、轉型升級。」

在香港政治和安全秩序發生重大變化的當下，面對港英時期遺留至今的深層次問題，香港亟需一場化解經濟民生困境、促進社會公平、給年輕人和中下階層民眾希望的改革。只有這樣，香港由亂到治、由治及興才具備堅實的經濟社會和人心基礎。

夏寶龍說，「融入國家是為了更好地融入世界、擁抱世界，是為了香港的獨特優勢和香港的發展擴容賦能，讓香港的特色和優勢更加彰顯。」「香港由治及興本質上就是一條創新變化之路」，「多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，努力實現香港發展的反覆運算更新、轉型升級。」

新時代，不進則退，香港必須學習更主動的規劃、更進取的佈局及更果斷的執行。特別是民生問題，不是程式做了、程式正確便可以了，而是要確切、精準地解決民眾面對的問題，為市民帶來更大的幸福感。新時代對「愛國者治港」的要求是「想幹事、會幹事、能幹事、幹成事」，那些可能導致不作為的制度都要改革，以制度要求改革永遠在路上，以制度確保改革落到實處。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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