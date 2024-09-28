奇妙的揭發者｜香港大專教育體制改革什麼？

香港浸會大學前協理副校長楊志剛教授本月撰文，談及香港高等教育制度需要改革。楊教授認為八間大學陷入惡性競爭之中，建議合併香港八大院校為「香港聯合大學」，可參考「西南聯合大學」，即是中國抗戰時期由北京大學、清華大學和南開大學在雲南昆明共同組成的大學。三校不但沒有互相牴觸，反而能提升彼此學術能力，並培養出學界翹楚和科學精英，包括楊振寧和李政道等科學家。楊教授建議「香港聯合大學」合併後，院校保持各自的校長及副校長職權，改為向「總校長」負責，所有院校互補優勢，共享資源。



楊教授批評大學教育資助委員會（教資會）由英美主導，例如會方的361名評審中有70%來自海外，大部分來自英國。教資會讓八大院校陷入惡性競爭之中，例如大學每三年要交出6%學士學額作為中央「彩池」，再由八大院校重新競逐，交出的學額一旦給其他大學搶走，將失去資源。楊教授建議取消教資會，讓八大院校的「總校長」取代教資會主席和教資會秘書長的工作。楊教授總結大專教育制度扼殺了本港的人才，不能再拖延高等教育改革。

掦言自得｜改革的呼喚：合併香港八大院校

現在香港有22間頒授本地學位的高等教育院校，9所由教資會資助的大學及學院，頒發學士、碩士及研究生學位。13所自資大學及學院，提供自資副學士、學士學位及文憑課程。職業訓練局（職訓局）轄下13間機構，提供技術及職業教育的文憑課程。

根據2024/25年度《財政預算案》，教育開支預算1,157億元，佔政府開支總額約14.9%。1997/78年度教育開支為450億元，增加至今年1,157億元，增幅2.5倍。今年教育經常開支的20%，約239.8億元為教資會的開支預算，資助大學的撥款。另根據職訓局2022/23年報，政府對職訓局提供38.3億元補助撥款，根據演藝學院2023/24年報，演藝學院獲政府補助撥款4.2億元。

學術評審

現在香港大專教育的問題就是政府只有管而沒有學養視野。香港學術及職業資歷評審局（學術評審局）是法定機構，以獨立的法定地位為香港高等教育機構的學位課程進行評審，獲教育局局長委派為資歷架構的評審當局及資歷名冊管理當局。學術評審局透過評審、評核、質素核證，確保香港資歷架構的認受性。學術評審局大會有15至21位成員，由特首委任。成員的委任是基於他們在教育、培訓及工商界的專業知識和經驗。

學術評審局根據「四階段質素保證程序」進行職業及專業課程評審．包括︰初步評估、課程評審及覆審、學科範圍評審，以及機構定期覆審。已通過學術評審局評審的資歷可記入《資歷名冊》，並獲香港資歷架構認可。

學術評審局的評審方式像ISO填格仔「國際」標準驗證，逐個項目評估，偏重表面的「資歷」，完全忽略課程和師資的應用性。結果導致大專師資着重學歷多於技術。例如職訓局的導師應該是技術熟練或是業界的匠人，現在卻以學歷和學術能力為標準，開辦大量沒有技能的「學位」。

針對近年藝術科技（Arts Tech）趨勢，大學開辦藝術科技課程︰例如浸會大學的「藝術及科技文理學士（榮譽）課程」，嶺南大學的「藝術科技與商業理學碩士課程」等。但很多藝術科技課程都不是由資深業界主導，而是由一些沒有學歷而缺乏深度藝術科技經驗的師資執教。這問題不只存在於藝術科技，各行各業都出現這個現象。由於學術認證着重文件程序，實際應用技術能力卻在評審條件中被忽略。

管治架構

應該精簡大學目前蜘蛛網式的架構，一間大學增設大量附屬學院，例如香港大學開設了17間附屬學院，包括香港大學專業進修學院、香港大學專業進修學院金融商業學院、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院等。受政府資助的香港大學作出商業擴展，是「公不公、私不私、公私混雜」模式。如果是私立大學就切實跟隨私立大學的營運模式，有一個真正私立大學的發展空間。好像香港國際學校那樣，擁有辦學自主性，設計課程有彈性。所以大學應分清是公營還是私營，然後貫徹其營運模式。

大學醫學院

應該賦予醫學院發展自主權，讓醫學院自行去定奪發展方向而不是由政府控制。要讓醫學院享有更大自由度，其中一個做法是資助學生而不是資助學校。政府資助學生做研究、實驗和交流，這構思可以先做一些試點，評估效果。又例如醫學院是否應該開發一些非英式的課程，例如中醫、針灸課程，讓學生像進修第二學位（Second Degree）。中西合壁，不一定要沿用中大和港大醫學院的現有模式。

中學與大學銜接

現在大學透過大學聯合招生辦法（JUPAS）收生，院校以考生的文憑試成績作為取錄的主要考慮；成績優異的學生多數以做醫生為志願。當醫生不是問題，但一個正常社會需要多元化人才。而且，高中和大學出現銜接問題，大專開設大量設計課程，而高中的美藝學科數目與報考人數不足，導致很多報讀大專的美藝科學生，連基本的設計基礎也沒有。

建築及設計學院

為何香港只有四間建築學院（來自香港大學、中文大學、城市大學及珠海學院）？現在日本的建築模式之多、設計水平之高，因為日本有大量優質、風格不同的建築學院，著名的有京都大學、早稻田大學、明治大學的建築系。

未來教育最重要是多元化和多模式，而不是集中力量去做同一件事，符合唯一一個標準。紐約有很多著名的設計學校，例如帕森設計學院、普瑞特藝術學院、紐約FIT流行設計學院及紐約視覺藝術學院等，都是應用型的學院，而香港理工大學的設計學院卻是一個封閉系統，由一些具學歷但少實戰經驗的人任教，所以出不了什麼具備應用設計團隊能力的人才庫，香港設計服務日漸被內地超越。

香港教育體制能否培養出一些創作團隊，能開發像《黑神話：悟空》的電玩遊戲？開發這種水準的電玩遊戲需要很多科技、技術和研究，相信香港目前未必可能。為何香港追不上中國的電玩軟件製作水平？因為政府不重視這個教育生態問題。

英美主導

現在大學基本上是英語系主導，欠缺多元化。如果要多元化的話，各所大學應該有一個分工。有些大學專門針對英語系的，可能是港大。針對中文國際化的是中文大學。其他大學可設立西班牙語系、德語系或其他語系。發展一帶一路城市須培養外語人才，例如土耳其語、沙地阿拉伯語、阿富汗語等。香港的大學沒有一個長期規劃和分工，大家一起以英美主導制定課程，一起去辦商學院、藝術科技、金融科技，總之那個時候流行什麼，大家就一窩蜂去辦什麼課程。

現在香港高等教育變成了學歷消費，只重視學位而不重視學術專業能力的團隊培育。在目前的大學資助模式下，教資會對大學的評審專注於表面的學術能力，而評審結果直接影響大學撥款數額，導致大學忽略課程的應用性，難以培養出多元產業人才。所以，改革高等教育的資助模式，合併大學定出分工，是改革大專教育體制革需要研究和部署的。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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