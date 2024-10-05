奇妙的揭發者｜沒有單車與小販的苦悶城市

香港缺乏旅遊吸引力，最重要的問題是香港變得越來越沉悶和苦悶。香港政府只用「管」而沒有「理」的方法去管治，把什麼事情都管死，完全沒有趣味。看看2017年引入的美食車如何失敗告終。大牌檔和小販市集本來是香港的城市特色，但是被政府慢慢「陰乾」，前巿政局自70年代初起，在一般情況下已不再簽發新的小販牌照。食物環境衞生署不發展戶外市集的硬政策。



東京下北澤有二手古著市場、倫敦Camden Market（肯頓市集）有跳蚤市集，首爾東大門有「東廟市場」等不同類型的二手市集，但是香港政府設立一個小販管理隊去把香港的小販市集消滅。2023-24年度食環署的街市及小販管理開支預算為24.5億元。深水埗、上環某些地方形成了一些民間自發式的二手市集，食環署就會派小販管理隊把小販趕走，把市集陰乾。

當全世界國際城市都在推動單車這種綠色交通工具時，香港道路上卻少見單車行走。單車只被視作為一種消閒活動，不能成為「交通」工具。現時全港單車徑總長度約220公里，大都是在郊外；香港的單車泊位總數約60,000個，當中99%設於新界區。共享單車數量由2018年約26,000輛，下降至2020年約5,200 輛，營辦商數目亦由高峰期7間下跌至3間。

本港最高峰時期有逾2.6萬輛共享單車。（資料圖片）

在香港政府眼中︰單車是落後、速度慢、載人少和阻街的。所以大家看見香港道路基本上是沒有單車的，沒有單車的城市就是一個苦悶的城市。大家到東京和內地城市看看，單車是一種環保交通工具。倫敦、瑞士和一些歐洲國家有單車政策。試想想，如果香港政府把港島的海濱地區規劃好，市民便可以從香港東區踏單車到中區上班，甚至步行。現在香港海濱工程，例如中西區海濱長廊、灣仔海濱花園、東岸公園主題區等，一大堆鋼鐵擺設裝飾，完全沒有功能，不能遮雨，而且沒有單車徑，抹煞單車的存在。

為什麼香港政府這麼討厭單車？這麼討厭小販？就是因為香港政府怕麻煩。有人說「官字兩個口」，「官」字當然是兩個口。例如最近房屋署誇大公屋富戶問題，致力打擊濫用公屋，房屋署今年四月向25萬公屋租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，查核租戶財產，又鼓勵市民舉報濫用公屋戶。其實公屋富戶正正就是公屋成功的證明，先「安居」才可「樂業」，公屋培養出很多富戶。所以房屋署應該正面宣傳住公屋也能致富。但政府卻「玩抹黑」、「齊獵巫」，把公屋富戶揪出來做官員的政治形象工程，誇大公屋富戶的所謂「濫用」。濫用當然要去處理，但是誇大公屋富戶問題而不做好自己份內的房屋政策工作，正正就是目前香港政府管治的一個核心問題。

特首表示在制訂政策時「以結果為目標」，結果是什麼？把公屋富戶揪出來，結果是過去兩年成功收回5,000個公屋單位；相等了收回一個中型屋邨。但是截止今年6月底，約有123,100宗一般公屋申請，一般申請者平均輪候時間為5.5年。12萬宗不是一個小數目，相對於5,000戶，可以用杯水車薪、隔靴搔癢來形容目前政府的獵巫式富戶政策。今年7月4名公屋居民因在申報入息和資產時，沒有申報擁有香港住宅物業或家庭總資產超逾入息限額，被判監禁及罰款。房屋署署長便拿這四宗個案向傳媒大肆發表，對此我們只可以長嘆一聲。

回到單車問題，為什麼單車這樣被討厭？電能單車為什麼沒有獲得正常的發展空間？這涉及機電工程署、運輸署、警務處和路政署的問題。香港任何一件事情都能夠和六、七、八個政府部門有關係。而這六、七、八個政府部門都是像鐵板一塊。所以大家看見香港的美食車，不像東南亞的美食車般靈活輕巧，而是變成一輛巨大的坦克車，就是因為各個政府部門沒有集思廣益，去把預期結果做好。

特區政府推行美食車先導計劃五年後，決定終止。（資料圖片）

香港人希望的結果，就是香港能夠像東京一樣，能夠有不同形式的創意；香港能夠像上海一樣有市集、能夠在城市裡單車暢遊。香港是可以推動單車的，但運輸署的規劃裡根本沒有單車的存在。看看將軍澳新區的工業村有沒有單車徑？只有行車線。明明港鐵站可以步行或踏單車到工業村，但中間完全沒有規劃、沒有遮蔭設施，也沒有種樹，夏天暴曬，就是要你從港鐵站轉車到工業村。這種規劃是不正常的。

大家到內地城市看看，落成的新區都會設有單車徑、步行徑和有系統性的規劃；但是香港沒有。為什麼東京能成為一個旅遊大城市？就是因為東京有着非常豐富和不同層次的體驗，既有平民的低消費享樂，也有高端優雅的餐飲空間。香港本來也是這樣，既有電影《旺角黑夜》那種古惑仔式的尖東夜總會空間，也有中環蘭桂坊的高端消費空間。但是近這二十年，香港空間變得越來越苦悶和沉悶；一味是高消費。

香港處於一種很奇怪的狀態，單車和小販被邊緣化。單車和小販能夠將一個城市變得有趣。另外一件奇怪事情是政府打擊電能單車。在香港駕駛電動單車和電動滑板車是違法的。其實電能單車發展日新月異，它基本上是可以視作一種新型的綠色交通工具。但為什麼單車從來都不在政府綠色交通的議程之內？

為什麼離島，例如長洲、坪洲不能夠推動電能單車呢？目前電能單車的發展十分迅速，已經發明出一些外表是單車但實際是電能車，在外地已廣泛應用。但特區政府仍然十分落後，無論在發牌制度、技術規格、規管模式上仍然停留在「石器時代」。政府應該自發性帶動改革，不應等待民間吶喊式呼籲政府改革轉型。香港政府願意花錢透過「管」的方法去管治，而不願花錢做調研。扼殺單車就是一個明顯例子。

在啟德新區、大埔科學園，基本上不鼓勵園內單車交通的規劃。政府沒有正視和培養香港健康正常的單車文化，在上海、成都等許多國內城市，單車已經成為一種綠色交通工具。香港的落後是真正的落後。如果政府不承認落後、不去檢討，香港就難以升級和轉型。

發展單車旅遊是一種旅遊資源增值，但香港卻是一個單車不友善的城市。政府是否可以在大嶼山開拓一些安全的單車徑，讓旅遊人士踏單車旅遊或者玩越野單車？現在政府很難接受這種文旅發展工程，但是大家到日本或台灣看看，在台灣用單車環島旅遊是非常受歡迎的。

特區政府只依靠國家「放水」（特別經濟支援）、放多些人來香港消費或工作。這做法等同用類固醇催谷一樣，用得多就會有副作用。特區過去二十多年就是用這種要求中央「放水」的方法，短期來說有刺激作用，但長遠來說，香港應該自力更生。香港本來的條件很好，目前是政府官員的思維和心態的問題。從單車和小販市集可以看到政府的做事態度。其實香港最需要的改革就是改革政府的mindset。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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