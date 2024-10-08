來稿｜劏房清零與「三個中心」改革

來稿作者：楊華勇



今年的《施政報告》要解決長期困擾本港的深層次問題之一劏房問題，另外「三個中心」要成為改革重點，殊不容易。一個是香港長期存在的深層次問題，一個是三中全會的決定，《施政報告》要回應這兩個問題，難度之大可想而知。

在解決長期困擾本港的深層次問題之一劏房問題方面，近10年來，香港一直面對分間樓宇單位（俗稱劏房）激增的困局。窮等人家蝸居在擁擠不堪的非人居住環境，此等影像令人心痛，亦有損香港聲譽。

香港的房屋短缺的確是非常嚴重，導致籠屋、劏房問題一直臭名遠播，超過20萬人蝸居籠屋、板間房、和劏房等惡劣環境。劏房問題是長期困擾本港的深層次問題之一。本港作為富庶的國際化都市，至今全港有逾10萬個劏房，約20多萬人蝸居劏房，成為社會治理的一個痛點。解決劏房問題，助劏房居民擺脫惡劣居住環境，受到中央及全港社會的高度關注。港澳辦主任夏寶龍曾提出，2049年前香港要告別劏房。但劏房問題非常錯綜複雜，解決劏房的難度阻礙重重，舉步維艱，希望劏房清零能否做到？

行政長官李家超說過希望可以做到劏房清零，反映他是有心解決問題，今次正好是特區政府展示有能力解決內部社會問題的時機，協助一班處於弱勢的劏房市民有序地脫困，表現政府關愛的一面，提升基層市民的生活水準及幸福感。

雖然「告別劏房」已逐漸成為社會共識，但是要徹底解決劏房問題錯綜複雜，不可能在短時間內「快刀斬亂麻」取締所有劏房，劏房的存在源於本港房屋供應長期不足。在短期內房屋供應不可能大幅增加的現實條件下，政府計劃取締的是劣質劏房，而非所有劏房。

其中關鍵是要妥善安置受取締劏房影響的住戶。主流的意見是，政府首先應進行全港劏房普查，摸清劏房的數量和地址，繼而訂立合法合規劏房的基本條件，對於合格劏房，政府可發牌認可出租；對不適宜居住的「劣質劏房」作出清晰定義，並給予一定整改時間，若仍不合格，政府可依法取締。

今年年中的三中全會的決定，更提出要「發揮『一國兩制』制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。」「三個中心」改革將成重點。

國家主席習近平早在前年七一指出香港要「積極穩妥推進改革」，夏寶龍在三中全會後把話說的更明明白白，要求香港「銳意改革」、「通過改革實現更好發展」。如果我們仍然只是唱好香港的優勢，安於哪裏做得好的話，為什麼香港要改革呢？無怪乎三中全會提到「巨大的政治勇氣」和「衝破思想觀念束縛」，「突破利益固化藩籬」。

有一個說法，香港在科創發展方面，「錯失了20年」的機會，在上世紀末勞動密集型製造業轉移內地之後，香港沒有抓住機遇發展高技術產業，經濟轉向以金融、貿易等服務業為主，其「去工業化」的過程，也使得科創發展失去產業根基，與新加坡、韓國、中國台灣等曾經的「亞洲四小龍」相比差距較大。

今年的《施政報告》將會回應三中全會決定，如何鞏固提升「三個中心」將會成為重點。有政界中人更估計，今年《施政報告》的「關鍵字」會是「改革」。因為今年三中全會的決定以深化改革為主題。

由習近平主席首提「香港積極穩妥推進改革」到夏寶龍寄語香港政府「銳意改革」，中間過了兩年，亦即是這一屆政府上任至今的兩年。兩年過去，我們看見特區政府努力拼經濟、謀發展、惠民生，並且取得一些人的肯定，但同時看見中央把話說得更白，要求更明確。接下來的第三份《施政報告》會否為香港制定全面而且深入的改革，有系統、整體而且協同地破除利益固化藩籬，塑造更加高水準的市場經濟，把有為政府同高效市場更好結合起來，將反映特區政府學習和落實了多少三中全會精神。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。