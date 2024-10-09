紫荊黨｜改革的突破口與著力點

來稿作者：周小稞



9月24日，於北京同中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面後返港的特首李家超在會見傳媒時表示，夏寶龍認同他一直推進的、實實在在的改革舉措；他的改革理念是因地制宜、因時制宜，判斷甚麼改革要由零開始建起，甚麼改革要破瓶頸、補短板、除障礙，甚麼改革要固本培元，甚麼改革要鞏固和提升。李家超強調，改革的時候要注意系統關係，把握好當前和⾧遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係；改革不是為改而改，也不能破壞原本成功的基因和元素。

這是特首本人也是特區政府第一次就改革做出的明確表態。最近一段時間，中央方面一直在呼籲香港推進改革，香港社會越來越多的團體與個人也開始對改革的呼籲做出積極的回應。作為第一個提出全面改革倡議的政治團體，紫荊黨對此深感欣慰。早在去年8月，紫荊黨就向特首提交名為「聚焦改革重煥香港生機」的施政報告建議書，明確提出以改革化解深層次矛盾、以改革推動經濟轉型、以改革促進可持續發展。今年1月在向財政司⾧提交的財政預算案建議書中，紫荊黨再明確指出，⾧期化解當前香港面臨的財政危機，關鍵在於改革。

一年前紫荊黨這份施政報告建議書發佈後，因為其「宏觀」與「務虛」而遭到一些人士的冷嘲熱諷，認為有關建議好高騖遠，不切實際，一年期的施政報告不宜討論這些宏大的改革事宜。現在回頭來看，紫荊黨無疑又一次走在了別人的前面。上一次出現這樣的場景是當紫荊黨率先提出「一國兩制百年不變」時，不少人士也是冷嘲熱諷，直到後來習主席親自明確了「一國兩制⾧期不變」的治港方略。當前「改革」正成為香港各界熱議的話題，但具體改什麼、怎麼改，無人可以說出個所以然，特首對改革的表態也只是一些原則性的論述。在紫荊黨與筆者看來，欲成功推進改革大業，關鍵是要明確改革的突破口與著力點。

過去半個世紀，全球最為成功的改革案例非中共在內地領導的改革開放運動莫屬。其成功的一條重要經驗就是找對了改革的突破口與著力點，而找對了改革的突破口與著力點，改革也就成功了一半。筆者以為，所謂「對」的突破口與著力點需要符合以下三個條件：

第一，緊迫感。人的天性是懶惰的，不到萬不得已，誰會主動改革自己？成功的改革大多是逼出來的；

第二，引領性。這裡主要是指一項改革的推進也帶動了其它相關改革的跟進，達到了「牽一髮而動全身」的效果；

第三，影響力。也就是說，一項改革以直接或間接的方式影響到社會的各個層面。四十五年前，開啟內地改革事業的安徽小崗村家庭聯產承包制就是因為滿足了緊迫感、引領性與影響力要求而成為改革的突破口與著力點並一炮而紅。

紫荊黨認為香港要打破土地資源的壟斷，實現一般民眾「居者有其屋」的夢想。（資料圖片)

制度改革：土地房屋、財政稅收

那麼香港改革的突破口與著力點又在哪裡呢？在筆者看來，香港改革的突破口就是土地房屋制度。土地房屋是香港最重要的生產與生活要素，價格高低關乎經濟的競爭力與民眾的獲得感。遺憾的是，後工業化的香港⾧期為高昂地價與房價所苦，經濟活力不再，民眾壓力不堪。陷入如此境地，既非香港無地可用，也非民眾工資低廉，而是不合理的土地房屋制度。

雖然香港土地國有，政府對土地使用擁有極大話語權，但政府對土地的壟斷私心，加上既得利益階層的阻擾，使得香港土地供應⾧期滿足不了社會合理需求。房屋方面，私屋市場為地產霸權操縱，缺乏應有監管；起於上世紀五十年代的公屋制度已不合時宜，種種弊端也日益顯現。將土地房屋作為改革的突破口，就是要解放土地的生產力，增強經濟的競爭力，實現一般民眾「居者有其屋」的夢想；就是要打破對土地資源的壟斷，並對土地資源實行分層管理：以市場價格配置部分土地資源以滿足中高收入階層的住房需求，以成本價格配置其它土地資源滿足中低收入階層的住房需求。

而財政稅收制度則是香港改革的著力點。得益於過往豐厚的地價收入、投資收入及印花稅收入，香港財政曾⾧期盈餘，一方面積累了相當的財政儲備，但另一方面也導致財政紀律漸趨鬆弛，經常性收支與非經常性收支出現錯配，財政開支則大手大腳，該花的沒花而不該花的亂花。一旦地價、投資、印花稅等收入出現波動，財政開支在各類剛性增⾧的支出項目擠壓下即出現千億以上的巨額缺口，財赤⾧期化與結構化的趨勢已日益明顯，再不改革就會動搖香港的經濟根基。

將財政稅收作為改革的著力點，就是要強化財政預算的硬約束機制，將經常性收支與非經常性收支進行合理匹配；就是要優化財政資金的分配與管理，以實際需要分配資金并強化資金的集中管理；就是要縮減各類與各項財政開支，包括社會福利、醫療衛生、教育、基建工程、公營房屋等，並以此倒逼退休保障、醫療體制、教育體制、基建外包、公屋制度等各項久議不決、久拖不為的改革進程。

推進土地房屋制度與財政稅收制度改革，關鍵是丟棄土地財政思維。政府不應再將地價收入列為經常性的財政收入，並試圖最大化這部分收入以支付政府的各項公共工程。政府應該將地價收入與「基本工程儲備基金」切割，地價收入作為一項非經常性收入只能用於移山填海、土地收購、土地平整以及戰略性與⾧遠性投資，而基建工程由經常性收入開支，倒逼政府採取措施降低工程造價。

當前的香港正處在決定性的十字路口。是走上由盛及衰的歷史宿命還是「我命由我不由天」、通過改革實現中興？上至特區政府、下至各個階層都需要捫心自問，做出自己的選擇。如果上有中央政府的大力支持、中有特區政府的積極有為，下有香港社會各個基層的衷心擁護，香港的改革大業離成功也就不遠了。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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