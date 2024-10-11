來稿｜新協議支持香港由治及興融入國家發展大局

來稿作者：楊華勇



財政司司長陳茂波與國家商務部國際貿易談判副代表李詠箑，在特首李家超見證下簽署修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二，新CEPA 協議的簽署，再次體現了中央對香港的關愛和支持。

新協議為香港多個具優勢的服務領域降低進入內地市場的准入門檻，新增的「港資港法」和「港資港仲裁」措施，及在大部分服務領域取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年的年期規定，更令香港工商界感到驚喜，認為新修訂回應了香港社會發展和業界訴求，讓港人港企更放心到內地創業做生意，亦能放大香港作為「超級聯繫人」、「背靠祖國、聯通世界」的平臺優勢，提升香港國際吸引力，吸引更多海外企業和人才落戶。

李家超表示，衷心感謝中央政府對香港特區的關愛和支持，並感謝國家商務部和各有關部委積極配合香港特區政府就進一步擴大內地對香港服務貿易開放的建議。是次修訂協議在不少香港特別具優勢的服務領域都增添了開放措施，讓香港服務提供可以更容易在內地設立企業和發展業務、更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供予內地市場，同時為國家發展貢獻服務和力量。

財政司司長陳茂波形容新協議是互利共贏，指新協議既能滿足內地消費者對優良服務的龐大的需求，也可以助力內地進一步增強服務業的競爭力，為國家加快發展新質生產力和推進高質量發展作出貢獻。

CEPA是一份具生命力，以及與時並進的自由貿易協議，自從2003年簽訂以來，內地和香港採取循序漸進的方式，不斷地豐富和更新CEPA內容，以促進兩地貿易和投資自由化，以及便利化，積極配合兩地經濟發展步伐和需要。此次修訂是貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制的重要舉措。這也是繼2019年首次修訂後，對《CEPA服務貿易協議》的再次修訂，將進一步深化兩地經貿交流合作，為香港拼經濟、謀發展提供有力支撐，支持香港由治及興發展，更好融入國家發展大局。

由2003年到現在的過去大約20年，在各項措施的推動之下，香港在進入內地的關稅節省達190多億元，專業界別都很希望可以通過CEPA，以大灣區作為第一個進入的據點，開拓業務。此次修訂結合了香港經濟社會發展需要和業界的訴求，在金融、電訊、建築、旅遊等領域，進一步降低或取消對香港服務提供者的准入門檻，便利其在內地就業執業；部分開放措施將在大灣區率先實施，進一步推進粵港澳大灣區機制對接、規則銜接。

內地在多個香港具優勢的服務領域，將降低相關市場準入的門檻，也放寬了香港專業人士到內地提供服務的資格要求，讓更多的香港企業和專業人才能以更優惠的待遇進入內地市場。如建築工程、檢測和認證、電信、電視、電影、金融、旅遊服務等，降低相關的市場准入門檻，也放寬了香港專業人士到內地提供服務的資質要求，讓更多香港企業和專業人才能以更優惠的待遇進入內地市場，便利其在內地就業執業；部分開放措施將在大灣區率先實施，進一步推進粵港澳大灣區機制對接、規則銜接。香港的服務質量優良，並且與國際接軌，既能滿足內地消費者對優質服務的龐大需求，亦可助力內地進一步增強服務業的競爭力，為國家加快發展新質生產力和紮實推進高質量發展作出貢獻。

專業服務是香港的一大優勢，在新協議框架下，香港專業人士可以更優惠的待遇進入內地市場，這會為業界帶來龐大的發展空間，同時亦可滿足內地對於專業、高質服務的需求，從而不斷提升內地的服務業水準，因此這是一個雙贏方案。

剛簽署的新協議將帶來更多互利共贏的成果，旅遊方面，將優化實施由香港入境的外國旅遊團進入廣東停留144小時免簽政策，支持郵輪運輸企業依法安排掛靠內地郵輪港口的國際郵輪航線。銀行及證券業，就會取消香港服務提供者設立的外國銀行分行，不得從事銀行卡業務的限制，並研究擴大互聯互通的範圍，包括房地產投資信託基金。在電影方面，將取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。

在「一國兩制」下，香港是連接國家和世界的橋樑和視窗，香港正全速融入國家發展大局，積極對接國家發展戰略，發揮好獨特的優勢，特別是國內國際雙循環的重要節點功能，推動經濟發展。二十屆三中全會特別提到香港要作為「三個中心、一個高地」，要深化粵港澳大灣區合作，並完善推進高質量共建「一帶一路」機制。相信在新協議的推動下，兩地加強深化合作，彼此優勢互補，共同前行，香港定能更好地把握龐大商機，為兩地經濟繁榮添磚加瓦，推動中華民族的偉大復興。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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