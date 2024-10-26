奇妙的揭發者｜劏房合法化的結果問題

特首在最新一份《施政報告》宣布以立法方式制訂劏房出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，若果業主繼續出租不合標單位，便要負上刑事責任。劏房合法化是政策上的決定，但確認劏房合法性是要非常小心的，須考慮其長遠管冶後果。在諮詢和制訂立法內容之前，立法會議員與各政黨必須具體地反思香港房屋大局問題，把劏房合法化本身就是一個要非常小心處理的政策問題，因為劏房合法化會衍生很多不良後果。



劏房問題是否在立法以後就不會再出現？如果劏房問題主要是針對劣質劏房，那麼政府便必須要研究劣質劏房出現的原因和成因。劏房合法化是否就能夠杜絕劣質劏房？如何界定什麼是劣質劏房？什麼不是劣質劏房？應該根據怎樣的指標和標準？這是特首需要深思熟慮的問題。

現在宣布把劏房合法化，有否經過詳細的諮詢？劏房合法化之後，由誰來執法？怎樣執法？目前屋宇署負責處理僭建個案，單是2021年就錄得8,552宗僭建投訴，屋宇署人手已經緊張，要審批改動及加建工程，監管舊樓修葺和保養工程，還要負責票控不合標準的劏房？政府是否會委派另外一個部門處理簡樸房？會否調派食環署龐大的小販管理隊去協助簡樸房的執法？若果立了法，但沒有人手去執法，這些法還是法嗎？

現在劏房的問題有幾個層次︰第一是香港房屋類型的供應問題，這是政府的責任。香港有大量土地儲備，這些土地用途如何分配才是一個真正問題。

第二，大部分劏房集中在舊區，許多劏房居民因為工作交通費問題，不願遷去偏遠地區的中轉房屋。這些劏房居民的背景是什麼？為什麼選擇住劏房？政府有否詳細調查和了解？

第三，香港有大量老化的工廠大廈和舊區，目前處於一種「無人想解決」的狀態，因為牽涉太多政府部門的監管。而且政府的條例像鐵板一塊，欠缺靈活性。例如老化的工廠大廈可改建成臨時房屋，提供大量單位給劏房戶，但政府用消防安全理由不去改變工廈的土地用途。2021年香港家庭平均人數是2.7人，生育率降低，很少出現四代同堂的情況。若果改建工廈，一層樓宇的居住人數，用科學方法計數，不會比工廠大廈上班人數多，其實也沒有所謂的消防風險存在，只要有足夠的走火通道和防火設備，改建是可行和可以考慮的。

特首李家超說「以結果為目標」，處理劏房的結果是「劏房清零」。把劏房合法化，就是等於容許劏房繼續存在，這正正是一個說不通的邏輯問題。政府背後的政策計算，估計是透過劏房立法過程去把解決劏房問題時間拉長，但是劏房合法化本身就是不應該出現的，所以政府這個考慮和盤算是否正確？政府對此需要深思熟慮。雖然整個立法過程能夠為政府buy time（拖延時間），但實際上劏房問題需要有長中短不同措施去處理。

香港政府現在應該是固本培元，集中力量研究房屋政策。房屋局應該負起研究房屋政策的責任，而不是把政府的精力花在劏房合法化工作上。在房屋政策研究中，劏房絕對不是一個選項，因為劏房本身就是一種「房屋病毒」，也是一種城市的癌症，它是不正常的，是需要杜絕的。

根據聯合國開發計劃署（UNDP）的數據，2020年全世界人均居住積為38.6平方米 。根據2023年立法會會議紀錄，發展局局長甯漢豪表示︰「香港房屋委員會於2026/27年度起落成的資助出售房屋項目，一般實用面積不會少於26平方米」。再根據2023年房委會統計數字，香港公屋單位的人均居住面積是13.8平方米，而「簡樸房」的最底居住面積是8平方米，為什麼低於公屋的13.8平方米標準？8平方米標準是不合理的，政府用什麼科學數據去決定這個標準？立法會不應該把劏房納入立法程序，因為它只會帶來更多階級矛盾與及利益對立。

現在的問題是房屋供應問題，政府可以和幾間大地產發展商商討，發展優質宿舍，用宿舍解決判房問題。市建局應該負上主體責任，又或者把地區的劏房問題交由18區的地區專員處理，下放地區行政權力，設立區長制，真正把責任落區落地。現在香港房屋問題大部分是以政府總部單一監管的模式處理，缺乏在地區生活經驗，不能體會民間痛苦。貼地的議員們應該主動地逐區逐區解決劏房問題，而不是一刀切把劏房合法化，製造出「簡樸房」。「簡樸房」這三個中文字本身誤導社會：「簡樸」這兩個字是「簡單、樸素」，但劏房既不簡也不樸，劏房是不人道的，擠在一個狹小空間，不符合人類居住的基本條件。

所以，簡樸房不應該存在，政府製造出的簡樸房只會製造更多人道問題。這些問題只會令市民覺得政府欠缺誠意去真正解決劏房問題。令劏房在香港清零，才是香港政府真正需要達到的目標。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。