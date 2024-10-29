紫荊黨｜推動香港可持續發展　綠色金融配套生態系統需更完善

來稿作者：韋昊岷



綠色低碳發展已成為全球經濟轉型的核心驅動力，而綠色金融作為其重要⽀撐，已成為國際金融市場的新焦點。根據最新統計，全球氣候融資規模在2021至2022年間已達到約1.3萬億美元，預計到2030年，年度氣候投資需求將攀升至9萬億美元，2050年更將達到驚⼈的10萬億美元。這⼀趨勢凸顯了綠色金融的巨大市場潛力和迫切需求。作為國際金融中心，香港擁有得天獨厚的優勢：深厚的資本市場基礎和多元化的融資平台，能夠滿足各類企業在不同發展階段的綠色融資需求。然而，要充分發揮這些優勢，鞏固香港作為區域綠色金融樞紐的地位，關鍵在於持續完善相關的制度框架和配套措施。

港府綠債發行領先亞洲

資助計劃仍有進步空間

根據氣候債券倡議組織的研究，2023年香港的可持續債務市場呈現顯著增⻑，總額達182億美元，較前年大幅增⻑236%。其中，綠色債券佔主導地位，發行量達156億美元。值得注意的是，香港特區政府在綠色債券市場中扮演了關鍵角色，發行量達144億美元，佔總量的92%，使香港成為2023年全球第四大政府綠色債券來源地，僅次於英國、德國和意大利。

香港作為國際金融中心，擁有眾多企業，政府卻佔據綠色債券市場的主要份額，這⼀現象背後的原因值得深⼊探討。首先，政府綠債項目所得收入用途明確且受嚴格監管。根據立法會授權，綠債計劃募集的資金將撥⼊基本工程儲備基金，專門用於具環境效益的政府主要工務項目。《綠色債券框架》進⼀步規定，募集資金僅用於符合九個合資格類別的綠色項目，涵蓋可再⽣能源、能源效益、污染預防、廢物管理、水資源管理、生物多樣性保護、清潔運輸、綠色建築及氣候適應等領域。

相比之下，私營部門在發行綠色債券時面臨較大挑戰。私人企業的綠色債券必須經過外部認證，以確保其「綠色」元素符合標準。然而，外部認證成本高昂，這對許多企業構成了財務負擔，尤其是中小企。儘管港府推出了「綠色債券資助計劃」以提供支持，但該計劃的最低債券發行規模要求（不低於⼀億港幣）對於大多數中小企業來說仍然過高，無法滿足其較小規模的融資需求。筆者認為，政策制定者可考慮進⼀步調整資助計劃的門檻，探索建立本地化的，專注於中小企的綠色認證體系，以促進私營部門更廣泛參與綠色債券市場，實現市場的均衡發展。

保護投資者權益為「漂綠」立法不容緩

簡單來說，「漂綠」是指政府或公司行為對環境影響的誤導或製造錯誤印象。企業的「漂綠」行為會阻礙綠色發展，誤導消費者、投資者和公眾，影響他們對相關環境行動、產品或項目的信心。因此，加強對「漂綠」的監管已成為大勢所趨，各地區紛紛出台專門法規。以新加坡為例，《消費者保護（公平貿易）法》（CPFTA）旨在保護消費者免受欺詐性宣傳的侵害，包括與「漂綠」相關的內容。此外，新加坡廣告標準管理局（ASAS）根據《新加坡廣告行為準則》（SCAP）發布了廣告指南，確保廣告商的宣傳有準確、充分的依據。CPFTA的保護範圍還擴展至由新加坡金融管理局（MAS）監管的金融產品和服務，所有聲稱符合ESG目標的產品均在適用範圍內。

相比之下，香港特區政府及相關機構推出的綠色標籤和認證計劃，主要旨在便利市⺠選購產品，而非專門打擊「漂綠」行為。就目前尚無針對「漂綠」行為的專門法規，⾼層⼀直在討論相關立法的可能性。在今年6月26日的立法會會議上，陳振英議員提出的「制定規管漂綠專屬法規」議案獲得多位議員⽀持，但也遭到反對。反對者認為，「漂綠」概念難以理解，監管範圍廣泛，涉及企業的產品、服務、理念、結構和宣傳等。此外，反對者指出⼀些西方國家因過度宣傳ESG概念而引發反彈，因此香港不應急於立法，認為現有的《商品說明條例》和《證券及期貨條例》已提供足夠保護，只需檢視現行法律的完善性即可。

對此，筆者認為反對觀點的邏輯不成立。首先，「漂綠」概念的複雜性恰恰凸顯了立法的必要性。由於涉及範圍廣泛，更需要清晰的法律框架來界定和規範，為企業和消費者提供明確指導。立法過程本身就是⼀個釐清概念、達成共識的過程。

其次，西方國家的經驗應被視為警示而非阻礙。香港應主動制定相關法規，而不是等問題惡化後被動應對。提前立法可以引導市場良性發展，避免未來可能出現的混亂和反彈。儘管《商品說明條例》和《證券及期貨條例》提供了⼀定的保護框架，但它們並非專門針對綠色金融和ESG問題設計。例如，⼀家資產管理公司在其ESG報告中聲稱自己是「綠色」或「可持續」的，但未將這些因素全面納⼊投資管理過程，僅憑《商品說明條例》對企業的虛假綠色聲明進行監管，顯然無法滿足當前社會發展的需求。

最後，經過修正的「規管漂綠專屬法規」的無約束力議案已獲通過。這是⼀個良好的開端，香港應抓緊時間，在聽取各方意⾒的同時實現立法目標，掌握主動權。

隨著香港的碳目標越來越近，政策制定者必須結合本港的實際情況，在可持續發展領域作出必要的進步，以確保香港在國際綠色金融市場中保持領先地位。這不僅是對環境責任的承擔，更是未來經濟增⻑和競爭力的關鍵所在。

作者韋昊岷是為紫荊黨政策研究院研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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