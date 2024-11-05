來稿｜美國大選估領袖 特朗普極限勝算

撰文：黃炳達



11月5日的美國大選快將來臨，大家齊來估領袖！美國部分選民已開始以郵寄方式提早投票，選舉已在進行中。拜登放棄競逐之初，各個民意調查顯示賀錦麗稍為領先，但往後雙方咬得很緊，正是叮噹馬頭，非一面倒，現時聚焦於搖擺州份。各州「贏者全取」的選舉人票數決定誰能當選，而非所有投票選民的票數總和，選戰分析格外複雜。

從牌面說，賀錦麗挾着首位女性加有色人種的背景參選，此兩大選民類別有優勢，加上擺脫了拜登年事太高的問題，有一定勝算。但縱使特朗普官司纏身及給人瘋狂的極端形象，加上輿論的打壓，還是得到了不少鐵粉的支持，與賀錦麗在民意調查的差距不算大，選舉形勢確實難以捉摸。如果要筆者馬上說鹿死誰手，確實很難，基本看法還是機會各半，決勝於搖擺州份，取決於選舉過程中可能出現的意外變數，就像特朗普驚險的那一槍。

如果逼着筆者硬要挑一個，我會大膽認為會是特朗普，而且他不可能輸，因為輸了他也不會認，包括他的眾多鐵粉，早就表明輸的理由只有一個，就是選舉舞弊，既然預先設定選舉舞弊才會輸，他們怎會認輸。現在選票問題已初步浮現，估計爭議不會少。如果賀錦麗輸了，反倒會承認落敗，否則又是一場大選後持續鬥爭，以今天美國社會的分裂程度，是文爭抑或武鬥，就取決於選舉結果，類似佔領國會山莊的事未嘗不會重演。

筆者為何如此猜測？首先，號稱自由專業的美國主流媒體，其實立場鮮明，支持賀錦麗，所以特朗普拒絕參加由他們舉辦的更多電視辯論，反而多次指控媒體不公，以自己方式凝聚支持者。選舉真實形勢不一定能在媒體民意調查中反映。媒體報道可能令更多賀錦麗支持者站在道德高地公開反對特朗普，他們可能已傾巢而出。但沉默的特朗普擁躉更多地隱藏在媒體後面，甚至在公眾視野之外，難以捉摸這部分人究竟有多少。在這情況下民意調查顯示賀錦麗還是沒有與特朗普拉開足夠距離。

更有趣的是不少人表面上不公開支持特朗普，但暗地裡卻投票給他。這部分選民不可低估，加上搖擺選民為數眾多，未到最後一刻，一切皆有可能。從前歐美的選舉出現過輿論一面倒的民意調查，但結果大相徑庭。歷史會否重演？另一個變數是美國伊斯蘭族裔及部分同情巴勒斯坦難民的選民可能兩個都不支持，不出來投票，變相削弱了他們一般傾向民主黨的票源。之前美國各地的反對以色列示威群眾，不知道是否要現屆政府的賀錦麗埋單，也是未知之數。

美式選舉在現任副總統及前任總統的對戰下，歸根究柢就是求變與不求變之爭。在叮噹馬頭的選舉中，賀錦麗代表社會經濟現狀而特朗普代表改變現狀，情況微妙，讓很多選民隨着感覺走，非純粹的理性預期。要猜測美國選民求變與不求變比例，求變者不在少數，特別是特朗普的經濟政策鮮明易懂，姑勿論是否有效，比賀錦麗的模糊，對求變的人感覺上更有說服力。一般美國人對經濟的重視顯然大於意識形態。這也解釋了道德上可能不接受特朗普，但又期待他帶來轉變，這種矛盾在挑戰者的作用匪淺。也說明了為什麼在醜聞纏身及道德底線下滑的特朗普還有那麼多支持者，而且比對賀錦麗的搖擺支持者，他們更不容易動搖。美國人對政治社會現狀的不滿確實左右選情。

另一微妙的因素是特朗普避過一劫的刺殺事件，撇開各種陰謀論，首先把拜登拉下台。正所謂大難不死、必有後福，多少美國人認為他就是真命天子？所以至今特朗普陣營還是不斷提醒選民這個「天意」。究竟對選舉有多大影響，不能掉以輕心。其後民主黨某競選辦事處也神來一槍，甚為蹊蹺。像這樣競爭激烈的選戰，這些微妙因素不能忽視。

美國的內政外人管不了，但其結果對全球的影響深遠，特別是如果特朗普勝出。不少人看來，無論誰當選，有些方向不會變，包括朝野繼續對中國施壓圍堵、竭力保持世界霸主地位、維持以美國為中心的國際規則、保持全球最強大國的優勢、以地緣政治手段統御盟友等等。如果賀錦麗當選，現時支持拜登和她的既有力量還會依照現有軌跡行事，美國進一步分裂及地緣政治衝突會繼續加劇。格局不會有大變化，她個人能否擔當重任，也有不少質疑。

如特朗普當選，儘管上述方向不大變，但手段、策略和風格上截然不同。最擔心的是美國現有的既得利益集團及盟友。由於特朗普的偏執及不留餘地，地緣政治格局說不定有微妙變化，以他商人本質，不着重意識形態，更着重眼前實際利益，加上他與傳統軍工複合體關係不密切，很可能作出令大家意想不到的舉措。中美關係的走向不管是拜登或賀錦麗，會依照現有軌跡，但特朗普當選，結果可能是更極端、更壞，但也不排除他的神經刀，作出某些改變現狀之舉。如果他最終當選，估計世界將出現更大變數，但當中也不排除出現一些契機。大家何妨等結果出爐再進一步分析。

作者黃炳達為香港內地經貿協會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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