來稿｜香港的動保政策不一定是零和博弈，但一定有關生命教育

來稿作者：蔡誠



有人說不值得為動保付出那麼多社會成本，也有人說香港的動保政策十分不足和落後，雙方爭論不休，好像動動保護和人類社會像是零和博弈。但這是真的嗎？

筆者也喜歡小動物，家中養了兩隻烏龜，也喜歡和家附近的店長貓玩耍。牠們都喜歡被我拍屁屁，見到我便會主動走過來，先聞聞我的手，再在我身上用頭蹭來蹭去，然後用屁屁對着我，等待我的「侍奉」。我對在香港推廣動保也持正面關心的態度。

最近經朋友介紹去了看「香港亞洲電影節」入選電影《毛家》。《毛家》的導演是曾拍攝香港首部以動保主題《毛俠》的區焯文。相對於劇情片《毛俠》，《毛家》則是一套香港動動保護紀錄片。

《毛家》真實、誠懇而用心

電影內容是追蹤拍攝「毛守」拯救動物和安排領養的過程，內容真實、誠懇而用心。

在電影《毛家》中，動保組織不是什麼強大的組織，只是一些有心人和義工一起就動保出一分力。成員也不是完美的聖人，也有情緒，也會疲累，更要生活奔波，早上工作，晚上救援，小睡一會又要上班。在野外被拯救的毛孩也不是每隻一見面便是天使，會因為驚慌壓力而反應激烈，也會有性格障礙，敏感怕人，義工身上多的是在救援時被嚴重咬傷留下的傷痕。

導演區焯文曾表示原本預期半年完成拍攝「由拯救到領養」的過程，但他低估了毛孩被拯救後再被領養的難度。結果前後拍了四年，共拍攝了40多隻被拯救的流浪動物，卻只有4隻被成功領養。

即使被領養了，也會因毛孩適應或與其他家人相處的問題，有時會被退回，需要再安排領養。更別提一些傷殘、有病或性格有缺憾的，只能留在機構終老。

看着一些被拯救的毛孩生病受傷，或是血淋淋的傷口皮肉外翻、佈滿蛆蟲，被救治後沒有了半邊臉和眼睛；或是傷殘生病的老毛孩被安排安樂死前，義工們紛紛和牠細聲道別。戲院內很多人都忍不住哭了。

電影中「毛守」的負責人表示毛孩救援是永遠做不完的，而且無論他們多努力，香港動保政策卻有很多不足之處，令他們不但疲於奔命、更深感無力。

動保政策真的是零和博弈？

很多動保的爭議，其實最後往往都是一句：「人重要？還是動物重要？」

一個人願意把善款捐給兒童癌病組織或是動物保護組織，的確只需看個人意願，但作為政府去研究和推行政策，便不得不考慮動保支持者以外的人。當政策或法律一經制定和推行，便不只動保人士要遵從，而是全港所有人都要付出、承擔和遵守。

一個政府的資源是有限的。若單單從假設性的理論上說，動保政策的確是在和活生生的人在爭奪資源。但任何政策都是因時制宜的，現實中的香港並非不吃狗肉便會餓死人的地方，政府也非資源困窘到無力推廣動保，香港亦不缺乏防止殘酷對待動物法例，就算是電影中提及東北發展時的流浪動物問題，也非沒有更佳的解決方法，但更重要的是心態一一無論是政府部門、或是社會、市民的心態。

人品好自然對動物好

《毛家》中的「毛守」義工有一段說話，大意是「香港的流浪動物見到人會逃走，但在外國反而會親近你，那是因為當地人對動物好。」

縱使有諸多政策或是法律，若本港有關部門不重視、香港人也不在乎，那麼不只是動保的問題，而是香港人的人品有了問題。

中國傳統一直都有對大自然和萬物生靈愛護的思想，無論是二千多年前孟子提出的「仁民愛物」，或是北宋張載言及的「民胞物與」，其實都是出於「惻隱之心」，是「仁之端也」。愛護比自己弱勢的人或物，而非持勢凌虐，這應該是一個「人」的基本要求一一同理心，也是生命教育的根本一一如何善待生命中遇中的人和物。

與其說香港需要大刀闊斧、或是更進取的動保政策改革，筆者以為更為務實可行、平衡各方觀點下，更長遠、更根本、更需要做的，是加強在社會和學校推廣動保的訊息，更重要在學校的生命教育中加入「仁民愛物」、「民胞物與」的內容。無論是對對大自然、對動物，或是對一些比自己弱勢的人或物。

生命教育成功，動保自然水到渠成

推動動保，不是基於經濟利益，而是基於一個有一定經濟基礎的社會，其中人們的人品或道德水平。有人說，選男友要選一些對小孩子有耐性、對小動物有愛心的，因為這種人應該心地不錯。若一個社會，對弱勢的動物殘忍，或是冷眼旁觀，那不只是動保問題，而是整個社會的人品、生命教育都出了嚴重問題。

重視生命教育，宣揚「仁民愛物」和「民胞物與」的精神，不單是為了保護動物，更是在培養一整個社會的品格道德。當生命教育富有成效，社會形成共識時，動保政策的推動自然也會水到渠成，香港人也會更有品。

《毛家》作為紀錄片，每個人看也可以有不同的看法。電影將香港動保工作的其中一面真實地表達出來，是愛護毛孩，或是希望培養孩子同理心的家長，值得和家人朋友一起去觀看的電影。現時香港亞洲電影節《毛家》的場次已完結，希望將來能盡快安排再次上映。

溫馨提示：進場前記得先準備紙巾。

作者蔡誠從事公共關係及政治遊說行業多年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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