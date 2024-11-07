來稿｜社區通達的實踐須由意識培養開始

來稿作者: 陳希隆 (香港復康聯盟總幹事)



聯合國《殘疾人權利公約》一直提倡殘疾人士參與社會及獨立生活，正是希望透過建立社會平等、共融、通達的風氣，讓更多殘疾人士在社會獨立地、有尊嚴地、平等地參與社會，包括工作、居住、就學、就醫，甚至日常社交活動，與朋友結伴到餐廳食飯、到戲院看電影、在時裝店購物，都可以和其他人一樣，平等地生活。

而我們提倡的殘疾人士社區生活，不止於充足基本生活條件，更是有質素的生活，以餐廳用餐為例，過去殘疾人士到餐廳用餐，很常會因為餐廳門前有一級台階而無法進入，一些酒樓因為只有樓梯上落，而令輪椅朋友卻步，無法於心儀餐廳用餐，所以很多時候，輪椅朋友無奈遷就，形成「隨便一餐」或「食飽就算」的習慣。但是，當我們細心想，為甚麼當我們可以無障礙地精心選擇餐廳，會我們朋友共聚的時候，輪椅朋友卻因為種種原因而不能前往心儀的餐廳。

原因很簡單，其中之一就是設施上的不通達，餐廳設於樓梯或台階之上，輪椅朋友就連餐廳門口都進不了，除了對輪椅朋友是障礙之外，長者、行動不便朋友、扶老攜幼的家庭，都有存在不便。有的餐廳，是使用固定座椅及餐桌的設計，亦扎輪椅朋友排隊在外，固定座椅令椅桌不能移動，對需要更多轉動空間的長者、行動不便朋友，是一種障礙。近年，一些大型連鎖快餐店，進行翻新，翻新前部分座椅及餐桌是可移動式的設計，但翻新後，卻變成固定座椅及餐桌的設計，造成障礙，是一種退步。

另一種原因，就是服務上的不通達，餐廳服務人員對殘疾人士存有排斥和歧視的心態，都會令殘疾人士前往心儀餐廳用餐，出現障礙。在社交媒體熱議的殘奧金牌運動員何宛淇到餐廳被拒事件，正正是殘疾人士經常面對的情況，即使在硬件上是通達的，空間上有足夠位置讓輪椅朋友進入及轉動，都會被拒進入，因為他們不願意在服務上配合。我們強調香港推動共融與通達很多年，是希望社會能夠更包容，更平等接納殘疾人士社區獨立生活，過有質素的生活，而不是更退一步，把殘疾人士排擠出去。服務上的不配合，不止輪椅朋友面對，長者、行動不便朋友、扶老攜幼的家庭，相信都試過同樣的經歷。

推動設施上的通達設計及提升服務行業服務通達水平有共通點，就是須由意識培養開始，意識觀念上明白通達的重要性，就可以更代入殘疾人士、長者、行動不便朋友、扶老攜幼的家庭的處境去作考慮，在自己的處所，硬件及軟件上實踐通達。

正因為意識培養是十分重要，我們曾對施政報告提出兩項建議，第一是公務員的通達培訓。推動通達，有賴不同部門配合和主導應用，因此主事官員及部門團隊對「通用設計及通達」的理解和認知，十分重要。我們認為政府既然重視公務員團隊的內部培訓及教育工作，實有需要在公務員學院的培訓內容中，除了日常行政管理及管治技巧外，亦應大幅增加通達和殘疾人士的課題，才有助締造社會全面通達願景，使通達主流化。

另一項建議就是通達共融社區教育及推廣。通用設計與通達是指主流設施及殘疾人士設施同時設計及落實，這些設施不需要額外改良或特別設計，就能讓所有人（包括殘疾人士）使用。除了政府需要把概念融入官方政策外，社區教育及推廣更為重要，建立良好風氣有助實踐通達共融。我們曾建議行政長官，在中小學及大專院校，實踐「通達共融」理念的教與學，在課程及課餘時間，增加共融及通達的課題及活動，並善用教師專業發展基金，優化教師培訓及交流，把通達共融概念，深化融入教材及課堂活動之中，體現「通達共融由教育開始」。

社會上對殘疾人士的排擠歧視，一次都太多，但我們期望隨通達共融社區教育做得更好，社會對殘疾人士可以更了解，更包容，更關愛，他們生活質素和權益保障就可以更理想。

作者陳希隆是香港復康聯盟總幹事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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