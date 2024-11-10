奇妙的揭發者｜馬斯克唔駛着草到香港 ！

今次美國總統選最厲害的地方是美國企業家馬斯克（Elon Musk）全力支持特朗普，出席助選活動。馬斯克於大選前每日隨機向一名選民發放100萬美元，條件是選民要簽署「美國政治行動委員會」的一份支請願書。



馬斯克出錢出力參與這個選舉遊戲，當然有他的理由。他不是瘋子而是一名精明的生意人，就他的計算，支持特朗普的最大理由就是因為特朗普支持加密貨幣、擁槍權、AI科技任你玩。在這個任你玩的情況下，當然是科技資本家最有優勢。未來是科技資本家的世界，馬斯克就是表表者。他是SpaceX創始人、Twitter持有者、Tesla聯合創辦人、Open AI聯合創始人。雖然他不是什麼偉大的發明家，但是他能高明地利用不同的科技組合，形成新的經濟產業效益，這是他的強項。他把這強項放在政治層面上，這種「組合拳」也是如出一轍。

若果特朗普未能當選總統，馬斯克也自嘲可能會被地方檢察官起訴，會有入獄危機。若果馬斯克有入獄危機，香港是否應該主動爭取馬斯克落戶香港？就是繼英國桌球手奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）成為香港人後，有一名國際科技大咖落戶香港。

馬斯克和中國保持着良好關係。2019年Tesla宣布在上海投資500億人民幣開設工廠，現任國務院總理李強當時是上海市委書記，和馬斯克建立起一定的聯繫。若果馬斯克成為香港人，中央當然會表示歡迎。未來十年香港需要爭取的是歐美科技巨頭進駐香港，像馬斯克這種醒目仔就十分適合香港這個醒目仔天堂。馬斯克能言善辯，有想法、有視野。大家看看今年8月12日馬斯克和特朗普進行接近三小時的對談，就移民、經濟以及選舉等議題對談，便知道馬斯克絕對不是浪得虛名，真是一名非常精明的科技醒目仔。

今天全球有四個科技龍頭︰蘋果（Apple）的硬件和軟件是傳統式的穩打穩紮；IBM把業務重心從電腦銷售轉型到雲端運算業務； Facebook玩人類心理學，令群眾沉迷於科技社交平台；X Corp.的馬斯克則是一個宏觀的策略家，他由開發電動車開始，到火箭和衛星、之後到太空旅行，像電玩一層一層推進上去。他有醒目宏觀視野，香港最需要的就是這種醒目企業家。

特朗普當選總統，馬斯克不用「着草」，但香港政府也可以邀請馬斯克來港擔任顧問，把他變成一度堅固的擋箭牌。就算特朗普真的要對付香港，至少有馬斯克幫手遊說美國政府。論馬斯克的財政實力，他當然會成為特朗普的幕後老闆。特朗普識玩政治遊戲，馬斯克也識玩，而且可能比特朗普更玩得出神入化。

今天是「講了等於做了」的年代，講完之後有沒有做？無人再會關心。例如2017年鴻海集團創辦人郭台銘與時任美國總統特朗普，宣布鴻海將投資100億美元，在威斯康星州設液晶顯示板工廠。七年過後，工廠在哪裡？連一條鐵也看不見。所以郭台銘和馬斯克這些科技醒目仔都是香港應該爭取的對象，香港是醒目仔天堂，邀請郭台銘和馬斯克等醒目仔落戶香港，成為醒目仔樂園的重要成員，為醒目仔樂園帶來更大的生氣和動力。

特朗普勝出總統大選，可能對香港帶來動盪。因為特朗普必然會拿香港做出氣袋，利用香港成為與中國談判的籌碼。台灣牌就是另外一種遊戲方式，可能的玩法是一面反對台獨、一面打壓香港，中國政府也拿他沒辦法。如果美國打壓香港，怎樣打壓？如何打壓？是否打中要害？是進一步擴大制裁清單？還是在美元港元掛鉤的問題上出招？我們就要拭目以待。

現在美國有三種資本家︰一個是軍事工業系、一個是科技系、一個是金融財經系。這三類資本家怎樣互動，我們普通市民是看不見的。但香港不用擔心，因為香港是一個超級聚寶盆，來自五湖四海的資金都在香港匯聚。國際間都不想把它摔破，就算在2019年香港最黑暗的日子，資本家也只是在背後操縱，並沒有真的把香港弄壞。因為弄壞了香港對全世界的資本家沒有好處。現在是資本主義絕對主導的年代，所以香港可以放心。但是表面上可能會發生一些奇怪的事情，對老百姓來說是沒有關係，我們也只可以做隻塘邊鶴，看戲吃花生罷了。

中國玩這個醒目仔遊戲也是非常聰明的。國務院總理李強是從基層打滾出來的實戰型，知道世途險惡，理解醒目仔遊戲怎樣玩。習主席和李強總理領導下和美國玩這個醒目仔遊戲，中國當然信心十足。和美國玩了幾十年，美國的底蘊是什麼，中國當然十分清楚。

香港有利的條件是︰第一，香港有中國這個大後盾，第二，香港本質上是醒目仔財金天堂，國際間都沒有必要砸碎。若果特區政府真的能夠邀請馬斯克「落戶」香港新界北新區；相信能在國際形象上，為香港帶來非常震撼性的經濟作用和真正創科影響力。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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