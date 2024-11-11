帶﹒路共享｜ 福慧雙修之行　再訪洪都拉斯

Hospital Doctor Roberto Suazo Cordova 與基金會團隊分享了他們收到的物資，以及在六月份舉辦的預防登革熱教育講座後，如何應對登革熱疫情。（共享基金會）

來稿作者：林耀禮



九月接獲共享基金會的邀請，欣喜再次踏上洪都拉斯對抗登革熱項目義務工作的萬里旅程。今次任務的目標，主要是跟進較早前共享基金會向洪都拉斯捐贈抗疫物資後，考察有關當局就物資的分發和使用等的最新情況。今次行程為期11天，由香港到洪都拉斯首府德古西加巴 (Tegucigalpa) 的旅程，需要乘坐轉機3次，連同飛行和等候接駁航班的時間，歷時超過四十小時。雖然一路行程順暢，但到達洪都拉斯首府時已是當地的零晨時分。

翌日上午，聽取了「先頭部隊」的簡報後，便正式展開考察工作。由於洪都拉斯幅員遼濶，工作隊兵分兩路，一共要探訪分佈在六個地區的多個醫療設施。首天的工作是參與和衛生部的會議，了解當區應對疫情的最新進展。從衛生官員口中，我們得悉在各地的登革熱確診數字正處於下降趨勢，疫情正在受控制之中，大家都鬆了一口氣。在會議期間，我們亦舉辦向洪都拉斯捐贈登革熱監測數字硬件設備儀式。

我被派到的Team A，走訪了喬盧特卡（Choluteca），帕拉伊索（El Paraiso）和拉巴斯(La Paz)三個地區，共九個醫療設施。地方醫療人員向我們介紹了當地最新的疫情狀況和基金會所捐贈物資使用的相關資料。我們也介紹了共享基金會在世界各地的最新人道援助工作的進展，並互相交流抗疫工作的心得。

透過與前線人員的討論、交流和實地觀察，得知他們都十分積極地使用共享基金會捐贈的滅蚊燈、蚊帳、滅蟲貼紙和快速測試劑等物資，而且成效顯著，他們認為物資確實幫助對抗疫情的蔓延。前線人員的工作熱忱和真誠，令人十分感動。進行實地視察時，我們偶有發現不足之處，例如：滅蚊燈安裝不當、物資分派不配合和延誤等情況。我們除了即時在現場向前線人員再次講解正確使用方法外，並就放置滅蚊燈和滅蟲貼紙的方法，提供策略性建議；也收集了他們使用抗疫物資的意見，並了解物資分配和派發遇到的困難。

在考察拉巴斯Hospital Doctor Roberto Suazo Cordova 時，我們在急症室等候區内，成功舉辦了一場使用當地西班牙語的預防登革熱公眾教育講座，並得到院長的積極參與，現場氣氛熱烈，深受民眾的歡迎。在工作的最後一天，我們兩隊人員在德古西加巴會合，與衛生部官員代表開總結會議。會議中，我們總結了兩隊人員在三天内，拜訪了六個分區内的各抗疫設施時的實地觀察和心得，和與當地前線醫療人員的交流和討論成果，並建議衛生部作進一步的跟進。

在整個行程，我觀察到洪都拉斯醫護人員就應對登革熱疫情所投入的努力，他們在極度嚴峻的環境和有限資源的情況下，仍然堅毅不屈地謹守崗位，保護患病的民眾，真是令人敬佩！特別值得讚揚是拉巴斯 Hospital Doctor Roberto Suazo Cordova的上下所有醫護人員，看到他們團結一致，戰意高昂，全程投入抗疫工作和醫治病人。

在與各醫護人員訪談中，他們不約而同地稱讚共享基金會的慷慨，及時向洪都拉斯提供了合適和高質量的抗疫物資，有效擊退疫情，惠及所有民眾，救人於水深火熱之中。這正是恰當展現共享基金會為「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生方面的人道主義援助，確實體現「民心相通」。

多謝共享基金會的各同行人員和洪都拉斯醫護人員，為救助正處於危難困境的病人和民眾，付出的努力和心力。能夠參與是次洪都拉斯之行，讓我再一次深切體會施比受更有福！贈人玫瑰，手有餘香！

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提及中老鐵路等。

作者林耀禮是共享基金會義工。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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