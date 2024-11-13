孫太一｜特朗普第二任期的對華政策取決於內部博弈

特朗普再次當選，我們是否能按照他第一任期的對華政策來推測第二任期對華的大致思路呢？有參考性，但也會有較大的差異性。這主要是因為特朗普第二任期的對華政策將是其和身邊團隊及華盛頓精英互動的結果。



忠誠度第一

特朗普第二任期在用人方面與第一任期最顯著的區別是忠誠度將成為最主要的考量。特朗普在2016年當選時他自己可能也比較意外——一個完全沒有任何行政系統執政經驗的人要擔任行政系統的最高長官。在這樣的情況下，特朗普選擇了一批專業性較強、業務能力不錯的官員入閣，哪怕這些人在意識形態以及一些議題的看法上和特朗普有差異。

但特朗普事後發現，這樣的選擇讓他推進自己的議題非常吃力，有些人還可能暗中拆台。在第一任期中，特朗普不得不經常採取換人的方式以試圖改變這樣的狀況，這也是為什麼特朗普的內閣是流動性非常高的。而在當下，特朗普考量第二屆政府班底時已經沒有2016年時的局促——因為已經當過四年總統，選人用人方面變得更為從容。與此同時，個體對特朗普的忠誠度、在決策上是否能完全與特朗普站隊、能否堅決執行便成了最主要的考量。也就是說，特朗普第一任期的最終政策反倒是特朗普個體和其團隊、華盛頓精英圈共同博弈的產出，而在第二任期反而會更「特朗普化」，因為團隊會與特朗普形成合力。

兩個維度與四種結果

團隊忠誠度和政策執行度的提升也帶來了新的博弈結構。特朗普的第一任期中團隊內部的博弈將逐漸轉變為華盛頓精英圈投射到特朗普團隊身上與特朗普個人之間的博弈。要考量的第一個維度因此自然是特朗普個人的偏好究竟與華盛頓精英圈總體偏好的差異度有多高。另一個重要的維度則是特朗普究竟是否真的在意某個議題。在外交上，這兩個維度的不同組合總體上會出現四種較為典型的結果。

第一種情況是偏好無差異而特朗普在意的議題。經貿政策可能屬於這個範疇。在共和黨同時控制參眾兩院而民主黨拜登政府幾乎原封不動照搬了特朗普第一任期的經貿政策以後，華盛頓精英圈總體偏好與特朗普的貿易保護主義和重商主義已無實質差異。哪怕有一些個體對自由貿易仍有一定的訴求，也不願意消耗政治資本去得罪重要選區（尤其是搖擺州選區）選民的利益而自討苦吃。因此，這樣的議題將得到廣泛的共識和全面的推進。特朗普政府繼續對外貿易戰將比第一任期更為猛烈。

第二種情況是偏好有差異而特朗普在意的議題。俄烏衝突可能屬於這種組合。華盛頓精英圈總體上仍然希望美國能夠鞏固與歐洲盟友的關係，並借力烏克蘭來約束俄羅斯的擴張。雖然共和黨內已經出現了不小的放棄烏克蘭，不要再消耗美國的財力和資源去干預俄烏事務的聲音，但在這一議題上華盛頓精英圈顯然和特朗普個人有一定的差異。特朗普的偏好是盡快停戰，哪怕這意味着烏克蘭要損失領土，而且談判的條件和結果可以更接近普京的要價。在這樣的議題上，華盛頓內部可能會有較為激烈的討論，整個華府政策圈可能也會通過特朗普的團隊向特朗普施壓，希望他的政策轉向不要過於猛烈，並考慮盟友和夥伴的訴求。當然，最終結果可能仍然會更接近特朗普的偏好，但雙方的立場潛在會有中和與妥協。

第三種情況是偏好有差異而特朗普並不太在意的議題。台灣問題可能屬於這一類。特朗普每次接受媒體採訪提到台灣時，首先想到的是台灣人搶走了美國人的芯片工作。這進一步印證了特朗普只在意經濟安全，而幾乎不在意地緣政治安全的特點。這也意味台臺灣在特朗普眼裡不是什麼盟友，反而是經濟安全上的隱患。除了希望台灣交更多保護費外，特朗普還會希望台灣盡可能地將更多高端芯片生產線轉移到美國。雖然特朗普認為台灣「可割可棄」，但他的顧問團隊及華盛頓精英圈也會看到特朗普對台灣並不十分在意的特點，而可能繞開特朗普去推進一些威懾、遏制北京的涉台動作——當然，相關動作也並不一定有利於台灣。在特朗普的第一任期末期，其駐聯合國大使訪台以及國務院宣布取消對美台外交官互動限制等做法都是在特朗普不知情的情況下做出決定並宣布的。特朗普的第二任期內，對這一類議題，可能會有更多類似的操作。所以，借台灣壓制中國大陸崛起的行為仍然會有，但更多相關政策將是華盛頓精英圈繞過特朗普而悄悄推進的。

第四種情況是偏好無差異而特朗普也並不在意的議題。美非關係可能屬於這一類。在特朗普及當前的華盛頓精英圈，美非互動已變得優先級很低。哪怕拜登政府試圖效仿奧巴馬時期搞美非峰會，最後也被證明是形式主義為主，而缺乏真正的可落實政策和可跟進的資源。而且，由於特朗普的第二任期，工作重心將進一步轉至美國國內議題，外交議題總體上對他個人而言優先程度並不高，另外白宮、國會兩院、最高法院等三權體系也都被特朗普派掌控，華盛頓政策圈與特朗普有實質差異的議題並不多，更多議題將落入這第四種情況的範疇。

特朗普的第二任期將更為注重經濟安全，而對地緣政治安全相關的議題則將主要由華盛頓精英圈來推動。

作者孫太一為美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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