揚言自得｜中國提前載人登月，美國點算？

特朗普想謀財，拜登想害命。謀財是謀中國的身家，害命是要中國永不翻身。美國謀財害命的手段花樣百出，令一心只想和平發展的中國多年來處處提防，苦於被動。俱往矣。中國最早於2027年實現載人登月，然後建立月球基地、然後載人登上火星，驚天動地為全人類開拓未來。到時全人類只分兩大族裔：全球中國人更愛國，全球非中國人更尊重中國。這有利世界和平，因為是唯一可以在全人類眾目睽睽之下以非戰爭手段搖醒美國：霸權不再，接受與中國和平共處。



面對中國太空科技的極速發展，拜登的對策是：破壞。美國太空總署署長Bill Nelson 滿面陰霾在國會聽證會上表示：「中國的探月工程有軍事目的，對其他國家構成威脅⋯⋯看看中國霸佔南海的島嶼，就知道中國想霸佔月球。」美國欲以各種手段破壞中國的太空進程，已經擺在枱面。

南海是中國的，太空是全人類的。把南海當太空的鼠目寸光之輩居然當上美國太空總署署長，不思進取只懂下三流動作，難怪美國重上月球的計劃多次延誤。這對中國有利，最好是此人長據這要職。但可惜沒有機會。特朗普重回白宮後一個星期內不炒掉這個一天到晚「假太空」的署長，他就不是特朗普了。

中國2004年展開探月，至2023年全面啟動載人登月工程。圖為展開人類首次月背採樣並帶返地球的嫦娥六號，於2024年5月3日升空。（網上圖片）

特朗普對太空的野心非常認真。2017年他簽署總統行政命令，由副總統彭斯重組太空委員會，整合資源，加快美國在探月和探火星的步伐，並正式啟動了美國的「月神計劃」（Artemis Project）。2019年，彭斯宣布載人登月時間「提前」至2024年。當然是吹水。2023年美國國會跨黨派的「政府問責委員會」對月神計劃進度作出調查，結論是由於多方面的延誤，美國載人登月可能延至2027年初才實現。

特朗普在重回白宮的競選期間已吩咐美國政壇新貴SpaceX的馬斯克說：「繼續發射你的火箭飛船，在我任期完結之前我們要飛上火星。」此非戲言，他的競選綱領清楚寫明美國要重返月球和登陸火星。

但馬斯克更進一步。今年9月，他公布要於四年內實現人類首次登陸火星，並在20年內在火星建立人類宜居城市。他10歲時讀了科幻作家Isaac Asimove 的書後便有了火星夢。他的一切業務都是為了實現火星夢，包括特斯拉電動車所賺取的巨大盈利，只是為了提供火星夢需要的財政資源，而電動車是將是火星的交通工具。

馬斯克是創新者、企業家、追夢人、知華派。他非政客，沒有沾染美國政客的邪惡。53歲的他現在涉足政界，但他的價值觀和性格已定型，難以萌生發自心底的邪惡。如果他能發揮影響，起碼在太空事業上，美國對付中國的政策會由「破壞」改為以實力競爭。你上月球，我就上火星。

Tesla及SpaceX創辦人馬斯克。(Getty Images)

如果美國實現載人登陸火星，我會通宵不眠觀看直播，為美國的星際大突破歡呼喝采，全世界都會，雖然美國邪惡依然。這是「登陸火星」的威力和感召力。

55年前美國登月年代的邪惡不下今天。在越南的殺戮導致300萬人死亡，並使用「橙劑」等化學武器，傷殘者不計其數，而美軍自己死了5萬8千多人，絕大部分是年輕軍人，如此邪惡！當年美國的內外交困，同樣不下今天。美國在越戰泥足深陷、美軍被爆在越南屠殺婦孺、全國反戰示威蔓延、黑人民權領袖馬丁路德金被刺殺、全美黑人暴動、兩個月後甘迺迪總統之弟羅拔甘迺迪在競選活動被刺殺；在中東，以色列和約旦爆發軍事衝突；在歐洲，蘇聯坦克挺進捷克。經濟上，因戰爭、超量印鈔、和高通脹令美元無以為繼，並於2年後的1971年突然終止35美元兌換一安士黃金的國際承諾。當年的美國和今天何其相似。

1967年，離甘迺迪總統「十年內登月」的遺言只有兩年多。美國阿波羅1號首次準備試飛，但在演習中太空艙發生火警，三名太空人燒死。翌年，太空總署署長辭職不幹，怎料新任署長Thomas Paine 上任9個月便竟然光速實現了登月！

登月讓美國在內外交困下絕地翻盤。內交上，全美國的關注，由越南越南越南，變成月球月球月球，連最激烈的反政府抗爭者都歌唱美國。外交上，美國派太空人巡遊世界（沒有來中國），所到之處凱歌雷動，連蘇聯華沙公約下的共產黨國家包括南斯拉夫，都萬人空巷手持美國國旗歡迎。登月甚至提早結束了越戰： 於1969年頭開始尼克遜便多次透過不同渠道接觸北越，希望商談如何結束越戰，但一直不獲回應。阿波羅登月後數天，北越回覆：同意與基辛格在巴黎舉行首次秘密會議。以上全是有歷史記載的事實。

但歷史亦提出了連串質疑。岩士唐自幼熱愛飛行和太空，是太空工程師和飛行員，成為登月第一人時他才38歲，前途無限，但他卻在登月後兩年辭職，不是什麼健康理由或家庭原因，總之不玩了，除了拋下「個人一小步，人類一大步」的金句之外，從來絕口不提他踏上月球的心路歷程，亦謝絕媒體訪問，去了大學教書。有美國記者抱怨：「 美國納稅人花費天文數字送他上月球，他回來後卻像隱居一樣。」

另外就是上任9個月便扭轉乾坤，光速交出登月壯舉的太空總署署長。他令美國在絕境翻盤，為美國贏得舉世尊崇，是國家最高功勳級人物，但他在完成歷史壯舉後一年便辭職，出任太空總署署長只有一年半。之後重回美國通用電力公司任副總裁，回歸平凡。

還有的就是美國登月科技的大倒退。55年前岩士唐穿著月球衣在月球停留了21小時36分鐘。但經過多年來的科技累積和發展，今天美國重返月球延誤多次的原因之一，就是月球衣的設計和製造延誤、原因之二就是火箭和登月艙問題頻生。需知科技發展只會向前，從沒倒退。上世紀40年代發明原子粒和半導體，帶來電子工業，電腦、然後發展到今天手機、芯片、人工智能等高端科技；1953年英國 人發現DNA，發展成為今天的生命科技和基因產業；1983年發明的互聯網，帶來了通訊科技革命。科技永遠是往前行，歷史上唯一的科技倒退，就是55年前登月之後產生的下跌大缺口，到今天尚未補回。當年登月就像旅行打卡到此一遊，僅此而已。

人類首次登月：1969年7月20日；圖為美國太空人奧爾德林（Buzz Aldrin）在月球上漫步。（法新社）

俄羅斯總統普京說：人工智能分析顯示阿波羅登月照片是假的。如果當年登月的「最後一公里」真是假的，那便解答了所有歷史質疑。我仔細閱讀了有關岩士唐的書本和資料，得出一個結論和一項猜測。結論是：作為航空工程師，他有原則、實事求是。猜測是：他邁出了人類最重要一步之後就「不玩了」，亦從不談及他的心路歷程，是因為他如繼續玩下去，便要成為人類歷史上最大的「大話精」。他不想做，亦做不到，因必有漏洞，於是他拋棄畢生熱愛的太空飛行。

中國人較普京厚道，會尊重美國太空人踏出的人類一大步。中國於上月15日正式公布《我國空間科學中長期發展》，清楚寫明：「至2027年實施載人月球探測。」近年來美國的情報界多次公開散播：中國將於2027年武力統一台灣。他們錯了。到時中國已經和平登上38萬公里外的月球，贏得全球華人的愛國，和全球非華人的尊重，要和平登上2000公里外的台灣島，還會有阻力嗎？

還望美國不要侷促於地球的霸權，而與中國一起以遠大的目光，為人類的未來而攜手邁向遠方的星辰。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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