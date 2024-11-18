筆凱．傑語｜特朗普當選有利香港吸引人才

來稿作者：郭凱傑



隨着特朗普大勝回朝，中港股市應聲下跌，彷佛預示着貿易戰的重燃對進出口的衝擊。不過萬幸的是，特朗普當選一方面大幅增加了貿易衝突的可能性，另一方面卻大幅降低了擦槍走火變成熱戰的可能性——這是因爲他本質上是商人，只會做有利益的買賣。儘管如此，打壓中國已經成爲美國朝野的共識；可預期的是無論官方還是民間、經濟還是學術交流等都將變得更加艱難。事實上，近年不少中美院校之間的合作，包括學術研究、雙課程、交流生等計劃都已迫於各種壓力而被取消。

當此之際，香港更需思考自身作爲人才及文化交匯之地的角色。筆者認爲，在香港致力保持自身國際化、同時進行經濟轉型的背景下，中美的進一步博弈可以為香港帶來產業升級所急需的人才；其中，有關當局尤其應重視在美的華裔人才及一帶一路沿綫國家的人才。

衆多周知，美國長期以來都是中國乃至全球留學生的首選地。儘管在地緣政治因素之下到美人數有所下降，據國家教育部發佈的《2023-2024中國留學發展報告藍皮書》顯示，2022/23年中國依然有近29萬留學生在美，占了美國高等院校國際學生27.4%、高踞榜首。在這些留學生畢業後在美前景變得不明朗之際，《2024中國留學生歸國求職洞察報告》就指出2023年超過八成畢業生都選擇回國就業；其中家庭、生活和文化環境、發展前景都是重要的考慮因素。

除了畢業生以外，因爲被猜忌、打壓等因素，近年不少在美多年的華裔科學家、工程師等放棄了頂尖大學或者企業的工作而回到中國。多項研究均顯示，在越趨敵對的氛圍下，在美從事研究的學者再也不感到安全；有意回中國發展的海歸數量正在不斷增加。同時，在世界趨於二元分化的背景下，東南亞、中東乃至「全球南方」的國家在中美之間越來越只能二擇其一發展；在巨大的經濟市場及飛速的科技發展面前，中國市場擁有毋庸置疑的吸引力。

在特朗普重新上台後，上述一切都只會越加嚴峻，驅使嚮往自由、安全環境的人才離開美國；對香港而言，這是一個必須把握的機遇。香港擁有國際化的生活環境、健全的法律制度、簡單的稅制、可為全球人才提供一個可信賴的生活環境以及事業發展平台，對接內地飛速的發展；如能吸引這個巨大的人才寶庫，對於急需人才的香港而言無疑是雪中送炭。

政府近年已經大力推動高才通等吸引人才的措施，並取得顯著成效；下一步除了再接再厲外，更重要的方向有二：一是讓所吸引的人才更具針對性，契合本港乃至國家所需；二是把握自身優勢，提高人才來港的誘因，令來港人才源源不斷。例如，香港應發揮自身在教育方面的優勢，吸引東南亞以至「一帶一路」的青年人才到香港接受教育，故過去兩年政府大力推動的教育樞紐政策顯得更為重要，未來更應在一帶一路沿綫國家大力宣傳。另一個例子是本月正式啓動的香港國際法律人才培訓學院，以此培養國際法專才、推動國際交流；法律又何嘗不是香港其中一個優勢？

正如國家主席習近平所強調，人才是第一資源、創新是第一動力。展望未來，香港需把握時代機遇，推動東南亞以及一帶一路的人才交流，發揮自身作爲人才及文化交流之地的角色，方能在波詭雲譎的形勢之中乘勢而上。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，亦是政府諮詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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