紫荊黨｜香港經濟增長需要找到新方向

來稿作者：周小稞



11月15日政府統計處發佈今年三季度GDP具體數字。與10月底披露的預估數字一樣，三季度實質GDP按年僅增長1.8%，明顯弱於二季度的3.2%。同期美國實質GDP同比增長2.4%（二季度3.0%），中國內地增長4.6%（二季度4.7%），歐盟增長0.9%（二季度0.8%），日本增長0.9% （二季度3.1%），韓國增長1.5%（二季度2.3%），台灣增長4.0%（二季度5.1%），新加坡增長4.1%（二季度2.9%）。雖然和大部分經濟體一樣，香港三季度實質GDP增長也出現放緩，但放緩的幅度卻是這些經濟體中偏高的。

三季度經濟的疲弱表現令今年前三季度香港實質GDP同比增長由今年上半年的3.0%降至2.6%，鄰近政府全年實質GDP增長2.5%至3.5%的預測下限。有鑒於此，特區政府雖然預計本港經濟今年餘下時間仍將保持動力，但也迫於現實而將全年增長預測由之前的2.5%至3.5%下調至2.5%。

貨物出口增長放緩明顯

相較於今年二季度，三季度香港經濟的疲弱表現，原因有且只有一個，那就是貨物貿易尤其是貨物出口增長的明顯放緩。以可比價格計算，三季度貨物出口同比增長由二季度的7.5%降至4.0%，貨物進口同比增長由二季度的3.4%減至2.8%。如果單看月份，那麼貨物貿易增長的放緩則更為明顯。以市價計算，6月份貨物出口與進口同比還分別增長10.7%和9.0%，但到9月份貨物出口與進口同比增長率就已大跌至4.7%和1.4%的低位。具體到實質GDP增加額，今年二季度貨物貿易貢獻了約400億港元的增加額，帶動二季度實質GDP同比增加約222億港元；而三季度貨物貿易僅貢獻約128億港元的增加額，數量上都不及三季度實質GDP約135億港元的增加額，令貨物貿易成為拖累三季度表現的禍首。

貨物貿易的上述表現其實在筆者的預料之中。三個月前在點評今年二季度香港的經濟表現時，筆者就注意到香港的貨物貿易表現得出乎意料的強勁，以市價計算的貨物出口與進口同比分別增長12.2%和7.7%，明顯超出中國內地同期3.6%和2.0%的增幅。筆者當時就指出：「香港貨物貿易近期的強勁表現到底多少是基於基本面、多少是基於金融面值得有關方面做出更為詳細的研究與分析」，並擔心「這樣的強勁表現恐怕很難持續」。遺憾的是，今年三季度的表現印證了筆者的擔心。隨著信奉貿易保護主義的川普的即將上任，未來香港的貨物貿易將會面臨更大的不確定性。現在回頭來看，今年二季度的表現並非常態，三季度才是。

私人消費、服務順差「跌跌不休」

至於GDP的其它組成項，有些表現略好，有些表現略差，但總體的趨勢都無法為香港經濟的轉向帶來希望，而這也是特區政府經濟顧問決定將全年經濟預測直接下調至原先預測區間下限的主要原因。私人消費同比下跌的態勢沒有改變，儘管跌幅由今年二季度的1.6%收窄至1.3%。政府消費雖然同比仍保持2%左右的增長，但在當前財政赤字不斷擴大的情況下，能夠繼續保持增長已屬不易。固定投資雖然在公營部門的強力推動下，同比仍保持4%左右的增幅，但佔比三分之二的私營部門的固定投資仍在下降，尤其是在樓宇建造上跌幅更達17%。服務貿易方面，儘管服務輸出的同比增長有所加快而服務輸入的同比增長有所放緩（北上消費的最壞時期可能已過），但服務順差進一步下跌的態勢仍在持續。

面對疲弱的經濟，普通市民憂心，特區政府發愁，中央政府也是極為關注。前不久港澳辦主任夏寶龍專門在深圳召開香港工商界人士座談會，聽取大家對香港經濟發展的意見，並鼓勵大家以港為家，倚港興業，積極探索新產業新業態，拓展發展新空間，以實際行動推動香港更好發展。但話說回來，工商業在商言商，如果看不清投資前景、看不到投資回報，誰會拿出真金白銀打水漂呢？譬如說，鼓勵開發商多投地搞建設，但如果政府堅持高價賣地，不願在價格上做出讓步，誰會高價拿地做賠本買賣？再譬如說，鼓勵工商業進軍創科產業，但面對創科人才少、市場腹地小、營商成本高、投資週期長等問題，誰又敢輕舉妄動？

可與內地合作經營「一帶一路」產業園區

俗話說，遠水救不了近火。雖然創科是香港未來經濟轉型必不可缺的發展方向，但它短期內或者說在相當長一段時間不會對香港的經濟增長帶來實質性的貢獻。要讓香港經濟盡快走出當前的困境，恐怕還是要立足於香港既有的優勢產業，發揮香港已有的競爭特長，但要通過不同以往的切入點，打出別具一格的組合拳。為此，筆者有以下兩點建議：

第一、對內推行土地房屋新政。土地與房屋仍是香港最大的潛在剛需，只要價格合理，這些剛需就會釋放。一方面，政府要拿出更多的熟地，以更快的速度與更低的成本建成更多的居屋，並以中低收入階層可以負擔的價格快速出售以回籠資金進行滾動開發；另一方面，政府允許開發商臨海填土造地，開發面向海外投資者的高端住宅，穩定香港的私宅市場。如此以來，香港的地產市場將迎來新的開發高潮，經濟增長自然手到擒來。

第二、對外經營海外產業飛地。剛剛習近平主席在利馬和秘魯總統以視頻的方式共同主持了錢凱港的開港儀式，秘魯交通部長希望藉錢凱港成為「拉美的新加坡」。作為國際貿易與航運中心的香港卻完全缺席這個南美最重要的「一帶一路」項目，實在令人可惜。香港有豐富的國際貿易與航運經驗，有成熟的、基於普通法的金融與法律實踐，有大量熟諳商務與英語的專才，有世界一流的開發商，為何不能像新加坡一樣，搭上中國內地「一帶一路」龐大商機，在「一帶一路」沿線國家與中國內地合作經營海外產業園區呢？

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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