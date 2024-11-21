民主思路｜多元文化融合的「國際香港」

來稿作者：梁邵麟



近年，香港一直積極吸引國内人才，國際人才仍然是另一個重要的選擇。隨著香港政府推出多項引進人才政策，政策目標主要針對來自中國大陸的人才，來填補本地人力資源的缺口，並促進經濟的持續增長。根據勞福局數據，自2022年底以來，香港的各項人才入境計劃已經收到超過38萬宗申請，其中近24萬宗獲批，顯示對人才的強烈需求。除了針對國内人才的政策外，香港也在努力吸引來自其他國家的國際人才。原因不僅是本地市場的需求，還有香港能藉此保持其國際化的地位。隨著全球經濟形勢的變化，香港的多元化人才政策將有助於吸引更多來自不同國家的專業人士，進一步促進本地經濟的發展。

2023年，美國科技行業面臨著前所未有的挑戰，許多知名科技公司因經濟放緩而進行裁員，這迫使大量優秀人才面臨失業或不明朗的前途。在這背景下，香港的國際化商業環境和快速發展的科技生態系統就成為這些人才的理想選擇。根據領英發佈的《2024中國留學生歸國求職洞察報告》(下稱 《報告》），2023年超過80%的中國留學畢業生選擇回國就業，這一趨勢也可能促使在美國的華裔人才考慮回流香港，尋求更穩定的職業發展機會。

隨著特朗普再次當選，預計中美關係將更趨緊張，這可能會驅使更多尋求安全和自由環境的人才離開美國。然而，香港擁有健全的法律制度、簡單的稅制以及良好的生活環境，這些都成為吸引這些人才的亮點。根據香港特區政府的統計數據，2023年香港的GDP增長率為3.2%，顯示經濟正在復甦，這對有興趣來港的人才無疑是一大喜訊。

同時，歐洲也正面臨高通脹和地緣政治衝突（如俄烏軍事衝突）帶來的經濟壓力。這使得許多歐洲企業在招聘和投資方面更加謹慎，促使優秀人才考慮移居其他國家以尋求更好的就業發展機會。雖然歐洲對中國的投資信心有所下降，但部分企業仍對中國市場的潛力持樂觀態度，這為香港吸引歐洲人才提供了機會。香港也可以利用自身的國際商業中心地位，吸引那些希望在亞洲市場發展的歐洲專業人士。順理成章，香港的多元文化環境和與內地市場的緊密聯繫有利於讓香港成為歐洲人才進入中國市場的跳板。

在當前全球經濟形勢下，人才流動趨勢也正在改變。許多國家正在積極吸引國際人才，以推動經濟復甦和創新發展。香港的政策制定者需在「搶」和「留」人才取得平衡，以確保引入的人才續留香港。

《報告》亦指出，留學生對於回國就業的薪資和職業發展期待逐漸理性化，這意味著政府在吸引這些人才時需關注提供具有競爭力的薪酬和良好的職業發展機會。

作者梁邵麟是民主思路理事。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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