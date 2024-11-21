紫荊黨｜香港旅遊業可以如何「識變、應變、求變」？

來稿作者：張博涵



在香港經濟面臨困境的當下，旅遊業的發展方向似乎成為了討論的焦點和经济困境的突破口。近年來，香港各區為吸引遊客，投入大量資金設立「打卡點」，希望透過網絡與社交媒體的力量來吸引更多遊客。然而，這樣的做法是否真能達到預期的經濟效益，還是只是在表面上做文章，無助於香港的長期發展呢？

盲目追求「打卡熱點」——吸引遊客就必須討好遊客？

隨著社交媒體的興起，短視頻平台和圖片分享成為人們日常生活的重要組成部分，香港的旅遊業也紛紛借此趨勢，開設大量「打卡點」，試圖吸引來自全球各地的遊客。然而，這些打卡點大多數只是表面功夫，背後並未深入思考如何提升香港的競爭力和旅遊吸引力。

香港的十八區，無論是繁華的中環，還是人流密集的旺角，都投入了大量資金來打造各種「打卡熱點」。這些地點或是創意燈箱，或是造型奇特的建築，目的簡單明了：吸引遊客拍照，並通過社交媒體擴大宣傳。然而，這種純粹的功利性操作卻忽視了旅遊業應該關注的核心問題：如何提升遊客對香港的整體印象，並且增強他們的回訪意願。

旺角的特點是什麼？林立的招牌同廟街飄香的商販交相輝映，不過政府卻因安全問題和技術斷層等因素，霓虹燈招牌陸續遭到移除，五年來就有超過1.6萬個招牌消失。我們肉眼可見的，事實上是香港文化標誌的流失，我們是否可以拆而後建呢？或者創造新的、更加安全符合要求的新招牌呢？令我們失望的是，最終旺角只是把招牌縮小做成燈箱，供遊客打卡，有些不倫不類。

這類「打卡熱點」，雖然短期內可能帶來人流，但其長期效果卻不明顯。因為遊客並不僅僅是來「拍照」的，他們來香港的目的更應該是體驗這座城市的文化、歷史和特色。而簡單的打卡點，無法滿足這一需求。

習近平主席的講話與香港未來發展的啟示

習近平主席在各種場合的講話中多次強調，經濟發展應該注重內在質量的提升，而非單純依賴外在的表面繁榮。習近平在2020年中國全國兩會上指出：「要加快推動經濟高質量發展，建設現代化經濟體系，實現從數量擴張到質量提升的根本轉變。」這番話對香港的經濟發展同樣適用。香港不應該單純依賴短期的旅遊業繁榮來支撐經濟，而應該從長遠角度出發，提升自身的競爭力。

旅遊業的發展，需要結合香港的歷史背景、文化特色以及科技創新來共同發力。習近平提到：「要深化供給側結構性改革，加強創新驅動發展。」這一理念同樣適用於香港旅遊業的轉型升級。香港的競爭力不僅僅體現在表面的繁華與熱鬧，更體現在其文化的深度與創新能力的提升。

如何提升香港競爭力？夏寶龍主任談「變」

要提升香港的競爭力，不能僅僅依賴「打卡熱點」來吸引遊客，還需要從以下幾個方面進行深刻的反思與改變。《資治通鑑》是中國古代經典的歷史書籍，其中對於治國理政的經驗與教訓具有極高的價值。書中多次提到「變革」與「創新」是國家發展的關鍵，在其中有一句話：「變則通，通則久。」這告訴我們，發展必須順應時代的變化，不斷進行創新與升級，這才是持久發展的根本之道。夏寶龍主任這次會面香港商界也提到了這一點香港面對挑戰，應該識變，應變，求變。香港作為中國對外開放最大的港口之一，更不能拖中國經濟發展的後腿。

香港的旅遊業正面臨著巨大的變革需求。從過去單一依賴購物與傳統旅遊資源的模式，到如今尋求科技與文化的融合，香港應該順應時代潮流，進行創新發展，才能夠在激烈的全球競爭中立於不敗之地。

1、深化文化旅遊，打造品牌特色

香港的獨特文化，是其吸引遊客的最大資源之一。無論是香港的中西合璧、還是傳統的庙會文化，都擁有極大的潛力。應該注重開發與香港本地文化相關的旅遊項目，比如傳統的粵劇表演、香港特色的手工藝品展示等，以此來吸引對香港文化有興趣的遊客，從而提升整體旅遊體驗。

2、創新科技，提升旅遊服務質量

隨著數字化時代的到來，科技已經成為提升服務質量和經濟競爭力的關鍵因素。香港可以結合科技創新，打造智慧型旅遊體系，提供更加便捷的遊客服務。例如，利用人工智能進行個性化推薦，開發更多具有互動性和體驗感的旅遊項目，這些都將成為未來競爭力的核心。

3、加強基礎設施建設，提升服務水平

無論是交通、住宿，還是餐飲等服務業的基礎設施，都需要進一步提升。香港服務態度可謂是名聲在外，聲名遠揚，就連本港市民都笑稱，香港沒有服務，好像大家已經習慣了一樣。從來如此，便對嗎？隨著世界旅遊業的快速發展，香港的基礎設施和服務態度在某些方面已顯得不夠先進或便利。應該加大對這些基礎設施的投入，提高服務的質量與效率，進一步吸引高端遊客和國際會議等高附加值的旅遊形式。

4、開放市場，促進國際合作

香港的旅遊業要進一步提升競爭力，必須加大開放市場的力度，與世界各地的旅遊市場進行深度合作，形成多方共贏的局面。習近平在多次講話中提到：「要積極擁抱全球化，開放的市場是發展經濟的重要條件。」香港應該更加積極地融入全球旅遊市場，吸引更多國際遊客。

香港的經濟發展必須從根本上提升競爭力，而不僅僅依賴於一時的「打卡熱點」。習近平的重要講話為我們提供了重要的指導思想，告訴我們如何從質量提升和創新發展的角度來應對當前的挑戰。只有通過深度發展文化旅遊、提升服務質量、加強基礎設施建設、開放市場，香港的旅遊業才能夠真正實現可持續發展，並在全球舞台上展現出更強的競爭力。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章標題由編輯所擬，原題為「香港旅遊業發展需要新思路」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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