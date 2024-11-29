楊莉珊｜「一簽多行」「一周一行」為港澳經濟注入新動能

經國務院批准，出入境管理局決定在深圳市實施赴香港旅遊「一簽多行」政策，以及珠海市實施赴澳門旅遊「一周一行」政策，在橫琴粵澳深度合作區實施赴澳門旅遊「一簽多行」政策。12月1日起，往來港澳更方便了。



來稿作者：楊莉珊



香港是個旅遊城市，遊客的數量多少，直接影響旅遊及相關產業（包括餐飲、酒店、零售等多個行業）的發展。根據香港旅遊發展局的數據，2024年香港的旅遊人數已經達到了32,588,745人次，同比增長了39.7%。旅遊業的發展不僅促進了餐飲、酒店和零售等行業的繁榮，還創造了大量的就業機會。2023年內地訪港旅客佔總訪港旅客人數的78.7%，而同時期內地旅客人數只恢復到2018年的約52.4%，下跌超過2,400萬人次。可見，內地旅客對香港旅遊業復蘇至關重要，目前香港旅遊市場，還有很大的空間可開拓內地客源。

現時深圳只容許戶籍居民申請「一周一行」簽注到香港，恢復「一簽多行」即不再限制簽注持有人的訪港次數；由12月1日起，更把合資格人士由深圳戶籍居民擴展至持有居住證的非戶籍深圳居民。根據公佈的統計數字，恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，合資格的深圳居民將增至過千萬，他們日後可更方便自由來到香港，盡情體驗香港全年無休的多元精彩旅遊活動，將惠及多個旅遊相關行業如零售及餐飲等。

行政長官李家超在任內第三份施政報告指，為增加入境旅客，政府已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等。李家超稱，特區政府各單位會全力做好實施配合工作，促進人員往來，為旅遊、餐飲、零售等行業注入新動能。

特區政府熱烈歡迎並感謝中央政府將於12月1日起恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並實施新安排，把「一簽多行」個人遊簽注擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，讓他們可更方便自由訪港， 讓他們多購賣源自香港的產品， 對香港經濟發展注入很強的支持力量。

此一政策有利於與香港、澳門相鄰的內地城市，其中包括深圳、珠海城市的居民可以更為自由地往來於兩地。並使港澳與內地產生更深的雙城生活圈融合。這樣的雙城生活圈融合，對於提升整個大灣區的綜合競爭力和國際化水準具有重要意義。

中央恢復「一簽多行」「一周一行」，並擴展至持居住證的所有深圳居民，涉及1800萬人，會大大增加訪港人數，可進一步刺激香港旅遊、零售和餐飲業等，為香港經濟注入新動能。大量深圳居民更為自由地訪港，將直接帶動香港的旅遊業，增加旅遊收入。更多的訪港遊客意味著更多的消費需求，零售業將迎來一波銷售高潮，尤其是高端商品和奢侈品。遊客的增加也將帶動餐飲業的發展，更多的餐廳和食品服務企業將受益。旅遊和相關行業的增長將創造更多的就業機會，促進本地就業市場的繁榮。遊客的多樣化需求可以推動更多元化的商業發展，帶動相關產業的創新和升級。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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