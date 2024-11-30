奇妙的揭發者｜北都舉辦世博會

香港主要企業和內地主要企業均簽署了香港北部發展的意向書，下一步就是發展什麼？如何發展？一個可行和有效的方案是在香港北部都會區舉辦世博會。



舉辦世博會可以有很多好處。首先是促進香港的國際地位和形象，同時也會製造大量人流，令香港與大灣區一帶吸引更多遊客旅遊。各國企業也可以因應自身的企業特色和風格，支持一個創新科技型的世博會，展示中國的科技及文化實力。

北都世博會應該像上世紀初巴黎的世博會那樣，成為展示人類科技新紀元的重要項目，著名的艾菲爾鐵塔也是當年開幕完成的。北都位於香港和深圳交界，可以以世博會作為起點，開啟深圳與香港的進一步合作。上海舉辦世博之後產生的國際效應是真實的，香港政府和企業若果集中精力去支持辦好這個世博會，將會確立香港在大灣區龍頭角色的地位。香港也可以藉此和深圳的創科企業合作，為未來的深港發展凝聚更有滲透力和國際影響力的生態。

這個世博的主題應以科技如何改變人類生活為核心，展示綠色科技生活，展示低空經濟、網絡技術、綠色電能、人工智能這些硬技術。透過一個軟性的世博會展示各種可能性，也可以透過這個機會展示世界各國，尤其是非西方主流世界在科技發展的情況，以及第三世界如何透過新科技改變其經濟與社會發展。

在集資模式方面也可以透過新科技的形式，透過金融科技去協調資源投進這個新類型的世博會。

另一個策略是香港和大灣區耍各省市合作發展一個全新類型的科技生活世界博覽會，建立一個大灣區文創科技經濟龍頭的品牌活動。

發展北都需要資金，資金背後需要的是創意以及執行能力，香港在這方面是有人才有資金有能力來推進的。特區政府要扮演領導角色，為北都定調。在新的國際經濟形勢下，香港需要有新思維，需要更積極主動地以大膽創新的方法發展北都，過去運行幾十年的土地發展模式已經不能配合目前經濟和科技社會發展的需要，而進行一項世界級的世博會，可以為全力發展北都熱身。

透過舉辦世博發展出來的基建，也可以為未來深化北都發展建立基礎，在新科技新形態的發展之下，也可以透過這個世博會實驗一些新的科技模式，例如太陽能等綠色能源。傳統的基建如何結合新類型的科技也可以是一種香港和深圳合作的一個新方向，深圳是無人機的「世界首都」，最重要的無人機技術都在深圳，而無人機技術最初則是在香港豆發，故此香港和深圳已經有合作的基礎，需要的是政府的政策以及大方向定位。

香港目前需要的是令大家能夠眼前一亮的大型項目，舉辦世博會以及類似世博會規模的國際大型科技創新項目將會有非常積極的作用。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。