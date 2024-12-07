綠惜地球｜別把回收系統回收掉

來稿作者：陳永傑



最近環保署表示，擴展塑膠可回收物料回收服務先導計劃（中央收膠）合約在來年1月結束後，將不予延續。署方稱之後收膠會「市場化」，換言之，綠在區區把廢膠交予回收商處理時，或須額外繳付處理費，有些綠在區區負責人擔心會被回收商索取回收處理費，加重經營壓力。說到這裏，很多人會疑惑，中央收膠和我們有甚麼關係？它在回收系統有甚麼作用？那麼我們就要談談中央收膠的來龍去脈。

中央收膠扭轉塑膠回收面貌

未推行中央收膠前，塑膠回收多年來只侷限於塑膠瓶，然而大眾常見的塑膠廢物，如網購塑膠包裝、即棄膠餐盒、膠餐具、膠袋等雜膠則乏人問津。雜膠成份不一，經處理後一般只能用作生產膠袋等廉價產品，所以回收價值不高。再者，近年中國內地政府厲行環保政策，多次收緊廢塑膠的進口，雜膠幾乎無路可走。可是任由塑膠棄置於堆填區，成本也是相當高昂，香港在2019年把接近84.7萬噸塑膠送往堆填區棄置，按重量推算，涉及的垃圾轉運費和堆填處置費約3.7億元，而塑膠廢物對環境和公共衛生的損害還沒有計算在內。如果繼續讓市場供求主導雜膠的回收，雜膠只會繼續送入堆填區，很難會進入回收系統。

於是政府在2020年1月實行中央收膠，其初衷是為垃圾收費作準備。當時有人批評垃圾收費只是政府伸手向市民拿錢的藉口，當局為了釋除疑慮，承諾率先搞好回收，於是推出了中央收膠，由政府委派幾間大型回收商，統一回收塑膠廢物。中央收膠的出現，徹底扭轉了塑膠回收的面貌，雜膠回收不會受市場干擾。簡單來說，沒有中央收膠，雜膠回收難以普及起來。

後來中央收膠覆蓋範圍由最初的三區擴展至九區。同時，綠在區區的收集網絡逐漸擴張，中央收膠的承辦商便順理成章，從綠在區區和屋苑接收雜膠，充當回收點的幕後支援。現在綠在區區的定位是社區回收的門市，而中央收膠則負責終端處理，整條回收鏈漸上軌道。隨著近月市民的回收意識增強，中央收膠回收量穩步上揚。根據我們從環保署索取的資料，中央收膠在今年頭九個月的回收量已超越去年全年總和（見下表），反映中央收膠發揮重大作用。

取消中央收膠理據不充份

近月香港政府財政緊拙，環保署要撙節開支，本來是無可厚非，但萬萬也想不到當局會打中央收膠的主意。我們認為中央收膠是關鍵的回收系統，不應該貿然取消，原因如下：

首先，取消中央收膠會增加綠在區區的營運壓力，也可能改變綠在區區的服務形態。一旦實行所謂的「市場化」，回收商顯然會封掉蝕本門，只要從綠在區區收到低價值的雜膠，一定會向綠在區區索取處理雜膠的成本，可是綠在區區的營運機構當初申辦綠在區區時，多半沒有料到中央收膠會無疾而終，因此未必會預留資金來「倒貼」雜膠的回收。如果「市場化」意味著回收點須承擔部分的回收成本。綠在區區面對經營壓力，或者想辦法收集價值較高的物品（如塑膠瓶），盡量把低價物品（如膠袋、塑膠包裝）拒諸門外，結果會影響塑膠回收服務的穩定性。

其次，取消中央收膠對環保署的財政沒有太大幫助。翻查環保署網頁，九區中央收膠的三張合約期長達33個月，但總值只約6650萬元，對比2024至25年環保署在廢物管理工作的預算（高達63億600萬元）只是九牛一毛，向中央收膠開刀，意義並不大。

從時機來看，當局在年中暫緩了垃圾徵費，同時稱「政府推進減廢回收的初心從未改變」，可是署方卻在幾個月後為了節省這丁點的開支，貿然取消中央收膠，讓人覺得環保署斤斤計較。且勿忘當初推行中央收膠，目標是穩著民心，避免實行垃圾收費時民情反彈，現在卻靜悄悄取消，容易令人覺得政府不再重視減廢。

此外，為了確保回收服務穩定，環保署向媒體表示會「適度支援受停止中央收膠服務影響的『綠在區區』營辦機構，減低其在現合約期內處理廢塑膠的成本壓力」，似乎會補貼綠在區區，然而市民的回收意識越來越強，綠在區區的回收量也不斷上升，未來補貼收膠的開支可能很可觀。現時取消中央收膠，結果可能是先省錢，後花錢，折騰一番之後，倒頭來省不了多少開支。

中央收膠的去留問題，涉及政府應如何介入市場，以達致環保的效益。政府的介入除了補貼，還有有利的減廢政策，兩者相輔相成，才能帶起減廢回收的氛圍。多年以來，回收業界一直抱怨回收量低迷，以致無法達到規模經濟（economy of scale）。說到底，問題的癥結就是欠缺全面的減廢回收政策，以致香港的減廢政策，多年都處於萬事俱備，只欠東風的尷尬處境。要是實行了垃圾收費，棄置雜膠不再是沒有金錢成本的行為，回收雜膠的相對價值便會提高，自然可以提振回收，中央收膠等回收計劃不但可以交出更亮麗的成績，更會成為不可或缺的民生服務，可是減廢政策朝令夕改，要不搞幾年就草草收結，要不就是一拖再拖，受苦的除了是環境，更是出心出力參與環保工作的朋友。我們懇請環保署三思，別在減廢風氣稍有進展之際，首先就把回收系統回收掉。

作者陳永傑是綠惜地球的助理環境事務經理。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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