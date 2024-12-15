陳清霞｜抓住新機遇，奪取改革求變新成效

撰文：陳清霞



日前，國家主席習近平聽取了李家超行政長官的述職彙報，並表示「中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的」，再次體現了習近平主席和中央對香港和特區政府工作的高度重視、親切關懷和全力支持，極大激發香港社會各界團結奮鬥、銳意進取，以創新創造精神奮力推進「由治及興」進程。

習主席強調發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇。回顧以往，改革開放以來，香港經濟發展快、成效顯著之時，都是國家深化改革開放提供了機遇。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，香港迎來發展的歷史新機遇。更好發揮「一國兩制」優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，全面融入國家發展大局，在建設中國式現代化進程中，香港會有更好的發展。正如李家超行政長官所講，提升香港內聯外通，發揮背靠祖國、聯通國際的獨特優勢，帶領香港穩步邁向由治及興新徵程，奮力奪取改革求變新成效。

習主席指出，香港要積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能新優勢，在創新創造中推動香港由治及興。集中精力拼經濟、謀發展，發展新質生產力，推動高質量發展，提升國際競爭力，是本屆特區政府未來兩年多的施政目標。香港結合自身技術路線、產業類型的特點和優勢，因地制宜發展新質生產力；創新以片區開發模式建設北部都會區，打造、培育新發展引擎；積極推展港深河套合作區，推動新田科技城建設，增強發展新動能；強化服務業開放，適應數字經濟和數字貿易發展，發揮外貿發展和吸引外資的創新優勢，進一步激發增長潛力；完善制度型開放，增強參與國際競爭的能力，強化國際影響力和競爭力。

作為行政會議成員，以高度責任心履行職責，全力支持行政長官帶領香港改革求變，就重要政策提供意見，積極支持特區政府落實各項改革措施。相信在中央的堅定支持、特區政府帶領和社會各界團結努力下，香港定能戰勝任何風險挑戰，持續保持繁榮穩定，「一國兩制」實踐取得更大成功。

作者陳清霞是行政會議成員、全國政協委員。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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