揚言自得｜香港很失敗，豈能不改革！

真的很失敗。如果我們連自己的失敗也不承認，而是自我洗白或迴避，香港便遲早熄燈。直面失敗，才會改革。香港條件比深圳差？ 香港人比深圳懶？香港青年比深圳笨？當然不是！香港的起步點遠高於深圳，我們的發展步伐如果能跟到深圳的四分之一，今天的香港便已經會是全體港人的幸福家園。

與新加坡的組屋比較，我們的公屋還未夠簡陋？還要搞名字動聽而內容殘酷的簡約公屋？我自小在公屋長大，畢業後家庭收入增加才脫貧般出公屋。我明白公屋，有發言權。

香港一直在自我塗脂抹粉：我們是國際大都會、超級聯繫人、八大中心、有「一國兩制」的獨特優勢。

如此優勢，但在最貼身的居住問題，香港人不敢「平視」新加坡人或國內人民。這是失敗帶來最惡劣的後果：不再以獅子山精神急起直追，而是不自覺地大幅降低自己的期望。搞不好公屋，便來一個簡約公屋，為官的沾沾自喜，以爲創意滿滿；居民也覺得自己幸福滿滿：「呀媽，簡約公屋我哋就快有得上樓啦！」

有市民居於「太空艙」。（社協提供）

施政上的阿Q精神，處處皆是。面對大學教育的明顯失敗，我們不積極面對，而是驕傲地舉起金牌：「小小香港有五所全球一百強大學，是世界第一。」

其實本港大學還有很多世界第一。本港大學生大面積對國家冷漠、不認同、甚至抗拒。世界之大，沒有一所大學的學生像香港學生這樣不認同自己的國家。這項失敗，本港大學全球排名第一。

本港大學生不分男女在公開場合粗言穢語、迎新活動粗鄙低俗，同樣是全世界唯一。我在大學校園，從未聽過一句普通話粗口，連基本的「他媽的！」也從未聽過。在海外大學的公開場合，亦從未聽過一句英語爆粗。本地大學生不分男女在公眾場合的粗口爛舌，是全球唯一。

請不要洗白說：這是地道文化小事一樁。而是見微知著，是大學生價值教育和道德教育的淪陷，反映大學生對自己和對公眾缺乏起碼的尊重。

學術研究方面，不腳踏實地改革教資會和研資局、不改革制度以鼓勵應用科技研究、不改革制度以釋放被困制度牢籠的八大院校優秀研究人才，而把聖方濟各大學稱為「應用科學大學」，這樣改個動聽的名字，就是改革？就能提升應用科研？夏寶龍主任口中的「識變、應變、求變」的第一關「識變」都未識。

公務員事務局在政府總部舉行「學習貫徹2024年全國兩會精神」座談會。（楊何蓓茵Facebook）

再看公務員制度改革。炒了「雙雄」問責局長，人人稱善，「雙雄」的常任秘書長在暗笑。「問責局長要問責，但我們是公務員。」非問責的公務員無需問責？這是荒天下之大謬。「問責制」是改壞名，誤導市民以爲公務員屬「非問責」制，無需問責。特首李家超第一份施政報告便下令：「要以賞罰分明作手段，賞善罰惡」，但到了今天，公務員加薪是全體劃一。18萬公務員中，只需讓績效評級中獲最低的5%的公務員不獲加薪，便能馬上提高效率。每100名公務員中表現最差的5人不獲加薪是太苛刻？不合理？不可行？

我認識一位在中資銀行工作的朋友，負責審批貸款，自覺責任重大，十年來每天朝8晚11，有時工作過了午夜，要老公在公司樓下接。這是私人企業員工的拼搏。黑暴時縱容連儂牆多月不清理、愛國愛港標語卻急急清除的食環署前署長劉利群，黑暴後晉升為常任秘書長，兩月前到了退休年齡，現在是退休前休假。反觀被連儂牆誤導的學生，不少鋃鐺入獄。這是公務員的賞善罰惡？公務員如何問責？公務員事務局長如何問責？

在失敗中生活多年的港人和港官，已經「內化」了失敗。 過著失敗的生活， 推行失敗的政策，感覺到的是一切正常，零失敗感。

「不忘初心」這四個字我們經常掛在口邊。「一國兩制」的初心，就是和平統一台灣。香港先行先試，如果成功締造幸福家園，便是模範生，讓台灣同胞看到後欣羨莫名，和平統一成為民心所向，「台獨」連萌芽的機會也沒有。但我們模範生當不成，變為反面教材。今天「台獨」分子氣焰囂張，香港的失敗夠不夠大？

認識失敗，尋求改革，要從上而下。「從上」就是由特首推動。李家超是是推動改革的最劣人選、亦是最佳人選。最劣，因為他出身紀律部隊，第一原則是服從紀律，聽從指揮，堅定不移。歷史上這類人物並非改革派。李家超亦是最佳人選，因他的人生事業，就是破大案、破奇案，包括張子強案、徐步高案。破大案，就是摒棄一切成見，蒐集所有證據，抽絲剝繭，還原案情，然後找出元兇，將其收監。這就是改革。

12月14日，行政長官李家超（右）向國家主席習近平（左）述職。（李家超Facebook）

習近平主席和夏寶龍主任多次指示：香港要銳意改革，主動作為。對李家超來說，這是軍令如山，任務必達。他必須以破驚天大案的精神，破「公屋失敗」的大案、大學教育失敗的奇案、公務員制度失敗的懸案、弱勢社群醫療不足的冤案。

改革最辣手的，是政治制度的改革。回歸以來，歷任特首都受困於政治風波，他們的精神時間，都被政治撕裂和內耗消磨盡淨。終於要中央出手，破舊立新，完善了愛國者治港的選舉制度，通過了國安法和基本法23條立法，使香港由亂及治。政治改革得以成功，讓政府施政如臂使指，其餘一切改革包括房屋、教育、醫療、社福、文體旅改革等，不會有大阻力，唯一的阻力就是司局長和高級公務員的不作為。

香港當前的失敗，並非現屆政府之錯。而是數十年的累積。但香港數十年來首次在行政立法和司法三個層面都基本上壓制了反中亂港的勢力，為現屆政府掃除了路障，為改革提供了一切的所需條件、並賦予一切所需的動能。現屆政府，包括所有司局長和常秘，如不「識變、應變、求變」，難道又要等中央出手代勞，執子之手，教你改革？

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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