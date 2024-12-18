新思維｜巴士公司趁火打劫　政府袖手旁觀

來稿作者：黃俊瑯



這次行政會議批准巴士加價，九巴加4.3%、城巴加7.5%、新大嶼山巴士加6.5%，明年1月5日實施，而相關加幅已為扣減「專營巴士豁免隧道費基金」後加幅。同一時間，中電及港燈將於明年1月起分別加淨電費0.98%及0.9%。公屋租金、大學學費及港鐵車費等亦已上調。這一連串加價行動，令人不禁質疑這些肩負公共服務使命的機構，是否已忘記了自己的社會責任。

中電在2024年上半年錄得59.51億元純利，按年增長17.6%，單是香港區業務已達41.65億元。九巴今年上半年亦轉虧為盈，獲利2,190萬元。在營運狀況明顯好轉的情況下提出加價，實在難以令人信服。

基層市民的處境更值得關注，據統計處數據顯示，較低收入組別的人均住戶收入在過去三年僅增長5%，遠低於整體家庭月入中位數的9.2%增幅。「甲類消費物價指數」的升幅更遠超「綜合消費物價指數」，清楚反映基層市民正承受更大的通脹壓力。樂施會最新報告更指出，香港最貧窮及最富裕一成住戶的收入差距已擴大至81.9倍，貧富懸殊問題日益嚴重。

在這樣的社會現實下，公共服務的加價顯得格外沉重。巴士服務尤其如此，因為它是基層市民最主要的交通工具，佔全港總出行人次近半。不少街坊坦言，每月支出已經捉襟見肘，若巴士及電費齊齊加價，只能減少外出及娛樂開支。

公營機構理應善用現有資源，開拓非票務收入來源。舉例來說，可以善用車廠等物業空間作商業用途，增加收入。可惜的是，這些機構似乎選擇了最簡單的方法——直接向市民加價。政府在審批加價申請時，亦未見要求這些機構做好開源節流的工作。反而是一味批准加價申請，讓市民承擔營運成本上升的壓力。

面對眼前困局，政府必須立即叫停巴士加價，並加強監管公營機構的財務管理，制定更嚴格的審批準則。同時，這些機構也應該履行環境、社會和管治（ESG）責任，加強對長者及殘疾人士的照顧。

公共服務的存在，本來就不是為了賺取最大利潤，而是為市民提供必要的生活保障。政府與公營機構理應同舟共濟，與市民共度時艱，而不是趁機加價、落井下石。行會批准加價，無異於與虎謀皮，後果必將加劇社會矛盾，損害社會和諧。在通脹高企、民生艱難之際，任何加價決定都無異於向基層開刀，必招致民憤。政府必須以民生為重，正視基層困境，遏止這波加價潮。

作者黃俊瑯是新思維副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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