何建宗｜農地不農——農業優先區能夠解決嗎？

近日，立法會食物安全及環境衛生事務委員會討論政府提出的「農業優先區」政策，沒有引起社會太多的討論。但這一政策有可能對香港鄉郊發展、北部都會區以至城市規劃制度造成巨大影響。在中央和特區政府大力鼓勵工商界投資北部都會區的今天，香港的農業政策改動隨時牽一髮動全身，必須科學論證，審慎研究，不可不察。



來稿作者：何建宗



爲何香港農地不農？

首先，香港「農地不農」已經不是一個新鮮題目。最大原因是農耕人口不足和農業經濟價值偏低。這兩個因素加起來，放在土地資源極度缺乏的香港特區（注意香港不是一個國家），農業的發展可謂注定困難重重。在歐美國家，農業是人民生存的根本，即便經濟上産值低，但有可觀的農耕人口，政府也願意大量補貼農民（順便拉選票）。在香港，就算政府大額補貼農民耕種，有多少人願意務農呢？政府的《漁農業可持續發展藍圖》（藍圖）指出，香港農業産值只有13.5億元，是全港GDP（約30000億元）的0.04%，即萬分之四，務農人士有4500人，佔全港人口少於千分之一。

細心分析香港農業的13.5億元産值，當中養豬和養雞佔了9.3億元，其餘是包括蔬菜，花卉，水果等農作物。以蔬菜爲例，年產量15000多公噸，只佔香港人年消耗量約2%，而水果的年産量只佔香港人消耗量0.13%。既然農業式微似乎是不可逆轉，我們就要問，香港農業應該維持現狀，升級轉型，還是讓它繼續走下坡，把土地用作其他用途呢？

這應該是非常冷靜，不帶主觀情感的討論。首先，農業可以是經濟活動，也可以是城市人接觸大自然的休閑活動。農地本身不是政府的「保育地帶」（CA）或者「具特殊科學價值地點」（SSSI），後者基本上是不可以發展的。雖然有些農地也有稀有物種的出現（如候鳥），但它不是環境保育的對象，這應該是很清楚的。毫無疑問，沒有一個地方可以完全城市化，鄉郊地帶也是值得保留的，但香港已經有超過四成土地是郊野公園，平坦的新界土地是否需要大力發展農業呢？

農業優先區是配合還是阻礙北部都會區的發展？

政府建議的37個「農業優先區」，包含980公頃土地，其中760公頃擬用作農耕，而當中只有80公頃是政府土地，680公頃是私人土地；而220公頃是支援農耕的道路和農業配套措施。農業優先區對新界日後的發展影響深遠，漁農自然護理署會發布所謂「政策聲明」，並表明就「農業優先區」內申請非農業用途申請會表示反對，而「農業優先區」以外的農地作非農業用途規劃申請，則不會「從農業角度提出反對」。

農業優先區的設立毫無疑問對於釋放私人土地的發展潜力有害無益。680公頃的土地雖然佔香港總面積不足百分之一，但如果用作其他用途，可以帶來大量的樓面面積發展住宅或其他産業。如果以地積比率6爲例，每100公頃可以帶來600萬平方米樓面，約等於10萬個60平方米的中小型單位，可容納30至40萬人。如果把地積比率放寬到8，更可容納50萬人以上。

此外，《藍圖》認爲農業優先區可以「配合」北部都會區城鄉共融的目標。城鄉共融可以有不同解讀和演繹，但不能簡單的跟大力發展農業畫上等號。事實上我們搜尋北部都會區的文件，卻對農業發展隻字不提。無疑大部分農業優先區位於北部都會區範圍內，但硬性保留面積細小分散，生産效率和科技偏低的農業活動，既不讓它改變成其他用途，又未能爲現有農民和土地擁有人尋求出路，這對北部都會區的發展究竟是禍是福？

任何政府政策和産業决策必須基於科學，也要尊重民意；科學也者必須考慮成本效益和取捨（trade-off），不能是長官拍腦袋說了算。《藍圖》提出蔬菜年産量由15000公噸增加到15年後的60000公噸，究竟背後有何理據和科學考量？增加4倍的産量很可能要佔用4倍的農地，但也只佔香港總消耗量的8%,意義何在？

香港要融入大灣區發展，不只是一個口號，而是要落實在各項政策當中。一河之隔的深圳，每年蔬菜産量是16萬噸，全廣東是4100萬噸！拍腦袋要蔬菜産量翻兩番的决策者，究竟有沒有想清楚香港的農業爲何發展，爲誰發展呢？香港人歷來都喜歡吃盡世界各國的蔬果肉類和糧食，發展農業能扭轉這個趨勢嗎？代價是什麽？

作者何建宗是一國兩制青年論壇創辦人兼主席、特首政策組專家組成員、全國港澳研究會理事。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。