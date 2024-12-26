朱國強｜慎防吸煙濫藥撒播學界

聖誕和新年佳節臨近，年輕人都會趁假期聚會或外出消遣。近期，青少年吸食電子煙，甚至太空油的報道時有所聞，而以社交活動包裝的水煙，亦愈見普遍，教育界與家長都十分憂慮青少年在節日氣氛與好奇下，對吸食電子煙及水煙的戒心降低，若被誤導或吸引而濫藥及染上煙癮，延害終身。



來稿作者：朱國強



作為小學校長與立法會議員，我一向支持保護兒童及青少年免受煙害。近年青少年吸食電子煙問題，備受社會關注，煙草商以包裝、口味、設計都迎合青少年取向的電子煙，企圖引誘青少年嘗試；甚至研究如何在煙草產品中加入不同調味劑，以遮蓋煙草的刺喉感和苦澀味，減低他們對煙草的戒心。有調查指出，高達96%受訪青少年首次吸食的電子煙就是加入調味，當中最主要的口味為水果或薄荷味，正是煙商利用青少年的好奇心，吸引他們吸食第一口煙。

電子煙大多以色彩繽紛的包裝和五花八門的味道，加上體積細，有些設計更像USB手指、電子產品或紀念品，成為吸引不少青少年嘗試吸煙的原因。然而，值得留意的是，電子煙的特點使得它成為吸毒載具，近年盛行的新興毒品「太空油」，就是透過電子煙吸食，「太空油」混入麻醉劑依托咪酯，以至大麻、氯胺酮（俗稱「K仔」）等毒品，嚴重損害身心健康，令人上癮、失憶、抽搐、昏迷。有醫生向我表示，「太空油」更可能導致心臟停頓，隨時有致命風險。

這些「太空油」與電子煙在網上兜售，年輕人輕易取得，便會隨時隨地隱蔽吸食。執法部門近期已多次嚴厲打擊，我更期望家校合作認識電子煙與「太空油」的禍害，把禁煙與禁毒連結一起，讓學生對所謂「另類吸煙產品」，有更高警惕。

此外，部分消閒娛樂場所提供水煙產品，近年被描繪為「好chill」的新興社交活動。這種水煙燃燒時同樣會產生高濃度的一氧化碳、重金屬和碳氫化合物等有害物質，同時吸食時間較一支傳統捲煙更長，釋放的煙霧量和尼古丁也相對較多。說到底，香煙彌漫，霧氣繚繞的場面，絕對達不到減壓的輕鬆效果，實際只是「圍爐取害」，損害身心健康。

隨着「太空油」的出現，所謂「另類吸煙產品」與吸毒已沒有明確界線。我認為政府應加強相關法例的罰則，持續加強控煙措施，同時避免青少年墮進誤區，讓他們杜絕第一口煙，染上煙癮與毒癮。同時，透過禁煙禁毒教育，協助青少年樹立正確的生活觀念、學懂明辨是非，了解吸煙危害。我深信，只要從小把關，香港才有機會實現無煙的未來。

作者朱國強是教育工作者聯會副主席、立法會教育界議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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