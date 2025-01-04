奇妙的揭發者｜破香港x個地獄

世事很奇妙！大部分香港主流都不知道第一個以「破地獄」作主題創作的是 「香港式離婚」編劇黃詠詩小姐，她自編自演，以自己的經驗去演關於破地獄和她的故事，若果改編為電影也會是非常有看頭的。

破地獄是一種自我治療的過程，宗教儀式本身就是一種精神治療。今時今日破地獄也可以成為一個IP男團女團，跳着破地獄的舞步，念念有詞唱着破地獄的歌。

破了票房紀錄的電影《破地獄》是借「破地獄」背景做社會心理治療：對長輩權威的不滿、對人生的不安、對生活的無奈、對現實的不滿，大家哭起來，完全對号入座，情緒得以放開。情緒消費從來都是香港主流。90年代香港意氣風發需要的是開心娛樂的情緒消費，或者是保護自己戀愛目標的愛情K歌，情緒消費完再投進現實的搵食世界。

高度消費快速經濟的高潮沒有更高只有更高，但高潮也有終結時，香港這10年就由經濟地產高潮演變為今天的破地獄。太多的高潮過後，自然也是更低的低潮，情緒直插向下。電影《破地獄》令香港人找到了哭泣哀悼的情緒出口。

電影《破地獄》也令香港的死人事業突然變得浪漫。也許是樂齡世代的來臨，死亡變成了日常，死人和垃圾一樣是食環署負責的項目，任何有機會親身體驗香港政府如何處理身後事程序的人，就好像破地獄一樣需要經過非常多的程序和需要非常有耐性的等候。

現實也充滿無奈。我們天天在哀悼消失的香港：霓虹光管街邊小販大排檔深水埗老區屋村街坊社區。哀悼也變成了一種情緒消費，因為消失才有機會去哀悼。幾年前立法會審議有關街邊招牌條例的時候，正正創造了今天我們哀悼香港消失的條件。

香港下一個被消失的項目將會是在舊區的露天街市市集，因為香港已經不再發街檔的牌照，檔主死一個收一個。慢慢地香港街道將會是佈滿汽車，街邊的小販市集的街檔女人街的街市中環市中心的橫街街檔將會完全消失，就像霓虹光管一樣，到時候我們又可以來哀悼香港消失的街市，又來破一次地獄。

本來應該是預防勝於治療，但是預防太理性也需要紀律，可能太難了。感性容易理性難，這是人之常情，所以我們要破地獄來超度自己的感性，保持理性繼續搵食，之後才有本錢感性地去哀悼扡去破地獄。