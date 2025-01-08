來稿｜消委會的真實與迷思：半世紀未解的消費者疑慮

來稿作者：楊美儀



消費者委員會近日刊登總幹事招聘廣告，其中一項條件要求是「能駕駛複雜政治社會環境」，這成為新聞焦點。然而，讓人意外的是，招聘條件中竟然欠缺一個最核心的要素——強烈的市場觸覺。這是做好消委會工作的基石，但這種觸覺並非後天可得，而是天賦使然。

市場觸覺的重要性

一位稱職的消委會總幹事，應具備對市場的敏銳洞察力，能夠凡事想市民所想、急市民所急。消委會的核心職責，不應止步於建議消費者購買什麼，而是要了解市民的真正需求，並促使市場更公平、更透明。這種能力來自於「掃街」——深入社區、觀察消費行為、與市民交流。我經常強調零售業的尊貴買手不應老是坐在辦公室，而是應走到前線，這一點對消委會總幹事同樣適用。

一位好的總幹事，不僅要有「偵探般的頭腦」，更需具備「查根究底」的精神。例如，超市可見的杏仁茶，那裏來源地？是用南杏還是北杏？有否填充麵粉？原料是否經過漂白？包裝是否防潮標準？這些細節不僅關乎產品質量，更牽涉消費者的權益與安全。同樣地，當Labubu公仔在經濟低迷中熱賣，市場上也開始出現冒牌貨，消委會應深入剖析其背後的消費心理：這是否體現了市民對情感寄託的需求，抑或該產品承載了某種文化與社交價值？若這些產品的價值包含了無價的文化與情感，消委會應教育市民辨別真偽。透過這類研究，消委會能更全面洞悉特殊經濟環境下的消費趨勢，從而制定更貼近市民需要的政策，推動市場朝健康與公平的方向發展。

然而，令人遺憾的是，過去多年，消委會的角色似乎逐漸偏離了其應有的使命。它更多地扮演了一個產品評級機構的角色，熱衷於發佈各類測試報告與產品建議，而非專注於推動立法與監管。這種角色錯位帶來兩個問題：

一、失去核心職責：消委會的本職應是保障消費者權益，但過度參與產品評級，反而模糊了其政策推動者的定位。

二、公信力受損：當消委會推薦某些產品時，難免引發公眾對其公正性的質疑，這對於一個應保持中立的機構而言是極為不利的。

為何半個世紀未能推動立法？

自1974年成立以來，消委會未能成功促成關鍵性法律出台，尤其是在產品標籤透明度方面。以化妝品、保健食品為例，香港法律雖規定產品須符合安全標準，但對成分標籤、原產地等並無強制要求。2023年，香港化妝品及個人護理產品的銷售額達310億港元，佔總零售額7.6%。如此龐大的市場，消費者卻對產品的來歷一無所知，這是對基本消費權益的忽視。

消委會缺乏執法權固然是一大掣肘，但這並非不能突破的障礙。問題的核心在於，消委會是否有足夠的使命感去推動政策改革？如果半個世紀以來，它始終未能解決消費者最基本的需求，那麼，它的存在是否仍有意義？

重拾初心，回歸核心職責，是未來消委會該聚焦的方向：推動消費者保護立法；提升市場透明度；及監督不公平交易行為。

消委會的使命，並非僅僅告訴消費者哪款產品好，而是要保障他們在市場中的知情權與公平權。只有這樣，這個半世紀歷史的機構才能找回其應有的公信力與價值。

作者楊美儀是大韓民國忠清北道榮譽大使、國際諮問官、美國認證專業美學家。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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