我的九龍城｜復甦九龍城區經濟：文化模式的應用

來稿作者：利哲宏



在我的同事李超宇議員發表的〈依托私人市場 延續提振地區經濟效果〉的評論文章的基礎上，我想進一步闡述如何有效利用文化旅遊來振興本地經濟，特別是在香港目前的情景下。中國內地的國內國際雙循環戰略，旨在通過國內消費實現自給自足，減輕外部經濟衝擊的影響。本文將會探討如何將這一戰略應用於個人層面，以改善九龍城區的經濟格局。

在本港，政府正努力整合其在金融、航運和旅遊等多個領域的優勢。儘管國際層面管理運作良好，但內部層面仍需要自下而上的做法。我建議個人通過參與文化旅遊為地區經濟復甦做出貢獻。例如透過探索九龍城，本地居民和外來遊客可以豐富自己的文化知識，同時支持當地企業。我推薦以下三個值得造訪的地方：

九龍寨城公園

在九龍寨城公園，你可以探索美麗的園景花園和舊城寨的歷史遺跡。這裡曾是一個人口稠密的區域，以無管制的發展聞名。現在你可以參觀南門遺址，欣賞考古發掘後的結構，以及軍事瞭望台的遺跡，了解這個地方在清朝時期作為避難所以及20世紀三合會活動中心的豐富歷史。公園還設有傳統的中國涼亭、鯉魚池和茶室。你可以享受靜謐的散步、拍攝照片，並沉浸於自然與歷史結合的城市特色中。

牛棚藝術村

在牛棚藝術村，你可以探索當代藝術畫廊，欣賞例如黃國才的大型裝置藝術和周俊輝的雕塑等作品。你亦可以在現場參加工作坊、欣賞表演，並漫步於充滿本地生活和歷史壁畫的戶外空間。此外，你還可以與藝術家互動，了解他們的創作過程。這個藝術村的獨特建築——一座曾經位於市區的牛棚——增添了藝術村的歷史背景，是攝影及享受藝術、文化與遺產結合的完美地點。

高山劇場

在高山劇場，你可以通過觀看著名藝術家如任劍輝和白雪仙的現場表演，沉浸於粵劇的豐富傳統中。你可以探索劇場令人印象深刻的建築，包括宏大的禮堂和傳統舞台設計，並了解其自1983年開業以來作為文化中心的歷史。你還可以參加工作坊，學習傳統的唱腔技巧，如「西皮」和「二黃」，或了解使用高級布料設計製作的戲服。此外，劇場經常舉辦展覽，展示傳統戲劇劇本和戲服等歷史文物，以及包含本地藝術和手工藝的社區活動，為參觀者提供了解本地藝術場景和文化交流的機會。

當然，在探索這些文化景點的同時，在九龍城你還會找到多元化的美食，例如正宗的泰國菜和潮州菜。另外一定要嘗試的美食是清真蒸牛肉餅，這是本地飲食特色的代表。振興九龍城區經濟的關鍵在於個人對其豐富文化遺產的參與。通過參觀九龍寨城公園、牛棚藝術村和高山劇場等歷史景點，我們可以增強對本地文化的理解，同時支持本地企業。這種結合內部消費和傳承本地藝術和歷史的方法，與我們更廣泛的經濟戰略完美契合。

此外，促進本地藝術家、企業和文化機構之間的社區活動與合作，可以創造一個充滿活力的生態系統，既吸引遊客，又喚起居民的自豪感。我們可以共同促進這個充滿活力和可持續的社區，確保九龍城區的繁榮未來。這一舉措不僅強化了本地經濟，也豐富了社會結構，使九龍城成為一個充滿活力的居住和旅遊地點。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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