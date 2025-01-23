新思維｜當「政治妄想症」扭曲了助人的善意

來稿作者：彭意婷



香港政壇部分從政者開始將社會服務行為政治化，當有人幫助別人時，就會被說成「有政治動機」；一個街坊幫鄰居，會被指「為選舉鋪路」；一個市民為弱勢發聲，就變成「政治盤算」。這種處處找「陰謀」的心態，正困擾著某些從政者。

這種「政治妄想症」有幾個明顯表徵：

首先是把所有助人行為都扯上政治。在這些政客眼中，似乎沒有純粹的善意，一切都是政治計算。街坊互助成了「收買人心」，義工服務變成「做騷」。這不單抹黑行善者，更反映這些從政者的扭曲思維。

其次是過度揣測別人動機。有人幫助弱勢，他們就急著找「政治目的」。他們把簡單的助人行為複雜化，好像沒有政治目的的善舉就不存在一樣。這種想法不只偏執，更顯示他們的政治思維何等狹窄。

最後是對自身角色的迷失。身為民意代表，他們不是專注於如何更好地服務市民，反而將大量精力投放在揣測他人動機上。這種做法本末倒置，不僅無助於解決社會問題，反而進一步加深社會撕裂。

這種現象的根源在於某些從政者的深層焦慮，他們擔心任何形式的社會服務都可能威脅到自身地位，因此急於將其他人的付出污名化，這反映了他們對自身價值缺乏信心，及其服務能力的不足。

容許這種抹黑善舉的行為，對香港百害而無一利。對內，市民參與公共事務時要步步為營，生怕被扣帽子。這種氛圍最終只會令社會變得冷漠，沒有其他市民再敢在民生議題上伸出援手。對外，這更讓人質疑香港的政治環境，連幫助別人也會被政治化，這對香港的國際形象會有很大損害。

解決之道在於三個層面，首先，從政者必須重新認識自己的角色定位，明白民意代表的首要職責是服務市民，而非製造對立。其次，他們需要放下政治偏見，以更開放的心態看待社會事務。最後，他們應該將精力投放在提升服務質素上，而非熱衷於政治標籤。

真正的政治智慧，在於明白服務市民才是從政者的根本使命。當政客們能夠放下「政治妄想症」，專注於實際問題的解決，社會才能真正進步。香港需要真心服務市民的從政者，而不是熱衷政治鬥爭的人。與其處處找「陰謀」，倒不如想想自己做得夠不夠。做得好，又何須怕人比較？

作者彭意婷是新思維副秘書長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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