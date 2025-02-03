來稿｜2025中國如何行穩致遠：看山還是山，看水還是水

來稿作者：白中石、梅姜



就大國關係而言，「治理關係」和「處理關係」是不同的。世界大國中，中國宜率先跳出關係處理的思維框架，領先開啟關係治理的高級實踐，獲取內政、外交的比較優勢。在特朗普二次執政後，我需在把握現實的基礎上，總結治理模型，進而採取針對性地舉措，實現有效治理與特朗普政府間關係、把握大國博弈主動權。

把握現實：特朗普並未實現「三權合一」

2017年特朗普第一次宣誓就任成為美國總統時，社會輿論場中不少人稱其為「政治素人」，認為他「沒經驗」、「好對付」。2025年特朗普再次就任美國總統，國內輿論環境氛圍中則透露出一絲焦慮，認為這個人「任性」、「不確定性強」、「難對付」。一前一後兩種群體認知都與現實存在偏差。客觀情況是，2017年的特朗普本來也沒那麼弱，2025年的特朗普其實也沒那麼強。

國內外有不少人都認為，特朗普是一段時間以來，甚至是美國有史以來權力最大的總統，稱其在「三權分立」的美國實現了「三權合一」，理由是特朗普在共和黨內一家獨大，共和黨在參眾兩院勢頭也盛，最高法院中的大法官不少都是特朗普任命的。然而特朗普與共和黨最多屬於相互成全，他實際上無法引領共和黨；共和黨在參眾兩院的席位是動態變化的，民主黨作為「民主燈塔」，既沒有「油盡燈枯」，更不是「省油的燈」，只是特朗普新官上任「三把火」燒的正熱，威風一點也在常理中。至於最高法院，特朗普任命的法官對其來說不意味絕對安全——蓬佩奧曾是他任命的國務卿，彭斯曾是他的副總統，結果也難免不歡而散。被認為是特朗普「死忠」或「盟友」的人，與其分道揚鑣的案例挺多，甚至反目成仇的也不是沒有，專業群體可以對此梳理分析，總結事實和規律，這項工作有實用價值。

看事情要抓本質。美國的「三權分立」作為一種純粹的政治設計，與一般認為的「正義」關係不大。美國建國立國的先驅者在做出這一設計時，的確抱有促進「民主」的初衷，但從實踐來看，「三權分立」成為一種保護黨爭的機制和工具。它被包裝的很漂亮、解讀的很好聽，讓民眾以為這種分立是在保護群眾。把握底層邏輯凡事就會清晰：只要兩黨黨爭還在，「三權」就合不起來。在不久的將來，特朗普的「三權合一」就會成為一個新時代的美國政治冷笑話，我們邊走邊看。

關注「關係治理」這一老概念、新課題

如果把關係治理理解為「怎麼搞好關係」，那它就是處理關係、而非治理關係，這就是個老概念。但如果站在關係視角去解決資源分配的矛盾，那它就是治理關係、而非處理關係，這就是個不斷更新的大課題。此時的「關係」是廣義的。比如在機制層面，陌生人間談不上關係好壞，但紅綠燈會幫助他們分配交通資源，讓他們在交通方面關係和諧；交通管理和執法部門也為他們提供安全資源，促使他們在安全方面關係穩定。再如平台層面，圍繞自然資源石油，需要機構去建立和維持開發者、分配者、使用者之間的關係，因此國內就有「兩桶油」、國際也有歐佩克、歐佩克+的泛石油組織。中美關係的變化，也與兩國利益資源分配方式的變化密切相關。

上升至國家層面，關係治理涉及面廣，包括有效治理與特朗普政府之間的關係在內，中美兩國、海峽兩岸、行業企業間、官員和群眾，甚至人的個體之間，都需納入治理體系，可謂紛繁龐雜。要把瀰漫充斥於人類社會的無數種、無限個關係都處理好，關鍵是總結出適用全部個體和群體之間的關係模型、治理範式。

推動各類關係實現回歸

「看山還是山、看水還是水」是有關於中國傳統哲學的一種思考，宋代《五燈會元》中就有相關表述。它更多被解讀為人的認識發展的三個階段，即：產生（看山是山、看水是水）、變化（看山不是山、看水不是水）、回歸（看山還是山、看水還是水）。這也可以是中國治理宏觀、微觀層面，無數種、無限個關係的通用模型與範式。

縱觀古今中外，個體、群體之間的關係，幾無例外地遵循這三個發展階段。人們感覺不是如此，是因大多數關係會止步於第二階段，也就是在「看山不是山、看水不是水」的時候出現動盪直至消亡，根本無法進入第三階段。例如，宏觀層面，新朝、新政權建立時，民眾總體上至少還是有所期待，不然也建不起來。但一段時間後，群體認知發生變化，動盪進而產生，比如美國總統大選，或中國歷史上的朝代更迭。微觀層面，情侶結識之時滿眼愛戀、結婚生活之後畫像更迭。不同在於，微觀關係比宏觀關係更易進入第三階段，實現「看山還是山、看水還是水」後進而穩定下來。但宏觀層面，能夠真的做好關係治理，進入第三階段的國家只是少數。當今世界、現在看來，中國共產黨領導的中國，是唯一可能走出歷史周期律的「例外」。我們需要通過強化治理推動各類關係實現「回歸」，平穩進入「看山還是山、看水還是水」的第三階段。

強化關係治理的四個具體建議

要讓關係治理的模型與範式發揮作用，方向主要有兩個，一是用理論去觀察和解釋現象，幫助我們理解一些關係格局；二是用理論去設計和部署工作，幫助我們構建一些關係格局。但不管怎麼用，最終都要落到小切口上，以具體的機制、平台、項目作為載體。圍繞助力強化關係治理，筆者提出四條建議。

第一，對內要沉住氣，雷打不動去做對的事。伴隨時間推移，百姓對一些事情的認知產生變化是客觀規律，即便政府在做對的事，這種變化也會產生，它不以人的主觀意志為轉移。要關注的不是杜絕變化產生，而是將變化引向對的方向，最終實現認知回歸。比如，我們有力反擊美國的關稅攻擊、盡力維護與俄羅斯的關係、一直反腐但一直有個別人還在腐，對這些事的不同聲音和消極看法，可能都會在大群體中產生並蔓延。此時切忌朝令夕改、慌忙失據，而宜用堅如磐石的精神與科學實用的手段，把對的事做下去、做徹底、做出結果，推動大群體認知實現「回歸」、進入「看山還是山、看水還是水」的第三階段，實現領導集體與被領導群體之間關係的長久穩定。

第二，對外要敢於鬥爭、善於鬥爭，推動守成大國對中國的認知、與中國的關係進入第三階段。美國和部分國家是過去一段時間世界利益資源分配體系的既得利益者，「守成」是聯結它們共同針對中國的底層邏輯，意識形態、社會制度、文化習俗、人種膚色只是外衣，這部分國家針對中國的一致性並非無懈可擊。分化它們就要把它們裝進不同的政策籃子裏，這對外交戰略的制定提供了一種參考，重點宜梳理一下現行外交政策中是否存在關公戰秦瓊的情況。比如我們不可能讓美國與中國的關係回到大唐，因為那個時候壓根沒有美國，但對日本來說卻是另一回事。伴隨形勢演進，不宜將日本永久釘在「美國跟班」的恥辱柱上，而可適時更新策略機制。駐日美軍在過去、現在都是中國家門口的絆腳石，但在未來卻有可能成為壓垮美國霸權駱駝的最後一根稻草。

第三，對內、對外都要展示實力。對外方面，實力不夠硬逞強、藏不住了硬要藏，都是戰略錯誤。藏不住了硬要藏，反倒更會激起相關國家警惕、給予敵對勢力口實。對內展示實力是個說起來舊、但做起來新的課題。國內一直有人反對向內展示實力，認為這會浪費資源，比較具有代表性的說法有「少閲兵、多扶貧」。這種看法把閲兵和扶貧兩件本不矛盾的事情強行對立，表面看來「閲兵花了扶貧的錢」確實挺具煽動性，但實際上抓好扶貧在根本上是個機制課題，是造血而非輸血問題。更深層次來說，扶貧本身也是一種展示實力，因為展示實力的本質就是展示解決問題的能力。從這個角度出發，就會找到提升國內意識形態工作的強力新抓手。

第四，組建中國氣候治理集團。特朗普政府在氣候治理方面開倒車，這對中國來說不是威脅，而是機會。氣候治理不只關乎正義，它背後是技術、資本、國際話語權等真金白銀。美國不做我們繼續做，而且要充分把握時機、加速擴大優勢。未來大國圍繞氣候治理的競爭焦點，將逐步集中在誰去引導和維護圍繞氣候資源所產生的各方關係上。例如，伴隨時代演進和技術進步，南極大陸不會一直遊離大國博弈體系之外，中國方面由誰出面引領各個團體進軍南極比較合適？軍隊身份敏感特殊；大群體對工礦、建築、物流等企業的認知，先天帶有「污染」而非「治理」傾向，容易被敵對勢力所利用。推動組建「中國氣候治理集團」，承擔開發特殊特定區域、開展氣候基礎設施建設、制定氣候相關標準、參與國際氣候資本活動、引導國際氣候輿論等一攬子職責，參與國內、國際圍繞氣候資源所產生的各類關係的治理工作，可以為增強國家硬實力、深化國家軟實力打開新窗口。

中華民族偉大復興是大勢所趨、且大勢已成。雖然誰也無法真的阻擋歷史進程，但總有人會試圖通過阻止謀取私利。拜登在任期內的最後一次外交政策演講中表示，「中國經濟永遠不會超過美國」，可能特朗普在未來也會像他一樣宣佈點這個、表示點那個吧。不必在意。有人站在沙灘宣佈自己擁有大海，他又能把多少海水搬運回家呢。中國還是要把自己的事做好，實現民族復興，讓老百姓過上越來越好的日子，在大爭之世勇立潮頭，推動人類命運共同體構建邁出新的堅實步伐。

作者白中石是香港大學工學碩士，現職機械工程師；另一作者筆名梅姜，畢業於中國傳媒大學，在北京從事國際新聞工作。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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