思哲研究所｜東京、北海道、德島——日本如何應對人口老化的挑戰？

筆者日前參加了一些人口政策研討會，大部分本地專家傾向指出香港人口政策不應只着眼於「人口」，又認為倘若未能解決諸如房屋等深層次矛盾，便沒有空間去可持續地刺激市民生育意願。日常討論短期人口政策時，最先被提及的往往是2萬元的生育補貼，然後大家就會抱怨這筆錢在物價高企的香港實屬杯水車薪，在陷入結構性財赤的情況下更沒可能提高補助，最後同樣紛紛落腳以房屋問題解釋何以總和生育率基本上只能維持在約0.7的國際墊底水平。這些說法自然很有道理，但房屋問題的結構調整需時，起碼要以5至10年為單位，難解燃眉之急。作為中日關係研究者，筆者嘗試以東京、北海道、德島的人口政策拋磚引玉，供大家研討、借鑒。



來稿作者：李冠儒



日本人口老化問題嚴重，為推高生育率，各地政府作出不少嘗試。(Getty Images)

2024年，為推高日本的生育率，東京政府推出官方約會手機應用程式——「東京結緣」（TOKYO縁結び）。該APP要求用戶進行個人身份驗證，而在使用服務前亦必須參加面試，並提交可證明其合法單身、收入準確官方材料，盡可能減少用戶受騙的風險。筆者曾在中日友好交流活動上與20多位來自不同大學的日本青年討論他們對該APP的看法，有人提及「公權力入侵私人空間」乃至「政府干涉個人戀愛屬極權主義」，亦有人提及「理解要促進生育率所以不失為一次嘗試」、「個人較保守所以覺得這款APP提供了更好的保障」，最終大家達成「既然沒有強迫使用的話有多一個選項還不錯」的共識，肯定東京政府的嘗試。

東京的情況與香港有一定可比性，兩者同樣是商業化程度及人口密度都非常高的國際城市。再者，日本政府觀光局2023年的數據反映，36.3%的港人曾赴日10次或以上，即東京的案例對港人而言不會太陌生。此外，鑒於日本人跟港人普遍重視私隱及私人空間，開發該APP時東京政府所遇到的困難及批評也很可能在香港出現，因此更有參考的價值。

筆者通過不同方式詢問各方：香港可在多大程度上仿效「東京結緣」？確有收獲不少質疑該APP的聲音，例如以外地官方介入青年戀愛的失敗案例進行反駁，包括新加坡政府於2003年推出Love Boat政策，藉此強調青年懂得自己談情說愛。Love Boat曾為新加坡情侶提供遊船赴印尼的度假勝地免費住宿，外加生育教育計劃及性相關顧問服務等，但參加者確實有限，成本亦高。不過，在討論政策應否被借鑑時，筆者認為應關注以下兩點。

一是要考慮「時空」，即要確切理解當代香港青年的戀愛觀，尤其要注意其他國家或地區、本地各年齡層的戀愛觀有何差異。以香港為例，筆者作為「95後」並不熟悉「00後」的文化，所以也會關注「EG大個仔」YouTube頻道所發布的觀塘海濱花園（「觀濱」）夜生活視頻。它紀錄了除夕至元旦當夜在「觀濱」的多名男女代表的言行，其中不乏未成年人士，將「觀濱」比喻為「Gen Z」蘭桂坊。該視頻中確實涉及較開放的性觀念及話題，筆者將有關視頻轉載給了不少50歲上香港人觀看後，有人表示「不可接受」，或抱怨「一代不如一代」、「宜家啲後生仔…」；但亦有不少人指出這反映本地青年有自發低成本地「夜繽紛」，認同「一代人有一代人的文化」；更有中老年自嘲：「人民喜聞樂見，我即便不喜歡，我算老幾？」正所謂「存在即合理」，考慮到人口政策與青年的價值觀密不可分，任何政府都有必要根據青年的實際需求與價值，及時調整政策。

二是要考慮反覆「試水」的必要，即使新加坡的Love Boat效果有限，也不能全盤否定負責該政策的官方部門——新加坡社交發展署（SDU，目前已變為新加坡社交發展網SDN）在失敗後再接再厲、不斷修正，推出「火花連接」（spark connection）等政策。畢竟沒有人能在推出公共政策之前就徹底預測潛在利弊，短期措施更像一種「社會實驗」，是長期政策的參數。東京大學公共政策大學院一些教授常將制定政策過程比喻為「霧裏開車」：在執行前頂多參考類似的國內外案例，並且針對各持份者進行調研，但執行後的失敗案例屢見不鮮；因此，要多管齊下地「試水」，及時止損。以青年戀愛觀研究為例，政府既可委託大學、智庫及NGO等進行比較嚴肅的調研咨詢，也可在社交網絡上發相關案例觀察青年網民的反應。在日本，有諸如《18歲青年調查》這種由財團資助、頻繁更新、覆蓋多種青年價值觀的報告，同時也有5channel及Instagram等社交平台的發言可供借鑒。假若政府有展現出長期跟蹤、梳理輿情的行動，市民也更能包容政府反覆「試水」。

人口老化、「空心村」及孤獨病、代溝及相關矛盾可謂「三位一體」，嚴重妨礙社會發展。參考日本北海道余市（町）的案例，當地物產非常豐富，但由於余市的威士忌（Nikka Yoichi）實在太知名，掩蓋了其餘特色。當地政府大可通過翻新官網或鼓勵當地人用好新媒體，以更準確的外語翻譯及宣傳片去突出威士忌以外的優勢。然則更新網頁的確有導致長者利益受損的風險，畢竟青年較長者更熟悉如何通過上述手段宣傳自己的商品。同時，長者亦不喜歡過多旅客干擾自己的生活，於是大多反對宣傳。青年眼見來自長者的阻力巨大，也寧可到城市發展，息事寧人，使得本地旅遊業發展速度受限。

曾有余市公務員向筆者抱怨：「老人連fax都不會，親自跑去他們的家才能收文件。」這個場景至今依然歷歷在目。但他們作為地方公務員，自不能放棄地方振興事業，近年仍在積極營造長者與青年攜手營商、定期交流的環境，同時尋找其他非營利機構及大學協助宣傳。中國社會科學院日本研究所社會研究室主任、日本老齡化問題研究專家胡澎等亦提倡，日本「積極老齡化」經驗值得各界學習，例如需重視對內做好解釋老年人再就業和年輕人就業何以不矛盾等工作，有裨於各方實事求是地解決「代溝」及「386199部隊」（並非真正的不對番號，而是三組節日，代指留守婦女、兒童、老人）問題。

解決之道，唯有對話、唯有調研。通過短期政策「試水」以及「公眾咨詢」等準備工作，其實是政府與民間的對話。在本地總和生育率只有0.7、外加部分國家「唱衰」及制裁香港的情況下，香港不免需要依賴大量「港漂」去保持城市的活力。未來特區政府任重道遠，如何讓青年看到希望並願意成家立業，如何讓港人與「新港人」及「港漂」攜手建設香港，如何避免「廢青」VS「廢老」的互相謾罵，都是「由治及興」的重要議題。

筆者早前到德島考察期間，注意到日本德島縣那賀町木頭地區的政府及企業都有意通過日本的國民運動——棒球去促進青年及老人之間、本地人及外地人之間的「牽絆」——香港賽馬會亦主張「用運動連繫社區」，都在積極塑造跨世代的話題。德島上勝町的企業「IRODORI（彩）」通過讓採集日本料理用裝飾葉和種植及銷售時令花卉、山菜讓老人再就業的做法，也頗具新意。

日前香港YOASOBI亞博演唱會上保安抬走站立「打Call」粉絲事件在香港引起一些關於「宅文化」的討論，背後其實也反映某種「代溝」，有不少本地媒體彼時都在呼籲「學會接納」。本地歌手陳蕾的《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》及《神不在場的證明》等歌曲，都是源自日本動畫《Hunter X Hunter》，若對這些「宅文化」不熟悉，往往不能理解歌詞背後的意思，甚至有人批評她在試圖消除大眾對「宅文化」的偏見。筆者偶有參與中日之間的「宅文化」交流會，曾有教授為了解自己兒女為何喜歡看動畫、希望聽懂他們的「memes」而參與其中。該教授亦坦言不理解為何《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》這種主角們如此「負能量」、「重」（讓人感到陰鬱沉重）的樂團動畫能夠「出圈」？在場青年討論後回應：「當代青年普遍迷失（MyGO即日語漢字「迷子」——迷路/迷失者），角色的迷茫以及功利的考量讓自己更有代入感。」同時，日本也常將「宅文化」作為跨世代交流的一種手段。筆者期待未來能看到特區政府在人口政策上多「試水」、多多借鑒國內外案例，亦希望香港各界能夠挖掘到更多促進跨世代、跨國交流的本地象徵。

本文作者是思哲研究所青年事務教育總監李冠儒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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