思哲研究所｜在「低欲望」的日本　政府和民間如何鼓勵青年投票？

日本友人推薦筆者觀看小說改編的電影《如果德川家康成為總理大臣的話》（もしも徳川家康が総理大臣になったら）。該電影由《電車男》、《交響情人夢》的導演武內英樹執導，講述一個「利用人工智慧復活（日本）歷史人物，組成最強內閣」抗擊COVID-19的虛構故事。小說面世時，適逢大批日本民眾諷刺日本政府抗疫不力之時，友人也紛紛轉載諷刺「安倍口罩」的照片給筆者觀看；然而，經改編的電影核心則是想借「德川家康」之口鼓勵日本人參與政治，並且表達不主動投票、主動爭取而將責任委託他人，待他人「行差踏錯」時就厲聲指責政治代表的做法非常「dame」（不行）——嘗試通過搞怪劇情鼓勵日本人積極投票。香港各界同樣關注各級選舉的投票問題，不妨看看以「低欲望社會」著稱的日本作出了哪些提高投票率的嘗試。



來稿作者：李冠儒



日本傾向將低投票率，尤其是青年的低投票率，視作重大社會議題。（資料圖片 / 路透社）

日本傾向將低投票率，尤其是青年的低投票率，視作重大社會議題，被多方反覆討論。因為在人口老化的社會，「銀髮民主主義」必然逐漸顯現。人多票多，老年人的政治影響力水漲船高，若青年還不出來投票的話，政治家、議員等都會偏向為老年人謀權益，青年訴求也就容易被忽視。然而，也正因為中老年人才是日本人口的主要組成部分，部分青年自問難以發聲，就乾脆不投票，形成某種惡性循環。日本為此作出很多嘗試，例如在2015年修改《公職選舉法》，將最低選舉年齡從20歲降至18歲，讓更多青年提出政治訴求。然而在修法後的歷屆國會大選中，除了第一年之外，18至19歲的投票率都沒有超過45%。

後續官方還有不少嘗試，例如日本選委會就於2019年舉辦的第25屆參議院選舉中，試圖「投青年所好」以鼓勵投票。當年日本剛好掀起「珍珠奶茶熱」，選委會就與賣珍珠奶茶的「Tapista」以及知名拉麵店「一風堂」合作，讓選民憑投票證用半價買奶茶，或者免費為拉麵加麵或加蛋，從中打出「每粒珍珠跟你的每一票的份量，都很重要」等旗號。此舉旋即引發不少爭議，例如質疑當局「刺激本地消費」、「變相買票」、「不要浪費納稅人的錢」、「通過鼓勵投票增加青年對政治的理解」、「即便投票率變高了效果也很可能不是可持續的」等等。而從投票數據來看，效果確實不可持續，至2024年舉辦的第50屆眾議院選舉結果依然不容樂觀：小選區投票率僅為53.85%，比2021年下降兩個百分點，為戰後第三低；18-19歲的投票率也只有43.06%。不過，這也變相鼓勵了國民議政。

為增加投票率，民間也早有行動。2018年2月創建的PoliPoli就提供了一個讓民眾直接與政治家對話的平台。創辦人伊藤和真當年是慶應大學的大學生，筆者曾有幸與他一同喝咖啡、聽他分享創業心得以及參與平台公測。彼時他提及日本青年原本沒有渠道「直接向政治家說出您的觀點」，所以需要PoliPoli這平台去「了解日本當前的政策發展與問題」。平台上有數字科技、青年和女性、兒童和保育就業及勞動等版面，目前鈴木憲和、高村正大、三谷英弘等眾議院議員都會通過PoliPoli與網民互動，日本維新會等政黨甚至在平台上直接詢問「大家希望我們政黨推出怎樣的政策？」近期日本有所謂新一輪「令和米騷動」，政府已緊急動用儲備米，亦有議員向平台網友徵求解決之道。2021年日本新設「孤獨與孤立事務大臣」前，不少青年已在PoliPoli討論「孤獨死」等議題。

PoliPoli還設有專門的管理員處理涉及人身攻擊的帖文，隨着用戶增多，其他政治家也願參與互動，以示親民。一位使用PoliPoli的政治家告訴筆者，自己獨立開設頻道的話，「有點像KOL，需要花很多時間經營，也常收到謾罵」，而PoliPoli則較和諧、可理性互動、不需花太多時間，也不至於讓國民覺得自己不務正業；只是，其短板在於能夠吸引的終究是尚未在政治上徹底「躺平」的青年。 因此，有一些政客覺得要更主動地接觸群眾，目前全日本最年輕市長——28歲的蘆屋市市長高島崚輔除了運營社交平台，亦會直接在區內舉辦多場與民眾的線下對談會，相當於以年輕人的身份鼓勵日本人關注及參與政治。

筆者曾於報章撰寫《為何日本青年普遍愛國但不愛政客》一文，探討日本青年不投票的根本原因。參考2021年日本國立青少年教育振興機構發表的《關於高中生的社會參與意識的調查報告——中美日韓的比較》，只有35.4%日本受訪者認為自己的政治行為能夠改變國內政治，遠低於中美韓三國；許多日本青年也形容日本政治是骯髒的小圈子，對國內政治嗤之以鼻，認為討論國內政治的人「高高在上」。《朝日新聞》的調查結果也反映很少或從未投票的合資格選民中，有48%表示他們不投票是因為「缺乏有價值的候選人」，36%認為即使投票也「不會改變政治或社會」。民意難以在政策中得到反映，因此不去投票。

如同電影《如果德川家康成為總理大臣的話》所映射一般，不少日本人認為青年把問題都歸咎政治家、政治上「躺平」的做法不利於社會發展。調查報告也反映，日本青年對自己國內政治及經濟現狀缺乏了解，對國債問題等缺乏關心。同樣參考日本財團2019年做的《18歲青年調查》，61.3%的日本受訪者根本不知道彼時政府債務已逾1,200萬億日圓。在被問及為什麼日本有如此高的債務時，50.9%受訪者表示是「因為政治家不夠努力」。

日本政府應對出生率下降、糾正人口過度集中的「東京一極」等現象，推出「地方創生」這一重大嘗試，以增加人口和工作場所。不過，該項計劃涉及財政轉移等諸多細節，能理解其含義的青年受訪者不足20%。日本政府不少政策初衷雖好，卻依然不被青年關注、認可，變相反映青年不了解、不信任日本政府為保障公共利益所做的努力。

由於日本青年普遍對政府感到不滿，認為國內政治腐敗，多份報告亦反映近半數受訪者對日本未來感悲觀；筆者上月特意向18-30歲的日本青年查詢「在什麼情況下才會參與政治」，他們的反饋還是：「難度太高了」、「依然看不出政治與自己的生活有什麼關係」、「我又沒有3個盤（對應日語中的地盤jiban、看板kanban、鞄kaban，分別對應中文的地區基礎、知名度或授權、錢，用以諷刺一般日本人玩不了政治）」、「老頭子在引誘我們投票，青年不投票也是一種取態」——可見提高投票率的挑戰非常嚴峻。

曾有中國及日本媒體表示，儘管許多日本年輕人仍會討論社會問題，但他們通常不知道各個政黨之間的區別，所以不去投票。它們亦會歸咎於學校缺乏選民教育，政黨沒有努力接觸年輕人等等，導致年輕人認為政治與自己無關。這說法既對，也錯。事實上，日本人對自民黨以外的政黨都不熟悉，畢竟自民黨長期執政，而日本黨派眾多，學校既不可能也不應該向學生介紹所有政黨。

再者，政黨表現參差不齊，卻能在「政治躺平」的當下，以「娛樂化」成功闖出。例如「保護國民防止NHK傷害黨」為了吸引支持，曾推出「打倒NHK」的政綱。NHK作為公共廣播機構，日本《廣播法》明述凡擁有可接收NHK廣播訊號者理論上皆需付費，但一些人不想繳交費用或不想被NHK打擾，甚或單純覺得「打倒NHK」的口號很酷，就支持了該黨，促使其在2019年參議院中獲得議席。然而，該黨後來戰略更名為「政治家女子48黨」等，現已破產。

日本的嘗試，確實稱不上特別成功，惟香港既然有不少關於立法會及區議會選舉投票率的討論，也可適度借鑒日本、因地制宜，或許對恢復青年選民信心及增加投票率有所幫助。

本文作者是思哲研究所青年事務教育總監李冠儒。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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