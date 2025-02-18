醫務衞生局｜加稅有效減少煙草禍害

編按：回應「01論壇」文章〈香港煙稅政策的失效 財政預算案中應調整方向〉，醫衞局現提供以下資料，以讓市民大眾對控煙政策有正確理解。



煙草稅收入來自煙草產品入口本港完稅，而本地完稅煙草產品銷售量受吸煙者人數及平均吸煙量的影響。增加煙草稅是國際公認最有效減低煙草使用的措施，過去經驗顯示加稅有助降低吸煙率，加稅幅度越大，吸煙率下降幅度亦越大。2023年增加煙稅後，政府統計處該年5月至8月期間進行的主題性調查顯示，吸煙率由2021年的9.5%，下降至2023年的9.1%，有關數據並未反映2024年進一步上調煙草稅後市民對煙草產品的需求減少的幅度，而相關主題性調查將於稍後進行，因此該文章指政府於2023和2024年連續兩年增加煙草稅後吸煙僅小幅下降的說法混淆視聽。

該文章錯誤地認為煙稅收入減少是由於煙民投向私煙市場。事實上，煙草稅收入額度除本地完稅煙草產品銷售量外，亦會視乎煙草商定價策略、進口時間及數量、已完稅煙草產品貯倉量等商業決定，以及入境人士於境外或出入境管制站免稅商店購買並帶入本港的煙草產品。而私煙問題則一直存在，世界衞生組織和世界銀行分別指出，提高煙草稅與非法煙草貿易活動並無直接關係。國際市場研究公司的業內統計數據顯示香港私煙的銷量並無呈上升趨勢，緝獲私煙數字上升，是反映香港海關加大力度打擊私煙有效，而針對私煙的執法策略取得成功並不代表私煙活動規模擴大。打擊非法煙草貿易和提高煙草稅應視為相輔相成的措施，香港海關會繼續多管齊下在各層面嚴厲執法，並會聯同醫衞局修訂法例以引入完稅煙標籤制度和提高私煙罰則等措施，提升執法效能。

綜合以上各項因素考慮，煙草稅下降來自多方面因素，煙草稅減少煙草使用的效果有待最新數據確定，現階段不排除部分煙草稅收入可能因為私煙活動而流失，但未有證據顯示私煙活動是煙草稅減少的主因。

另外，該文章指高煙草價格加劇社會貧富差距是倒果為因。本港約58萬名有每日吸食傳統煙習慣的人士當中，大多屬社會上收入較低的一群，是最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的組群。吸煙只會繼續加劇不論是健康上或經濟上的貧富差距，而整個社會及醫療系統亦需要一同為吸煙帶來的疾病付出沉重代價。一項2021年進行的本地研究初步數據顯示，因使用煙草而造成的健康問題帶來估計相當於每年約82億港元的經濟損失。政府有必要推行進一步措施，以減少煙草為社會帶來的禍害。

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