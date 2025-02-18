霍啟剛｜以籃球博彩作財政開源　料每年達15億元稅收

香港特區政府連續三年錄得赤字，雖然料本年度赤字不足1000億元，但已令市場憂慮結構性財赤恐怕形成。除了積極節流，實應考慮以不同方式開源，以擴闊稅基，提供穩定收入來源，令庫房收入變得更多元化。筆者早前提交了對財政預算案的期望，當中建議在適當規管下增設籃球博彩項目，在打擊非法外圍籃球投注的同時，增加博彩稅收入。



隨著籃球賽事商業化、受各國不同球迷關注，籃球運動以至博彩在亞洲市場也逐漸蓬勃，如括中國內地、澳門、台灣及日本早已實行合法籃球博彩；另一邊廂，博彩稅每年為香港帶來逾200億元收入，同時，政府已有逾20年未再批准開設新博彩項目，隨著數碼化發展，非法賭博利用科技手段，正在各類違法平台提供賭博活動，而籃球博彩需求亦未見減退，單單執法手段並不能遏止，是時候考慮將籃球博彩合法化，將資金合法地引流、為政府開源。筆者亦建議妥善運用籃球博彩稅收入，可參考平和基金做法，以社會整體利益為依歸，在指定營運商的運作下，每年撥出一定額度用以支持體育發展，並成立體育發展基金，尤其是配合行政長官提出的專業化和產業化兩個長遠政策目標，吸引更多資源投入，支持本地體育持續發展。

籃球博彩合法化近年漸有討論

政府應考慮將其轉化成收入

近年社會對增設籃球博彩展開討論，不同政黨團體均支持將籃球博彩合法化，當然亦有部份團體表示憂慮。不過籃球博彩合法化，並不代表鼓吹賭博風氣，隨着近年國際籃球賽事發展之勢，籃球博彩需求仍會持續，當局應以積極手段配合適當門檻，建立有效監管，維持博彩秩序，並積極轉化博彩稅收入的正面應用，支持體育產業長遠發展。

事實上，公眾對籃球博彩是有著龐大需求，隨著數碼化發展，非法賭博利用科技手段，在各類違法平台提供賭博活動，項目更涵蓋籃球、網球、電競等多種運動，而投注方式更包含使用加密貨幣等進行非法交易，不僅影響合法博彩活動，更以各類缺乏監管及保障的手法危害社會健康。據悉，外圍莊家每年從香港奪取超過150億元利潤，其中有十多萬市民經常參與非法籃球賭博，而籃球博彩合法化預計能將過半數人帶回合法市場，預估每年可為本港帶來至少15至20億元的額外博彩稅收，是預計收益最高的具潛質博彩項目之一。

本港博彩稅收年逾200億

料籃球博彩可引回15億稅收

博彩稅每年為香港帶來逾200億元收入，根據稅務局《2023/24年報》，以賽馬、彩票、獎券及足球組成的博彩稅稅收以及佔政府總體稅收的比例變化，由2020/21年度的6.3%約208億元，提升至2023/24年度的8.3%約284億元，已超年度印花稅收入的逾半，足以見得博彩稅對於經濟影響的重要性。馬會指出2023年投注額達3,049億元，其中足球博彩項目投注額創歷史最高，達到1,603億元，是政府自2003年實行足球博彩合法化的重要政策收穫。加上亞太地區綜合娛樂產業發展趨勢強勁，形成以博彩業為核心、帶動娛樂綜合度假休閒的豐富產業生態鏈，再考慮到現時政府正值需要積極考慮「開源」以增加香港財政韌性，實在是時候趁機會檢視能否逐步落實籃球博彩合法化。

因此，筆者建議政府增設新博彩項目，包括開設合法籃球博彩活動，引導賭博資金回流合法市場。香港正處於經濟轉型的關鍵階段，導致政府五大收入來源出現了波動，特別是地價收入減少，印花稅收益亦受到影響，因此，增設新的博彩項目是擴闊稅基的有效措施，有助增加庫房收入多元化。

作者霍啟剛是立法會（體育、演藝、文化及出版界）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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