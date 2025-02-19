胡曉明｜中華法律文化是國家繁榮昌盛的基礎

美國總統特朗普剛上任便火速特赦逾千名國會山莊暴動者，並廢除「前朝」落實了的一些措施，包括再次退出《巴黎協定》及世界衛生組織等，引起民眾嘩然與世界關注，反映了美國着重個人權利和自由的法律文化，這與充滿戰爭和擴張的244年美國歷史背景密切相關。相對中國而言，中華文明擁有5000年悠久歷史，重視對家庭的責任感，培育集體意識與家國情懷，促進社會和諧和國家穩定，並實現和平崛起的國家理念，與美國的個人主義形成非常鮮明的對比。



早前出席在北京舉行的十四屆全國人大常委會會議後，參加了一個「中華優秀傳統法律文化」專題講座，深刻了解我國治國理政的智慧。中華文明5000年延綿發展，雖然歷經坎坷，但整體上都保持着國家統一、制度進步、社會穩定，這與中華文明有着深厚的「大一統」國家理念息息相關。「大一統」是中華法律文化的核心價值，也是中華文明的重要核心價值，自古以來我們以「大一統」的國家理念指導各項制度的建設與社會政治的實踐。

國家統一理念早在西周時期已形成，至秦始皇統一中國，建立全國統一政權體制，實施全國制度、法律、職官、賦稅、文字、度量衡、道路等的統一管理，從制度上實現了「六合同風，九州共貫」，即全國各地風俗教化相同，九州方圓政令法規貫通，讓中華大地各民族形成共同價值觀、共同家國情懷，建立多民族和合一體的大家庭，促成社會團結統一的政治格局。

中國古時以「天理國法人情」綜合治理，實現德法共治，配合禮的規範，法律與道德兼用並舉，是富有中國特色的治理機制，建構了社會秩序和實現國家穩定。孟子說︰「天下之本在國，國之本在家，家之本在身」，中國重視對個人行為的規制與約束，也關注個體思想的培育，以道德原則指導法律的制度與實施，法律規定個體對於國家、家庭、社會的特別責任，支持「忠國」、「孝親」、「誠信」等道德準則，堅持以民為本的法律原則，並設立相應罪名嚴懲嚴重違反道德的行為。

為維護國家統一、中央集權，迅速抵抗外敵入侵、鎮壓內部分裂，「軍事」、「法律」是我國兩種強制手段，「法律」配合「軍事」互為作用以盡快解除威脅。為實現「大一統」，政府將不惜一切代價以法律手段達成目標，例如必要時會徵收雜捐、加重賦稅，暫時放棄「輕徭薄賦」的政策，即使全國軍民節衣縮食，也必須保障在邊疆屯駐重兵；在動亂時將「謀叛」罪者嚴加處罰；清朝時應對外敵威脅，實施海禁政策及法律，危機解除後便廢止一切禁海令法律等。

中華傳統法律文化強調實現符合國情的政治秩序與社會公正，追求情法兩平、天下為公、國泰民安的「正道」，並以儒家思想為指導，主張「仁政」「德治」「輕刑慎罰」，但對於破壞國家統一、危害民族團結的犯罪行為絕不姑息。經歷了5000年的歷史驗證，中華傳統法律文化是促成我國數千年文明的關鍵，相信我們只要保持這項優良傳統，堅定維護國家統一，社會道德和法治水平必定大大提高，中華文明將歷久不衰。

外國人不一定懂得中華文化，也未必理解中國人的思維方式、哲學理論，所以我們要積極地和有系統地對外宣傳我們的理念與文化，說好我們的故事，讓世界更好地了解中國。

作者胡曉明教授是港區全國人大代表、香港專業及資深行政人員協會前會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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