來稿｜ 新醫學院有變和稀泥之險

撰文：張竑



還有大約半個月，醞釀已久的新醫學院招標工作就要截標了。就在此時，媒體上突然出現一些不具名的消息指，「新醫學院或採聯校模式」，並且言之鑿鑿稱，此議受到中央關注，又認為現時有意角逐的三所大學皆有獨特長處，若然最後「勝者全取」，或會對其餘兩所落敗的大學發展不利，影響學校管理層的權威。及至上周三 (2月26日），財政預算案公布的當天，又有報道引述醫務衞生局消息人士稱，這僅屬外界揣測，政府就合辦新醫學院一事，「無表態、無立場」。正因為政府的態度模稜兩可，而且新醫學院耗費巨大，是社會經濟民生發展的重要工程， 故此很值得細議「合辦」的可行性 。

支持「三校（即理大、科大、浸大）合辦」的論據，來來去去離不開兩點。第一，就是怕有人輸；第二，讓三大各展所長，例如浸大方面，多番強調其構思中的新醫學院將會提供融合西醫和中醫藥的全面課程，簡而言之，就是要來次中西合璧；理大則稱早已開辦了多個專職醫療課程（allied health courses），如護理學、物理治療、職業治療、醫療化驗等等，而據理大校長滕錦光介紹，其醫學院的目標就是要達致「醫工結合」，發展醫療機械；科大方面，則強調其在科研領域上如人工智能、腦神經學科等方面的優勢，目標就是要建立一所比肩國際一流的研究型醫學院 。

上述兩點驟耳聽來有點兒道理，但細心想想便知道這只是典型的「和稀泥」處事方法，絕對不是國家領導人要求特區政府要有的「破局」思維。 何解呢？

第一，定位問題至為重要，因上樑不正，下樑必歪。若要新醫學院成功，為香港多方面的發展作出最大貢獻，大家必先要弄清楚我們需要一所怎樣的醫學院，而絕非為了息事寧人，來次不知所謂的大集薈，否則會弄出一個幾不像的大怪物。對於新醫學院的定位及目標，行政長官李家超在去年施政報告的第190段便提出了精確的闡述。他說，「為增加醫生，並配合香港發展成國際醫療創新樞紐，除增加現有兩所醫學院培訓學額外，政府支持本地大學籌建第三所醫學院，將成立工作組邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書」。

簡而言之，新醫學院就是要增加醫生，以及配合香港發展成國際醫療創新樞紐。其中後者特別值得大家留意，因香港已有兩家醫學院，若然只想增加醫生，從外國及內地引入專才，或同步增加現時兩家醫學院的學額便可完事。為何還要提出興建新醫學院，內裏定必有其他考慮。發展香港成為國際醫療創新樞紐是其一 ，但我想更重要的是用好香港的優勢，服務國家的發展大局。

籌備新醫學院工作組去年11月28日召開第二次會議，訂出成立第三所醫學院建議的10項主要考慮條件，並決定邀請有意成立新醫學院的大學在今年3月17日或之前提交建議書。（政府資料圖片）

近年國家在醫學創新上進步明顯，但在高端醫療裝備、創新藥物、疫苗研發方面「卡脖子」問題依然存在。因此，香港新醫學院若能定位為一所擁有一流科研能力、能與世界頂尖院校對接的高端平台，這便可以好好服務當前國家發展大局的所需，發揮香港的優勢。而這絕對不是上述「和稀泥方案」所能達至的。我相信特首與財政司長已看透了這一點，這或許解釋了為何在當前特區政府財赤嚴重的前提下，政府仍然準備動用巨資興建新醫學院。

第二，香港三家有意申辦醫學院的大學，其步伐也不完全相同，例如浸大醫學院籌委會聯席主席霍文遜透露，如成功申辦，期望在明年8月至9月招收首批學生，理大校長滕錦光則表示期望於北部都會區設立醫學院。按照政府的資料，北部都會區的新綜合醫院恐怕要延至2030年後期才能使用。一旦要三大合辦，究竟是快馬加鞭，還是一個慢郎中，恐怕會有無限爭議。

第三，若要三大一起合辦醫學院，必然會掀起很多爭拗，特別是在當前政府財赤嚴重的情況下, 建醫學院一事必然要相關大學動用自己的財政儲備。一旦由三家大學合辦新醫學院，誰會願意拿出自己的私己錢去幹此事？即使政府下令要各自成擔三分一，日後如何分配這些資源到三大各自想推動的領域上，是一件近乎不可能的事。稍有行政經驗的人都會知道，分配資源從來都是大機構的痛點，更何況這回涉及三家獨立運作的大學。現任特首與教育局長剛經歷過去年閙得滿城風雨的港大主席與校長內鬥閙劇，很難想像他們會容許同樣的內鬥發生於新醫學院裏。

基於以上的分析，筆者不相信「合辦」之說是來自政府高層，更不相信這對香港及國家發展有任何好處。然而，不能除排有個別人士只求表面和諧，或為了自己的利益試圖來一次「和稀泥」，但希望這些人多讀國務院港澳辧主任夏寶龍南下的講話，因為這種「和稀泥」的處事方法與夏主任敦促港官「繼續勇於改革、敢於破局、不斷創新」的「破局」思維格格不入。

作者為時事評論員，張竑為筆名。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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