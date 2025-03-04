陳月明｜政府須加快規劃北都大學城建設

浸會大學成立的新醫學院籌備委員會及專家諮詢委員會日前召開會議，一致通過支持新醫學院的建議書，計劃開設四年制第二學位醫學課程，會加入中醫元素，讓學生對中醫有基本認識。他們將於3月17日提交特區政府的籌備新醫學院工作組，若成功獲批開辦，最快可於明年8月至9月招生。



香港科技大學亦表明，有意申建第三間醫學院，近日分別與倫敦帝國學院醫學院和加州大學聖地亞哥分校醫學院落實合作。科大還與北京、上海、華中及大灣區頂尖內地醫學院和醫院構建合作夥伴關係，期望建設符合最高國際標準的新醫學院，吸引全球人才。

同樣有意籌建第三所醫學院的理工大學，已有護理學、物理治療、職業治療等課程，將強化現出有醫療科技教研設施，與現時提供臨床教學的醫院網絡加強合作，為設立醫學院提供紮實基礎。不久之前，理大還與北京大學第三醫院簽署合作備忘錄，並成立「醫工合作創新研究實驗室」，聚焦科創研發、人才培養及成果轉化。

去年的《施政報告》中，政府表明已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作的和交流項目。重點之一，就是要興建第三間醫學院。

興建第三間醫學院對本港經濟、社會發展都具有重要意義，一方面可以培育更多醫務人才，有效緩解本地醫生人手不足，長遠可以解決本地市民看病難的民生難點問題，另一方面，則有助培育新質生產力，提升香港在醫學、生命科學、製藥學等領域的研究水平，發展新興科技產業，還有助於吸引全球頂尖的醫藥學及生命科技人才，助力香港打造成為全球人才高地。

有意申辦第三間醫學院的三所大學，各有所長，各有特色，他們各自提出興辦第三間醫學院的發展方向，也各有不同，對香港未來發展會產生不同的影響，必須盡快作出決策。

不僅僅是第三間醫學院的建設引人注目，整個北都大學城建設，也有許多細節的問題，同樣備受關注。比如，目前已有19間大學院校表明有意參與北都大學城建設，但政府預留的土地只有約80公頃，如何合理分配土地？除了本地大學院校之外，會否引入更多海外和內地的頂尖學府？會否興建科研實驗室、數據中心、學生宿合、運動場館、圖書館，以及共用的休憩空間等共用設施，以提升土地利用率？大學城建成後，將會招收多少本地、內地及海外學生？對此，政府均未能作出回應。

北都大學城另一項重要的功能，在於吸引全球頂尖人才，社會亦關注能否建立優質的生活環境，以解決人才對住房、子女教育、文化體育和娛樂等生活上的需求。在與大灣區城市交流合作方面，社會上比較關注大學城能否發揮地理上鄰近深圳的優勢，建立與大灣區的大學院校及創新科技產業的新合作模式，建立更便捷的通關模式，以利兩地人才交流、交往，開展更廣泛的科研、教學合作。對此，政府也未有明確的說法。

北都大學城對北都發展，乃至香港未來的發展，都具有十分重要的影響。本港大學院校對北都大學城建設，參與意欲很強，積極性很高，政府應盡快作出決策。但與大學院校積極籌備相比較，政府的相關工作似乎停滯不前，一切都要等候預計將於明年（2026年）公布的「北都大學教育城概念發展綱要」。

特首多次強調，做事要有速度，要有時不我待的緊迫感。科技發展一日千里，政府當局的相關工作必須緊跟上科技進步的步伐，盡早明確北都大學教育城的建設方向和細節問題，以利凝聚社會力量和資源，更好地做好籌建工作。

作者陳月明是立法會（選舉委員會）議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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