奇妙的揭發者｜很多計劃不等於有規劃

香港施政特色是每年施政報告和財政預算案都宣布很多「計劃」：人才培育方面有「高端人才通行證計劃」、「政府治理人才培育計劃」、「公務員交流計劃」；社福有「善用公屋資源獎勵計劃」、「社區客廳試行計劃」、「長者醫療劵大灣區試點計劃」；支持經濟有「可持續金融行動計劃」、「中小企融資擔保計劃」；耐年發展有「青年宿舍計劃」、「青年生涯規劃活動資助計劃」、「大灣區青年就業計劃」；科創有「研究配對補助金計劃」、「創科加速器先導計劃」、「創科基金計劃」、「創科創投基金優化計劃」及「河套港深創科園計劃」；基建有「交椅洲人工島計劃」和「北部都會區計劃」；還有「少鹽少糖食店計劃」「香港中藥材標準計劃」…..

「兩元乘車優惠計劃」也是一個計劃，但是二元乘車優惠的核心問題是沒有規劃。什麼規劃？是年齡規劃和科技應用規劃。解決兩元乘車問題最簡單直接的方法首先是要處理好「科技」。當大家知道要等待12個月後才能把系統調整來配合新計劃，就很明顯看到政府沒有在背後做任何科技的規劃，見步行步。要花12個月才能夠改變長者乘車的模式，本身就是一個沒有規劃之下的計劃。

香港有很多規劃寫得很大，卻缺乏真正規劃。最新一份財政預算案預留10億元成立人工智能研發院，但10億元足夠嗎？由誰領軍？怎樣領軍？用了DeepSeek是不是就等於有人工智能？政府的教育政策推動生涯規劃，但當只有單一考試指標的時候，能夠規劃什麼生涯？香港政府一切都已英美為學習指標，卻沒有經過消化和分析，英美做什麼，香港就像鸚鵡一樣做什麼。西方推行Working Holiday，香港政府又推行工作假期計劃，但工作假期產生的後果是很多年輕人為了「假期」而不是為了「工作」，香港的就業人口又因工作假期減少了一部份。

香港的城市規劃也一樣。政府自2012年推行「人人暢道通行」計劃，在全港公共行人通道增建無障礙升降機，至2023年完成190個項目，但無障礙升降機外面的道路凹凸不平，像越野賽道一樣。大家到中環走走就知道，正常的輪椅如何在這些凹凸不平的道路上推到一部無障礙升降機呢？在很少人流的地方興建大量無障礙電梯，目的又是什麼？中國有規劃，高鐵和太空站都是規劃出來的，深圳也是規劃出來的，花園城市是規劃出來的，杭州各式各樣的文創也是規劃出來的。《哪吒2》電影是由各地多個文創產業園規劃共同產生的。

香港最核心的問題是所有政策都是要引渡資金政策資源去救地產，這是因為沒有規劃應變的能力。回歸之後，香港習慣了用單一模式去處理經濟發展問題，就是靠人流靠地產。

規劃的本質就是要有着一籃子的計劃，每項計劃均根據規劃的指標制定。中國模式的成功正正說明規劃的重要。香港需要規劃一個可持續性的產業生態；不只是依靠「一簽多行」。「一簽多行」可以用多久？可以用多少次？若果整個香港城市都沒有規劃，沒有好好保育，把舊區拆清，所有香港的特色都消失，如何能夠持續發展呢？殺雞取卵就是這個意思。

「學會規劃」是香港政府官員和立法會議員需要注意和重視的。中國的「十四五」規劃，每一個規劃都根據國情。南水北調的大型基建工程、消除污染、研發新能源、解決糧食問題、人口老化問題都經過周詳的研究。香港似乎計劃多多，但是規劃能力不高，誰應負上規劃的責任？這是需要思考的問題。

現在香港政府規劃能力低，很多時候都依賴外國顧問公司。2020年立法會財務委員會通過撥款5.5億元，委聘一間英國顧問工程公司進行交椅洲人工島相關研究及相關的工地勘測工程。並委託一間英國會計師事務所為人工島的財務及經濟顧問。發展局於2024年撥款9,000萬元開啟3個基本勘探項目，人工島顧問費用合共約6.4億元。這6.4億元顧問費的詳細分配，政府沒有公開資料提供。

香港政府每年花百億以上顧問費，是時候評估聘請顧問的模式和成效。香港現在需要集中培養規劃人才團隊。香港政治出現擦鞋文化和鸚鵡文化，人講一句你講一句的模式需要改變。這個改變怎樣開始？港人治港之下，港人要有規劃意識，尤其是香港各大企業需要有規劃意識。規劃意識建基於知識、學問和文化素養。沒有文化底氣何來發展科技？DeepSeek 的文字風格就是有文化底氣的格調。

中國2026年開展「十五五」計劃，香港應該如何參與？如何配合？這都是香港需要實質處理的問題。

香港需要建立一個有規劃的體制，現在政策局各自為政，缺乏一個大局的規劃觀。大局的規劃觀究竟如何釐定？是由政務司負責？還是財政司負責？財政司和政務司又怎樣分工？財政司下面的副財政司和政務司下面的副政務司又應該扮演什麼角色？應該要清楚界定。2022年卓永興副司長負責洗太平地，其實這工作應該是食環署署長做的，為什麼會變成由政務司副司長去做呢？署長的功能應該是做執行，但為什麼很多執行工作卻變成由政策局局長做呢？

施政要有層次感、要有系統，否則計劃雖多但是由誰去負責規劃呢？現在香港的大局規劃有很大問題。其實香港條件非常好，位於東亞的地理中心，有海洋資源又有山林資源，人才很多，但是政府不懂規劃，只有很多計劃，造成浪費。怎樣令政府懂得規劃？就要學習其他地方怎樣做規劃。若果決定要發展產業，就真的學習如何發展產業。參考杭州怎樣做，深圳怎樣做，其他地方怎樣做。

過去幾年香港有很多官員去新加坡考察，考察完之後，新加坡有什麼做法是香港可以學習的，又沒有詳細交代。香港公務員的質素不是不高，但香港過去二十多年被反對派騎劫，整個公務員體制基本上沒有規劃能力。全部都是講監管、講應付、見招拆招，沒有長遠的規劃視野，才導致香港今天的這個田地。

降低食物中鹽和糖委員會、發展智慧城市事宜小組委員會、團體退休/公積金計劃諮詢委員會⋯⋯政府設立了很多委員會，政務官不是負責政策，只不過是做秘書工作。浪費了很多優秀的政務官。應該讓他們去進行多些研究工作而不只是開會。不是所有事務都需要開會，問責官員應該有多些空間和時間去做研究。

2025/26財政年度政府的總收入預計為6,594 億元，若果政府真是根據「應使則使」的原則，便不會出現花77億元加設無障礙升降機、不會用247億元興建簡約公屋。假若把247億元投資在房地產，購置工廈廠房改建為簡約公屋，成效應該更快和更有效益。現在247億元興建完簡約公屋，五年後又要拆御，基本上是一種財政資源的浪費。沒有精打細算，沒有構思好便花百億元來解決非常小部分的房屋問題，是政府沒有好好規劃的一個例子。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。