來稿｜豪華葬禮與簡約告別：選擇的背後反映了什麼？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業



在香港這個中西文化交融的城市，葬禮不僅僅是生命的終結儀式，更是價值觀的體現。一些人選擇豪華葬禮，認為這是對逝者的尊重與紀念；另一些人則推崇簡約告別，提倡環保與回歸生命的本質。這些選擇的背後，究竟反映了什麼？是傳統與現代的衝突，還是社會文化正在悄然轉變？

當我們談論葬禮的形式時，或許更值得深思的是：如何平衡傳統、情感與現實之間的關係？

豪華葬禮：傳統與「面子文化」的體現

在華人文化中，「死者為大」是一句根深蒂固的信念。葬禮不僅是一種悼念儀式，更是孝道的體現，甚至成為家族地位的象徵。一場豪華的葬禮，往往包括精緻的靈堂佈置、盛大的花圈陳列，以及繁複的儀式安排。在香港，有些家庭甚至會聘請專業「師父」協助完成傳統儀式，並舉辦隆重的喪宴以示重視。

對許多人來說，豪華的葬禮是一種「最後的孝道」，既表達對逝者的尊重，也彰顯了家族的榮耀。曾有富豪的葬禮因千萬港元的靈車、豪華骨灰龕位等安排成為社會話題。對這些家庭而言，葬禮不僅僅是對逝者的送別，更是維繫「面子文化」的一部分。

然而，豪華葬禮的背後也可能帶來壓力和負擔。對一些經濟條件較差的家庭來說，為了舉辦一場「像樣」的葬禮，可能需要借貸甚至動用儲蓄。有些家庭坦言，他們之所以選擇豪華葬禮，是因為害怕親友的指責或社會輿論的壓力，而非出於自己的真正意願。

簡約告別：環保與情感回歸的選擇

與豪華葬禮形成鮮明對比的是，越來越多香港人選擇簡約的告別方式，比如花園葬、海葬，或者僅以家庭聚會的形式追思。他們認為，葬禮的重點應該放在對逝者的懷念，而不是追求外在的華麗形式。

花園葬和海葬在香港的接受度逐年提升。根據政府數據，2023年選擇海葬的人數已增至1,100多宗，較2007年的160宗增長了六倍。這種方式不僅符合環保理念，還減輕了土地資源的壓力。對於很多家庭來說，花園葬象徵著「生命回歸自然」，而海葬則讓逝者融入天地之間，這些充滿詩意的方式特別受到年輕一代的歡迎。

簡約的葬禮形式也讓家屬能更加專注於內心的情感，而不被繁瑣的儀式分散注意力。一位市民曾分享他的經歷：當父親去世時，他們選擇了一場簡單的追思會，親友圍坐一堂，一起回憶父親的生前點滴，還播放了一些父親喜愛的音樂。雖然形式簡單，但這樣的儀式讓他感受到更多的安慰，也更加貼近父親的個人意願。

價值觀的碰撞：豪華與簡約之間的選擇

豪華葬禮與簡約告別的選擇，實質上反映了不同價值觀的碰撞。豪華葬禮重視傳統、孝道以及家族榮耀，而簡約告別則更強調環保、實際需求以及逝者的意願。

上一輩人通常更傾向於豪華葬禮，認為「風光大葬」才能對先人有所交代，也更符合傳統信念。然而，年輕一代則更關注實際意義，認為生命的價值不應該以金錢和形式來衡量。有些人甚至覺得，與其在葬禮上花費大量金錢，不如將資源用於生前的陪伴、醫療照顧，或者用於改善家庭生活。

社會壓力與個人選擇的平衡

在香港，葬禮的形式雖然是家庭的自主選擇，但往往也受到社會壓力和傳統習俗的影響。例如，有些家庭可能擔心「做得太簡單」會被親友批評，甚至覺得這樣會「對不起」先人。這種情況下，葬禮的真正意義往往被「面子」和「社會期待」所掩蓋。

但我們不禁要問：一場葬禮的目的到底是什麼？是為了得到別人的認可，還是為了真誠地送別逝者？如果豪華的形式只是為了迎合外界的眼光，那是否偏離了對逝者的初衷？

珍惜生前時光，尊重多元選擇

無論選擇豪華葬禮還是簡約告別，最重要的是尊重逝者的意願和家屬的感受。葬禮只是生命的最後一程，其形式不應凌駕於情感之上。真正值得我們思考的是，是否在生前已經珍惜了與家人和朋友的每一刻？畢竟，再隆重的告別，也無法彌補那些未曾說出口的愛與關懷。

如果是你，你會怎麼選擇？是追求一場體面的送別，還是選擇簡單而真誠的方式？這其實並沒有對錯，只要做出符合自己價值觀和逝者意願的決定，就是一種最好的告別。

希望在這個話題上，每個人都能找到屬於自己的答案，也能在生前多一些陪伴，少一些遺憾。

作者梁樂燊是香港理工大學專業進修學院學生，劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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