黃冰芬｜「商業決策」背後的博弈：從港企賣港口看國際競爭格局

近日，知名港企長和擬將巴拿馬運河等40多個海外港口經營權售予美資貝萊德一事掀起了輿論波瀾，眾多觀點碰撞交織，部分言辭頗為尖銳。而撥開表面的商業決策迷霧，其背後的國際政治與商業競爭糾纏之複雜格局，值得深入探究。



來稿作者：黃冰芬



在理想的國際經濟環境下，企業應依據市場規律和自身發展戰略作出決策。但在現實中，一些政治勢力頻繁粗暴地干涉商業領域，肆意打破市場的正常秩序。美國便是這方面的典型代表，長期奉行 「比不過就搶」的強盜邏輯，在國際事務中肆意踐踏國際規則。特朗普年初重掌白宮後，竟揚言欲「吞併」加拿大和格陵蘭，充分暴露其擴張野心。今次美資併購前述港口，極有可能是美方的政治施壓使然。

《美國陷阱》一書中提及的法國阿爾斯通的遭遇，是一次慘痛的教訓。在美國的政治操弄下，這家行業巨頭不得不拆分出售核心業務。究其根源，就在於背後缺乏足以與美國抗衡的國家力量支持。在殘酷的國際政治和商業競爭中，企業如果沒有強大母國作為堅實後盾，就如同狂風暴雨中的孤舟，隨時可能淪為他人砧板上的魚肉。

反觀華為，同樣遭受了美國毫無底線的政治打壓，但並未被其霸凌行徑打倒。一方面，華為憑藉多年來在研發上深耕，成功突破了美國的技術封鎖。另一方面，中國政府堅定地站在華為身後，通過外交、反制措施等多種方式向美式霸權說「不」，為華為爭取公平的國際競爭環境。在本國政府、人民、企業等共同努力下，華為不屈不撓、自強自立，最終浴火重生、成就斐然。

這些事例都表明：在百年未有之大變局加速演進的當下，國家與企業在國際舞台上是緊密相連的命運共同體，要想真正在全球競爭中立於不敗，離不開國家的戰略性支撐。尤其對跨國巨企來說，在海外的經營活動不僅關乎自身發展，更與國家利益息息相關。試想一下，特朗普政府間接控制全球航道「咽喉」巴拿馬運河後，不排除會向中國船舶加收「特別費用」甚至下令禁止通行，屆時將對我國航運業、國際貿易等造成嚴重影響。何況，今次若輕易向無理打壓「妥協」，美方更可能會變本加厲、得寸進尺，涉事港企的利益也難有保障。

故此，這單交易受到爭議和質疑無可厚非，它也帶來了一個深刻警示：在複雜多變的國際環境中，企業做重要決策必須充分考慮大國博弈、地緣政治等因素，只有堅定維護國家利益、站穩國家立場，才能更好抵禦風險，真正實現政治利益和經濟利益「雙收」。

作者黃冰芬是港區全國人大代表、全國港澳研究會會員、香港再出發大聯盟總主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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