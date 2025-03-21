來稿｜籌建新醫學院：應具有「靶向建設」競標理念

來稿作者：周海平



靶向藥是現代醫學技術對付人類最要命的癌症的精準治療藥物，至少是重要治療手段之一。我看很多有實力的大型綜合性醫院以及內地的所謂「三甲」醫院，在治療重大疾病（比如癌症）方面，都優先選（使）用靶向藥物，據說效果相當不錯。儘管靶向藥物價格不菲，但很多人還是願意「砸鍋賣鐵」，也要使用靶向藥物。可見靶向藥物是剛性需求。

我由此想到香港特區政府計劃在新界籌建一所醫學院的招標資格遴選，如果能考慮到功能設計和建設水平方面，也有「靶向建設」的理念，無疑體現特區政府發展新質生產力，管治再上新台階的重要考量。這樣的大好事，如果聯同即將全面展開的北部都會區建設項目，可謂珠聯璧合。

這些天，我看到電視新聞，都有包括理工大學、科技大學以及浸會大學等在內的本地大學校董會為了競標新醫學院招標項目紛紛站出來，積極而踴躍推展自己院校的優勢。有的大學校董會甚至請到很多大牌的專家學者為參與競標籌建醫學院提供背書。可見，在北部都會區建設一所醫學院，不僅福祉香港社會，更是具有巨大投資效益的工程。我相信還沒有臨床醫院的香港本地大學，個個都是志在必得。

但我以為，香港籌建的這所具有新時代意義的醫學院，應該面向全世界優質患者的高標準要求，同時，結合香港超高老齡化社會的特點，而非在港言港。標桿應該定的更高一些，有打造香港社會化服務進入世界級水平的軟實力氣概，並為世界所接受，這就非常厲害了。

進一步說，這所新醫學院的籌建應該下足功夫，著眼醫學院的應用研究價值以及優質的精準的醫學靶向建設理念，而非靠什麼傳統的規劃和藍圖，以及大牌專家學者做背書等不實際的高、大、尚噱頭就參與招標競爭。一句話：醫學靶向建設理念必須體現「有效、簡捷、卓越」的基本原則。

所謂「有效」，指得是三個方面：

一是藥物方面，必須與世界水平看齊。即是說，世上最好的原研藥以及專利藥，尤其是靶向藥比較，在醫學院應該有最好的應用研究；

二是治療手段方面，必須與世界一流水平同步。從治療流程的設計到靶向藥使用，再到各種尖端醫療設備的使用，都應該是精準而到位才行；

三是師生來源方面，必須有優質的人才庫。香港歷來的醫生來源大多出自本地公開考試中的出類拔萃的優秀人才庫。好學生要配好教授才行。香港不差錢，有了好學生，還要有好的師資遴選制度，光有名氣而非授業能力還是不行的。一個好的教授，而非懂得看英文資料以及用英文授課就行，還需要懂得培育和傳授醫學應用人才的能力。

所謂「簡捷」，也有三層意思：

一是診斷手段。如今AI技術廣泛使用，醫學院應該「以民為本」，為老齡化社會的居民，以及有需要的全球優質客戶，提供人性化的省時省力的診斷手段。比如在面對面診斷服務為主基礎上，可否增加遠程AI診斷服務。只要家庭有wifi，就應該提供優質簡捷服務。未來的教學醫院應該可以做到。

二是拿藥功夫。未來的醫學院臨床醫院，應該有充分利用高科技分揀藥物的技術（基本上不需要人工服務），把藥物通過專業的快遞公司，將藥物快捷而準確送到病人手上。若能做到這樣，將極大解決長者市民以及高要求患者的看病問題。

三是疑難病症的治療。應該有專業醫務人員通過信息化技術，長期跟蹤疑難病症患者，並提供包括醫學治療、精神關懷以及物理治療等到位的24小時醫療專業化服務。我相信，患者對這方面的需求以及經營效益，都是剛性的。作為講究投資回報的政府，更是值得做的事情。

所謂「卓越」更體現在三個方面：

在企業管理理論中，「卓越」永遠比「優秀」層級要求更高。如果說，今天的香港大學醫學院和中文大學醫學院的研究水準是優秀，那麼，未來的北部都會區醫學院，就應該具有「卓越」品質的要求才行。

據我所知，美國的梅奧診所（MAYO）和霍普金斯大學醫學院（JHUSOM），以及英國劍橋大學馬內利醫學院（Emmanuel College）在很多方面，人家搞了幾十年甚至上百年，很多東西（比如流程設計、治療手段、藥物應用等）舉世聞名，積澱深厚，都超越優秀，達到了「卓越」級水平。我們應該好好借鑒和學習才是。

什麼是「卓越」？「卓越」離不開三個關鍵指標：

一是「市場薪酬」指標方面。衡量一個應用型醫學院的師生價值，光靠論文級別以及數量還不夠，還要看學生進入社會後的薪酬水平。一般來說，一個醫學院的學生進入社會，如果薪酬收入高，市場價值就大，也間接凸顯了醫學院的含金量高。這是正相關的。如果學生進入社會，收入只是平均中位數，那就不能說是「卓越」了。我看資料，說美國的耶魯大學的工商管理學院，每年都搞一次畢業生進入市場的薪酬調查活動。即是說，一個畢業生，無論他（她）進入公立機構，還是私立公司，其收入水平及職務高低，以及人數比例，都反映出學院的含金量，以及學院受歡迎程度。還是比較科學的。說其他的都沒用。

二是「相關人的評價」指標方面。老實說，學生與患者的評價，對於教授的醫學水平，還是比較公允的。尤其是救死扶傷的這種事情，學生與患者對老師的評價：一是能耐，二是態度。沒有第三。雖然說香港有公立醫院，也有私立醫院和診所，很多人認為是豐儉由人。其實，看病這種事情，解決問題還是第一位的，服務態度永遠是第二的。如果一個教授要達到「卓越」水準，按照上述考量，既要知識水平高，授業能力好，還要有好的態度，以及令人愉悅的行為舉止，當然是不容易做到的。但卻是卓越的標桿。

三是「動手能力」指標方面。所謂「動手能力」，還是醫學院要有一套專注於技能培養的作業流程，以及真正體現「動手能力」的真本事。對學醫的學生來說，就是可以獨立開刀，獨立診斷疾病和開藥；對教授來說，就是可以應對任何疑難雜症，或使用手術；或開藥治愈；或使用醫療設備解決問題。而非靠論文打天下，得到學校和校董會的認可。

毫不誇張說，在新界建設醫學院，無論從拉動房地產資產價值角度，還是提高商業價值利益方面，其投資意義不言而喻。某種程度上，在新界建設一所高水平的醫學院以及教學醫院，一點不亞於建設新界國際都會區的重要性，對於提升香港的醫療服務水平再上一層樓，打造香港的國際化水平，提高新界的資產價值，帶動更多的國際投資者來香港生活和發展可能是一本萬利的事情。所以，醫學院的靶向功能的設計和建設水平，我個人認為，應該是特區政府招標和遴選符合資格的大學的重要考量，而非出錢出力的問題。

畢竟，當年建設一個西九龍故宮項目，特區政府都有強大的財力支持，更不要說這個有巨大投資回報率的高標準醫學院的財力籌措，政府一定會更加充滿積極性，將醫學院建設得更好。這是肯定的。

作者周海平曾在廣東電子電器製造企業任職，現為退休人士，來港定居15年。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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