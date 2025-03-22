奇妙的揭發者｜啟德體育園的問責問題才是核心

啟德體育園開幕後舉辦國際桌球賽，在賽事未完下逐客迫使觀眾離開，這不是一個低級錯誤，而是一個不可能發生的錯誤。一個國際級的專業體育場地根本不可能發生這種事情。政府康文署管理的紅磡體育館也有一個很完善的系統，容許租用者超時之後變通處理，所以香港從來沒有出現演唱會未唱完便趕觀眾離開的奇怪現象。事件反映出體育園完全沒有問責體制。



體育園出現的問題不是監管問題，是問責問題。如果由誰問責不清晰，就算加強監管，又如何有效呢？雖然現時已設有啟德體育園跨部門工作小組、聯合檢視委員會及體育園咨詢委員會，若果沒有問責人，委員會向誰匯報呢？在啟德體育園官方網頁也找不到關於體育園的管治架構資料，沒有提供董事會成員、行政總裁、委員會成員的名單或背景。

文體旅局局長羅淑佩提出的各種監管機制，包括設立恒常會議機制、園方設立處理突發事件機制及發言人機制，基本是沒有作用的。一個體育園最重要的是領導，那麼體育園的領導是誰？是由新世界發展及新創建共同成立的啟德體育園有限公司？還是體育園有限公司總監（策略發展）、前一哥鄧竟成？

羅淑佩與世界桌球巡迴賽主席一同觀戰。（梁鵬威攝）

在香港這樣的國際城市，是不可能出現這個不可能發生的錯誤的。舉辦國際桌球比賽，主辦方必然會知道賽事可能會出現超時情況。在紅磡體育館舉行演唱會，有時候歌手唱超時需要補錢，為什麼體育園不參考照做？

就算設立更多的監管機制，仍然不能夠解決目前體育園的問責問題。若果最終問責是羅局長，她應要負上政治責任。但在政治責任之前，每一個局和每一個機構均有一個領導。例如機場管理局主席是林天福，他自2014年起擔任機管局行政總裁，他是總問責人。但是體育園沒有清楚表明誰是總問責人。

設立更多監管沒有具體作用。現在羅局長應該要確認一個人站出來問責。她向《明報》表示園方管理層有不少外籍人士，可能不懂如何演繹本地法例，包括環境相關法例。又以照顧小孩比喻，要「放手」讓他學行，否則永遠都不懂步行。這些言論很奇怪，而訪問也反映出羅局長對國際體育機構的運作並不了解。聘請外國團隊就是希望他們能引進國際做法到體育園。是不是香港的法例追不上國際水平，文旅局需要跟進推動改革？

另外一個奇怪的地方是，每次舉辦活動都要申請臨時公眾娛樂場所牌照，這是一個國際級笑話。如果這樣做的話，香港永遠不能成為一個國際運動文化娛樂中心，因為香港政府連這些基本發牌制度的國際標準也搞不清楚。香港的發牌制度是國際城市裡面最奇怪和落後的。申請方要應對消防署，又要應對屋宇署、機電工程署等各式各樣的署，令舉辦一個活動添上很多枷鎖，程序變得更困難。

體育園不只是進行體育活動的園區，它包含很多娛樂成份。它的主要收入來源應該是舉辦娛樂文化活動、或者是每年舉辦一些具真正國際影響力的體育項目。故此體育園的營運模式需要靈活有致，最重要的是需要一個領隊，不是架床疊屋的管家婆，羅局長應該告訴大家體育園的領隊是誰，以便這位領隊向香港社會問責。

啟德體育園3月16日早上舉行開幕後首項跑步賽「啟德飛步跑」，有3,000多人參加。（盧翊銘攝）

就像國際級專業足球隊需要領隊一樣。體育園的成功也取決於領隊。特區政府要清楚告訴市民誰是香港體育園的真正領隊。會不會就是羅淑珮，還是還是體育專員？

體育園佔地28公頃，是一個非常大規模的園區，裏面有各式各樣的安全問題。今年2月政府舉行的大型演練只是一種安全性的演習，真正的演習在於3月尾舉行的國際七人欖球賽，以及隨之而來的一系列的演唱會。它們才是真真正正考驗體育園的運作能力。

特首李家超曾擔任警務處副處長，他知道問責的重要性。油尖旺警區當然是由油尖旺警區的指揮官負責。政府需要確認一位體育園總問責人來負責統籌、管理和決策，並在處理突發危機事件時負上主體責任，避免再發生不可能的錯誤，一個耗費319億元的硬件，若果配上不恰當的的領隊與團隊，便不能真真正正令香港成為國際級的文化旅遊體育大都會。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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