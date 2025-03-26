來稿｜從傳統禁忌到現代希望：器官捐贈如何改變命運觀？

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業



「如果你知道，自己失去的器官能拯救一條生命，甚至讓五名病人重新擁有活下去的希望，你會選擇捐贈嗎？」

這個問題，對於許多香港人而言，恐怕並不容易回答。在香港，現時香港有超過2,600名器官衰竭患者在等待器官移植，其中以腎臟移植的需求最為迫切。患者平均需要等待約五年才能接受遺體腎臟移植，而最長的輪候時間甚至達29年。此外，等待心臟、肺或肝臟移植的患者平均需排隊兩至三年。然而，許多患者未能等到器官，便在輪候期間不幸離世。

然而，器官捐贈卻仍是一個充滿禁忌的話題。許多市民因為對死亡的避忌，或者對「身體完整」的堅持，而拒絕考慮捐贈問題。但隨著社會價值觀的改變，一些人開始重新思考死亡的意義，並將捐贈視為一種生命的延續。

究竟，器官捐贈是否能改變我們對命運的看法？它又如何挑戰香港的傳統文化？

在香港，死亡話題本身已經是一個禁忌，器官捐贈更是「禁中之禁」。「身體髮膚，受之父母。」這句古語深深影響了華人社會，特別是在香港，許多人認為死後應該保留身體的完整，這樣才能「入土為安」，不會影響來世的輪迴。

一位道教信徒李先生表示：「捐咗器官，好似破壞咗個人嘅完整，會唔會影響亡者嘅靈魂安息呢？」這種想法，反映了傳統文化對死亡的精神寄託。

除了宗教和文化影響，香港人普遍對死亡話題避而不談。「唔講就冇事，講咗就好似會帶嚟厄運。」這樣的迷信觀念，進一步阻礙了器官捐贈的推廣。一位年輕市民坦言：「我唔係反對捐贈，但一想到要面對呢啲問題，就覺得好唔舒服。」

儘管面對重重挑戰，器官捐贈仍然改變了無數人的命運。這些真實的故事，或許能讓我們重新審視捐贈的意義。

程太的故事便是一個感人至深的例子。二十多年前，她14歲的幼女因意外腦死亡，一家人陷入極大的悲痛之中。起初，程太並沒有捐贈器官的意願，因為全家從未討論過這類事情。然而，她的大兒子提醒她，細女一向孝順又喜歡幫助人。如果能以捐贈器官幫助他人，細女也一定會感到高興。

最終，程太簽下了器官捐贈的同意書，女兒的器官拯救了五位病人，改變了五個家庭的命運。多年後，其中一位受捐者與程太分享，自己剛成為母親，並感激程太女兒的捐贈不僅拯救了她，還讓她能擁有下一代。程太雖然仍為女兒的離世感到傷痛，但她相信，女兒的選擇延續了生命，也帶來了希望。

默認捐贈政策：香港準備好了嗎？

近年來，香港社會開始討論是否應推行「默認捐贈」政策，即假設所有人都願意捐贈器官，除非明確表示反對。

支持者認為，默認捐贈能顯著提高器官供應，挽救更多生命。有醫學專家指出「香港嘅捐贈率太低，默認捐贈係解決問題嘅一個有效方式。」其他地區如西班牙、新加坡在推行默認捐贈後，器官移植率大幅提升。

但反對者則認為，這樣的政策可能會侵犯個人選擇權，甚至引發對政府的不信任。一些市民表示：「默認捐贈會唔會變成一種強迫？如果我唔同意，但又唔知點表達反對，會唔會被誤解咗？」

器官捐贈，是一場關於生命的接力賽。它挑戰了我們對死亡的禁忌，也讓我們重新思考生命的價值。死亡雖然無法避免，但我們可以選擇如何面對它。如果你的離去，能換來另一個人的重生，你會選擇捐贈嗎？

作者梁樂燊、劉鋭業分別是香港理工大學專業進修學院學生、香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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