紫荊黨｜多問一問「香港能為國家做什麼」

來稿作者：周小稞



3月4日深夜，也就是全國政協十四屆三次會議開幕的當日，李嘉誠的上市旗艦長江和記實業有限公司發佈公告，將旗下在23個國家運營的43個港口（包括位於巴拿馬運河的兩個港口）的資產以約228億美元的作價出售予貝萊德牽頭的財團。消息披露後隨即引發香港財經媒體的廣泛關注，稱長和成功甩掉地緣政治風險極高的業務且套現的現金已相當於長和的總市值。有關交易被券商普遍看好，長和股票在隨後兩個交易日連續大漲21.9%和9.5%。市場更將這一交易與李嘉誠1999年以近200億英鎊高拋英國電訊商Orange和2017年以破紀錄400億港元拋售中環中心相提並論，對「李超人」高超財技崇拜之情言溢於表。

不過有關交易也在第一時間引發了坊間的質疑。筆者所在的微信群在3月5日就有群友將有關交易與特朗普欲重新控制巴拿馬運河一事關聯起來，並直言貝萊德與特朗普關係密切，有關交易等同向美國遞交的「投名狀」。同日外交部發言人表示，對有關商業交易不予評論，但強調中方反對在國際經貿關係中濫用脅迫、施壓手段。3月6日身兼港澳領導小組組長的副總理丁薛祥出席港澳政協聯組會議時花了不少篇幅談及國際形勢，提到面對強權不可得上「軟骨病」，必須堅決回應。3月13日也即3月11日全國人大會議閉幕後的第二天，大公報發表銳評《莫天真 勿糊塗》，3月15日發表時評《偉大的企業家都是錚錚愛國者》和來論《為國為民 方是商之大者》，3月16日更連發六篇來論，之後到筆者撰文時的22日天天都有不同角度的評論。顯然李家的這次交易觸犯了底線。

更在乎英語國家的臉色

站在商業的角度，長和拋售港口資產是一次「深思熟慮」的決策。隨著中美博弈的不斷擴大與加深，長和手中那些以往「香餑餑」的港口戰略資產正面臨越來越高的地緣政治風險，尤其是在特朗普上台伊始就明目張膽強搶巴拿馬運河後，這些資產更是淪為「燙手山芋」。對於熟諳「低買高賣」之道的李家而言，早一日出售這些資產，早一日落袋為安。那麼賣給誰呢？中資港口企業如招商局、中遠等肯定願意接盤，畢竟這些港口資產對於中國的「一帶一路」戰略至關重要。但如果賣給中資，美方肯定會翻臉，對李家的海外資產自然會出「重手」報復。反過來如果賣給外資尤其是美資，美方肯定大為歡迎，李家的海外資產也就有了「護身符」的保護。當然中方肯定不會開心，但李家從2013年開始就一路出售內地與香港的資產，並將大部分收益投到以英國、澳洲為主的英語國家。嚴格意義上講，李家的商業帝國已是不折不扣英語世界的企業。不僅如此，李家四間市值過千億的上市公司三家都已註冊在開曼與百慕大。李家更在乎英語國家的臉色。

此次的港口交易可以說是李氏「精緻」商人模式的再次完美展示。這種「精緻」，香港人都有所領略，譬如很多港人在買房時會優先考慮李家之外其他開發商的樓盤，因為李家的樓盤對於買家而言實在是「無利可圖」。這種「精緻」，內地人也時有感悟，譬如李家在內地做房地產基本上是第一個拿地，最後一個開盤，通過囤地坐享土地升值之利。對於李家而言，賺錢是第一也是唯一要務，創新、品牌、情懷都不重要，李嘉誠自己就反覆強調他只是一個商人。對於李家的撤資，連人民日報也只能說：與其挽留，不如目送，儘管李家龐大的商業帝國建基於香港與內地的蓬勃發展。

不過這次的港口「精緻」交易能否又一次如李家所願卻是一個大大的問號，因為第一，它確實損害了中國的國家利益，性質上的不同讓中方此次很難只是「目送」；第二，李家的「投名狀」能否變成「護身符」還言之過早，雖然潮汕人被譽為中國的猶太人，但李家並非真正可以在昂撒人頭上頤氣指使的猶太人，自身的華人身份令李家的財富隨時淪為「菜單」選項。

「精緻」利己主義會更多進退失據

李家此次的「精緻」利己交易以及未來可能因此而面臨的困境也給本港不少家族或企業敲響了警鐘。這些家族或企業和李家一樣，也有相當比例的資產或業務分佈在歐美尤其是美英加澳等昂撒國家。在中美大博弈的地緣政治格局中，這些家族或企業如何做到遊走兩邊而獨善其身確實是一項艱巨的挑戰，尤其是在美方肆意破壞既有的國際經貿秩序與規則的情況下。

中國作為維護現有國際經貿秩序與規則的一方，不會主動要求「選邊站」，在美方封殺華為、打壓TikTok、封堵中國電動車的情況下，中方並沒有報復蘋果、微軟、特斯拉等美國企業。不過這並不代表中方沒有自己的底線，一旦有美國企業危害到中國的國家利益，中方都會堅決予以回擊。有鑒於此，香港的家族或企業都須有清醒的底線思維與意識，不要輕易觸犯中國的國家利益，更不能主動做出危害國家利益的事情。

其實李家表現出來的「精緻」利己主義在香港並不鮮見。在香港處理與中國內地的關係上，這樣的「精緻」時至今日仍屢有發生。譬如說，在鄰近深圳蓮塘與蛇口的地帶修建大型垃圾填埋場，令蓮塘與蛇口一帶的居民飽受垃圾臭味的困擾；在修建港珠澳大橋時拒絕深圳一方接入，令港珠澳大橋長期以來利用率低下；對把深圳灣港方口岸設置於蛇口認為是理所當然，但對把高鐵中方口岸設置於西九龍卻是強烈抵觸；為了促進香港的零售業發展，香港的民意代表建議內地放寬內地旅客自香港入境內地可攜帶物品的免稅額；最近又有香港的民意代表建議中央放寬內地人移民香港可攜帶的人民幣額度以推動香港地產業的復甦。

對於香港的這些「精緻」利己主義做法，中央本著維護香港的繁榮穩定而大多網開一面，儘管這些做法會傷及鄰近的內地省市。香港雖然一時可以從中受益，但長此以往也會影響香港自身的競爭力，並消耗內地省市乃至中央對香港的善意與耐心。在中美激烈博弈的當下，作為中西橋頭堡的香港不可避免地成為雙方博弈的前沿陣地。如果香港還是秉持以往的那種「精緻」利己主義思維，那麼香港會面臨更多的進退失據。在新的形勢下，香港應該更多地問自己能為國家做什麼，而非總是國家能為自己做什麼。只有這樣，香港才能真正發現與塑造自己的長遠價值，並在這場百年未有之大變局中贏得自己的地位與中央的尊重。

作者周小稞是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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