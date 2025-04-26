來稿｜邁向共融體育——完善殘奧級別鑑定的香港路徑

來稿作者：鍾惠文



記得去年香港殘奧運動員在巴黎殘奧會上勇奪三金四銀一銅，不僅為港爭光，更展現了這座城市對多元價值的堅持。然而，當我們為這些成就喝采時，也應思考如何讓這股動力持續——特別是在先天殘疾人口減少、運動員新老交替的現實下，香港需要更系統地發掘和培育殘奧人才。其中，建立專業的「級別鑑定」（Classification）體系，正是推動殘疾運動長遠發展的關鍵一環。

公平競技建基科學 香港面對發展瓶頸

殘奧會最動人之處，在於它通過嚴謹的級別鑑定，讓不同障礙程度的運動員能在相對公平的環境中競技。這套系統根據肢體功能、視覺或智力障礙等標準，將不同傷殘類別的運動員分組比賽，既保障了賽事公正性，也讓每位選手的努力得到合理回報。可以說，沒有科學的鑑定制度，就難有真正意義上的殘奧精神。

雖然香港的殘疾運動近年取得長足進步，但級別鑑定工作仍面臨諸多制約。專業人才不足是首要難題，由於本地缺乏國際認證的鑑定專家，運動員往往需要遠赴海外接受評估，不僅增加時間和經濟成本，更影響訓練規劃。此外，社會對級別鑑定的認識尚淺，許多潛在運動員和其家庭因不了解這套系統而卻步，無形中限制了選材範圍。更根本的是，現行政策對鑑定體系的支持力度，與殘奧運動的發展需求仍存在落差，這種結構性問題需要從制度層面著手解決。

建構可持續支援體系 體育共融發展

要突破當前困境，香港可以發揮國際化優勢，與國際殘奧委員會建立長期合作機制，通過專家交流與本地培訓，逐步建立專業的鑑定團隊。同時，應善用本港高等教育資源，在醫學院和體育學系開設相關課程，培養兼具醫學知識和運動科學背景的專才。在社會層面，可以通過運動員親身示範和公眾教育活動，讓更多人理解級別鑑定的重要性，從而擴大參與基礎。這些措施需要政府、學界和體育界的協同努力，才能形成持久的推動力。

殘奧運動的意義，從來不止於獎牌數量。它體現的是一個社會如何通過制度創新，讓不同能力的人都有機會展現潛能。當香港致力發展成為國際體育盛事之都時，完善的級別鑑定系統將是實現共融發展的重要一步。這不僅能為殘疾運動員創造更公平的競技環境，更能向世界展示香港作為多元包容城市的價值追求。未來，我們期待看到更多資源投入這項基礎建設，讓殘奧精神在這片土地持續發光發熱。

作者鍾惠文博士是物理治療師、中國香港殘疾人奧委會首席級別鑑定顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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