劉洋｜在動盪世界中，香港法律為何依然是信心之選？

全球經濟局勢正經歷急劇變化。地緣政治緊張加劇、關稅政策反覆、監管環境劇變，國際貿易與投資格局正在被重新塑造。2025年4月，美國新一輪關稅措施正式實施，電子產品及原材料行業首當其衝，全球供應鏈再次承受巨大壓力。在這樣的動盪中，企業若要穩步前行，法律風險管理已成為一門不可或缺的必修課。



而在這一波不確定性浪潮中，香港法律體系，憑藉獨特的穩定性與靈活性，成為全球企業應對挑戰的重要依靠。

風險重塑了規則，合同成為「戰鬥地圖」

過去，合同也許只是記錄交易意向的「備忘錄」；如今，它們更像是企業穿越風險叢林的「導航儀」。在關稅壁壘、出口管制、經濟制裁不斷加劇的今天，合同中涉及的適用法律、爭議解決機制及風險分配安排，直接關係到企業能否成功避險、持續運營。

根據世界經濟論壇資料，自2022年以來，全球新增貿易限制措施每年超過3,000項，是五年前的三倍。供應鏈中斷、履約受阻、成本飆升，法律風險以前所未有的速度衝擊著全球商業秩序。

在這樣的環境下，企業不僅要精心起草合同，更需要選擇一個具備司法獨立性、商業敏感度與國際認可度的法律體系。香港，正是其中的佼佼者。

為什麼香港法律體系特別值得信賴？

面對全球碎片化趨勢，香港法律體系展現出獨有的「韌性」與「確定性」，主要體現在三個方面。

司法獨立，契約自由

香港延續普通法傳統，強調合同自由和司法獨立，確保商業安排能夠按照雙方原意執行。無論是不可抗力條款，還是重大不利變化（MAC）條款，香港法院一貫堅持以合同文本為核心，嚴格解釋條款，尊重雙方約定。

這一點，在俄羅斯與烏克蘭衝突持續升級、國際社會對俄羅斯實施廣泛制裁的背景下，尤為突出。2022年，一家德國領先的船舶管理公司，在與俄羅斯客戶簽訂的長期租船合同中，選擇了香港法律及香港仲裁作為爭議解決機制。

隨著制裁措施不斷收緊，該公司面臨履約障礙，遂依據合同中涵蓋「政府制裁及法律限制」情形的不可抗力條款，在香港提起仲裁。目前案件尚在進行中，但由於香港法律強調中立、公正且嚴格依據合同文本解釋不可抗力條款，案件整體進展對船公司較為有利。

反觀若當初選用其他國際仲裁中心仲裁，考慮到相關國家對俄制裁立場強硬，案件可能在司法解釋或執行環節遭遇更多政策干預，增加不確定性。正因選擇了香港，這家船舶管理公司在複雜局勢中保住了更高的法律確定性與爭議管理的主動權。

這個案例，正好印證了香港法律體系在全球地緣政治衝擊下，為企業提供穩健保護的獨特價值。

國際仲裁樞紐地位

在最新的《國際仲裁調查報告》中，香港與新加坡並列成為全球第二受歡迎的仲裁地，僅次於倫敦。香港國際仲裁中心（HKIAC）以中立、高效、程序靈活著稱，成為越來越多國際企業的首選。

特別值得一提的是，香港與內地之間建立的仲裁裁決互認及財產保全機制，讓企業在爭議尚未裁決前，亦可依香港仲裁地位，向內地法院申請臨時措施，包括財產保全，顯著提升了跨境爭議管理的效率與保障力度。

2023年，一家新加坡領先的科技研發企業，與內地合作夥伴就一項新材料技術授權協議產生爭議。雙方合同中約定以香港作為仲裁地，適用香港國際仲裁中心規則。仲裁程序目前仍在進行中，但新加坡企業已成功向內地法院申請到財產保全措施，及時凍結了對方在內地的重要資產，為後續仲裁結果的執行打下堅實基礎。

相比之下，若選擇其他國際仲裁地，如新加坡、倫敦或巴黎，則無法在內地法院申請財產保全，難以在關鍵時刻鎖定資產、保障權益。正因香港與內地之間建立了緊密的司法協作機制，企業得以在爭議初期及時控制風險，為未來仲裁裁決的順利執行打下堅實基礎。

這一案例，充分體現了香港作為國際仲裁中心的獨特優勢——中立、高效，並與內地市場法律制度無縫銜接，是全球企業在跨境科技研發與知識產權爭議中不可或缺的法律夥伴。

靈活應對複雜變化

在香港法律框架下，企業可以靈活設計不可抗力、MAC及法律變更條款，應對各種外部衝擊。雖然援引這些條款的門檻較高，但這種嚴謹性促使合同起草更加精准，為企業在不確定環境中打下堅實基礎。

此外，香港支援多層次爭議解決機制，如調解—仲裁程式（Med-Arb），為企業提供更靈活、成本更低的解決路徑，既有助於快速化解爭議，也有助於維護長期商業關係。

法律韌性，穿越動盪的關鍵力量

可以預見，未來全球經濟將持續面臨碎片化與波動性挑戰。國家干預、地緣政治博弈、監管分歧將成為新常態。企業若要在這樣的世界中保持競爭力，必須將「法律韌性」納入核心戰略佈局。

從前瞻性的合同設計，到跨境可執行性保障，再到明智選擇爭議解決地，每一環節都不能忽視。而在這條路上，香港法律體系，憑藉其司法獨立、商業友好及國際可執行性，正是企業在不確定時代爭取主動權的最佳夥伴。

今天，合同早已不僅是簡單的交易記錄，更是企業穿越風雨、掌握未來的「作戰地圖」。而香港法律，正以其一貫的專業性與穩定性，在這個充滿挑戰的世界中，為全球企業保駕護航。

作者劉洋是海問律師事務所香港辦公室合夥人、特首政策組專家組成員、律政司香港國際法律人才培訓專家委員會成員、律政司法律及爭議解決服務專家咨詢組成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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