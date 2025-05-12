來稿｜香港中東拓商路　「新絲路」下的互利競合

來稿作者：楊華勇



行政長官李家超率團訪問卡塔爾與科威特，代表團包括30多名香港工商界人士及20多位內地企業家，涵蓋金融、基建、新能源等多個領域，體現香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。連同李家超前年訪問沙特和阿聯酋，兩次出訪已包括了海灣合作委員會（GCC）的三分之二國家，佔總人口約九成，顯示香港將中東視為國際拓展策略中的關鍵。

香港近年來積極拓展中東市場，繼2023年2月行政長官李家超訪問沙烏地阿拉伯和阿聯酋後，今次李家超再次率團訪問卡達和科威特，旨在深化香港與中東的經濟合作，發揮「一國兩制」優勢，推動內地與香港企業共同開拓中東市場。香港的佈局不僅限於經貿合作，還包括金融、科技、旅遊等多方面。例如，香港金管局與阿聯酋等央行合作的「貨幣橋」專案已進入實施階段，數碼港也在與卡達金融科技中心商討區塊鏈跨境支付協議。此外，中東國家對綠色能源和數位化轉型的需求旺盛，香港企業如氫能巴士供應商已成功進入阿聯酋市場。

香港近年積極拓展中東市場，以「一帶一路」倡議為紐帶，深化雙邊經貿與戰略合作。國泰航空自2023年恢復香港至沙特利雅德直航後，航班量增至每週四班，逾70%轉機客源凸顯香港作為國際樞紐的優勢，促進中東與亞太的人流物流聯通。金融領域方面，香港與沙特實現ETF雙向上市，並設立10億美元投資基金支持大灣區企業進軍中東，港交所更計劃2025年在利雅德設辦事處，強化資金融通與產業協作。此外，香港透過「超級聯繫人」角色推動科技合作，如初創企業於沙特路演並簽署多項協議，結合「香港研發+珠三角轉化」模式，助力中東產業多元發展。此舉不僅鞏固香港國際金融與物流中心地位，更為中東經濟轉型注入動能，實現「新絲路」下的互利競合。

香港積極拓展中東市場，機遇與挑戰並存。作為國際金融中心，香港憑藉「超級連絡人」角色，正深化與中東的金融聯通，包括互掛上市、ETF互通及主權財富基金合作。例如，港交所將沙特、阿聯酋交易所納入認可名單，促進中東企業來港融資，同時吸引中東資本投資中國科技及新能源產業。此外，香港推出稅務優惠吸引中東家族辦公室落戶，目標2025年前引入至少200家。

然而，挑戰亦不容忽視。中東地緣政治風險可能影響投資穩定性，如近期中東衝突升級波及全球市場。同時，新加坡等競爭對手同樣積極爭取中東資本，香港需強化差異化優勢，如大灣區聯動及人民幣國際化。總體而言，香港若能鞏固金融基建、深化政策協同，有望在中東經濟多元化進程中佔據關鍵地位。

香港積極拓展中東合作，既是應對全球政經格局重構的務實選擇，也與中東國家轉型戰略高度契合。在中美博弈加劇的背景下，香港作為國際金融中心，通過深化與沙特、阿聯酋等國的合作，不僅能分散單一市場風險，更能發揮其「超級連絡人」優勢：在金融領域對接中東主權基金的多元化配置需求；在專業服務方面支援中東基建和產業升級；在科技創新上銜接「數位絲路」與中東智慧城市計畫。這種合作絕非單向投資吸引，而是基於雙方產業結構互補性——香港的資本市場、法律體系和國際網路，恰好能助力中東實現「2030願景」中的非石油經濟發展目標，形成互利共贏的新興市場生態圈。整體來看，香港正通過高層互訪、金融合作和產業對接，逐步深化與中東國家的聯繫，以應對全球經濟格局變化，並鞏固其國際金融和貿易中心地位。

香港作為國際金融中心，具備普通法體系、國際化專業服務和成熟金融市場等優勢，確實有能力吸引中東主權財富基金和高淨值家族辦公室的投資。成立香港投資管理有限公司是積極舉措，有助於引導戰略性投資，推動綠色債券、跨境人民幣結算等新興領域發展。

香港也需進一步優化營商環境，強化與中東市場的互聯互通，例如通過政策便利化、稅收優惠和專項基金吸引長期資本。同時，應深化人民幣國際化佈局，拓展綠色金融和科技創新投資，以鞏固其全球財富管理樞紐地位。若能突破發展瓶頸，香港將為經濟注入新動能，並在國際金融格局中佔據更關鍵位置。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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